Culture Indoor Cannabis légal

Conseils pour la culture en intérieur - Culture à domicile pour le chanvre avec la technique SCROG

Créer des conditions optimales pour chaque espèce de plante

Chaque espèce de plante a son propre comportement, qui peut être favorisé par des méthodes spécifiques. Grâce à des connaissances suffisantes du jardinier, l'entretien et le rendement de chaque plantation peuvent être considérablement améliorés. Par exemple, certaines plantes ont tendance à continuer à pousser après la phase de floraison, ce qui explique pourquoi elles ont besoin de plus d'espace. Avec des connaissances préalables suffisantes, il est possible de prévenir directement de telles situations par des méthodes appropriées. La règle est donc très claire : plus on connaît la plante, plus la récolte sera réussie et moins on aura besoin de soins. Donc, étape 1 avant chaque culture : rassembler des informations sur l'espèce végétale.

L'éclairage optimal

Chaque espace de culture doit être suffisamment éclairé. L'idéal est de pouvoir le réaliser avec plusieurs éclairages. Il est ainsi possible d'obtenir un éclairage uniforme avec le bon système de petits luminaires soigneusement positionnés autour de la surface de culture. Avec une seule source de lumière centrale, par exemple avec des NDL ou d'autres luminaires conventionnels, vous n'obtenez qu'un éclairage ponctuel. Les LED de croissance sont particulièrement adaptées à cet effet, car elles possèdent d'une part un indice d'efficacité très élevé (lum/W ou par). D'autre part, les coûts d'acquisition se réinvestissent d'eux-mêmes après environ deux ans grâce à la consommation d'énergie réduite. Un autre point fort des LED de croissance est la diversité des différentes bandes lumineuses qui peuvent être diffusées. Grâce à l'utilisation de différentes bandes lumineuses, il est possible de répondre de manière ciblée aux besoins des plantes et de les soutenir de manière optimale.

Croissance contrôlée des plantes : Screen of Green (SCROG)

SCROG est une méthode simple qui consiste à placer un écran (généralement en fil de fer ou en un matériau similaire) entre la source de lumière et les plantes. Celui-ci doit assurer durablement de bonnes conditions d'éclairage de la plantation et empêcher la croissance sauvage des plantes. Cette technique est particulièrement adaptée aux petites surfaces donc convient très bien à la culture indoor cannabis, qui peuvent ainsi être utilisées de manière optimale. L'"orientation de la lumière" lors de la croissance permet un guidage ciblé des pousses des plantes, qui est généré par le rabattement ou la fixation des pousses sur le fil. Il en résulte un processus de croissance déterminable à l'avance, qui permet aux plantes de pousser dans la forme souhaitée. Cette technique se combine particulièrement bien avec les lampes LED de croissance, car celles-ci possèdent différentes bandes lumineuses spécialement adaptées aux exigences de la plante à chaque stade. Avec la technique SCROG, il est ainsi très facile de regrouper les plantes au même stade de leur développement. Ainsi, toute la culture peut être éclairée confortablement avec le spectre lumineux approprié (fruit, floraison, croissance). Le résultat est une augmentation considérable du rendement.

Vieille sagesse horticole : "Favorisez les pousses denses !"

Les longues pousses consomment trop d'espace et n'ont souvent que de petits bourgeons lâches qui donnent peu de rendement. La plupart du temps, cela se produit lorsque la source de lumière est trop éloignée ou que les nouvelles pousses ne reçoivent pas assez de lumière. Il faut donc veiller à ce que les pousses ne deviennent pas trop longues. On peut y parvenir en utilisant par exemple la technique SCROG, des sources d'éclairage suffisantes ou en raccourcissant simplement les pousses. Mais attention à ne pas les couper !

En effet, cela augmente énormément le niveau de stress des plantes et peut entraîner des dommages incontrôlables. La culture du chanvre indoor nécessite pourtant un meilleur control de la lumière. Il est possible de favoriser la formation de pousses denses en choisissant dès le début des plantes des espèces à haut rendement. Celles-ci ont naturellement besoin de former plus souvent des bourgeons et autres. En outre, il faut bien sûr disposer de la puissance lumineuse nécessaire, faute de quoi le rendement risque d'être médiocre. Une lampe de croissance LED bien dimensionnée y parvient facilement grâce à sa puissance lumineuse spéciale, adaptée au stade de la plante. En outre, la chaleur dégagée par la lampe LED Grow est beaucoup plus douce pour la plantation que celle dégagée par des lampes halogènes, ND ou HD comparables. Dans ce cas, si l'on ne respecte pas la distance par rapport à la source lumineuse, les plantes peuvent être très rapidement endommagées par les brûlures.

Gagner de la place en toute simplicité - avec les lampes Grow LED