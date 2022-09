Comment faire durer une relation amoureuse ?

De nombreuses personnes se demandent comment faire fonctionner une relation, qu'elles soient novices dans ce sentiment fantastique qu'est l'amour ou qu'elles soient déjà aguerries.Oui, car si nous nous posons encore la question, c'est peut-être parce que les relations précédentes que nous avons eues ont échoué lamentablement et que, cette fois, nous nous sommes fait une promesse solennelle : tout sera différent.Dommage, cependant, que si nous faisons ce que nous avons fait dans le passé, nous obtiendrons le même résultat et nous reviendrons le poing dans les mains.Alors, je me demande et je vous demande, ce qui fait vraiment fonctionner une relation ?Y a-t-il un secret ?Et si c'est le cas, est-ce que tout le monde peut le mettre en pratique ?Comment faire fonctionner une relationToutes les relations, non seulement les relations amoureuses, mais aussi les relations sociales, les relations de collaboration, les relations de travail, pour n'en citer que quelques-unes, sont toutes basées sur un aspect que nous ignorons souvent.Délibérément ou non, aujourd'hui nous sommes tous plus isolés, autrefois on disait poétiquement des îles parmi les gens, dans le présent cette belle phrase est devenue une prophétie auto-réalisatrice.Observer le monde qui nous entoure.En dehors de l'ancienne génération, de la vieille garde, combien s'imposent l'auto-isolement ?Nous sommes toujours en train de fixer des écrans, qu'il s'agisse de téléphones, de téléviseurs, de PC ou d'ordinateurs portables, malheur à nous.Les plus jeunes ont des écouteurs dans les oreilles pour écouter de la musique, des podcasts, des discours en ligne ou je ne sais quoi encore.Jeunes et moins jeunes se laissent de temps en temps séduire par un jeu devant les consoles, tant pis pour eux s'ils se retrouvent à jouer au milieu de la nuit.Avec quel résultat ?Les hommes et les femmes sont de moins en moins habitués à entrer en relation avec l'autre, où l'autre n'est pas nécessairement la personne avec laquelle nous sommes en relation, mais tout autre individu.Ce qui s'est passé au fil des ans n'a certainement pas aidé.Ce qui fait qu'une relation fonctionneUne relation ne fonctionne que si les deux parties savent parler, être amis, communiquer, faire confiance, corriger leurs erreurs, essayer de s'améliorer ensemble et ne jamais abandonner.Cela peut sembler trivial, mais à la base de toute relation, il y a une chose fondamentale : la communication ou l'action de communiquer.Le dialogue est fondamental dans toute relation, je le répète, et pas seulement dans les relations sentimentales.Chaque couple, une fois la "lune de miel" terminée, c'est-à-dire la première période qui clôt le premier cycle des 4 phases de l'amour, sera confronté à la réalité et devra faire face à des problèmes.Des problèmes qui ne sont en fait que des défis qui servent à faire grandir et évoluer le couple et ses membres, mais c'est une autre histoire.Or, les "problèmes" se résolvent en se parlant, pas en cessant de se parler.Cela me semble évident, c'est juste dommage que nous soyons plongés dans une réalité qui, même en couple, nous fait vivre l'expérience d'être ensemble de manière tout aussi isolée.Combien de fois avez-vous fait l'expérience d'être chuchoté ou réduit au silence par votre partenaire ?Vous arrive-t-il de penser que lorsque vous parlez, il semble ne pas vous écouter parce qu'il est occupé à faire autre chose ?Combien de fois entendez-vous un grognement ou lisez-vous de l'agacement dans ses yeux lorsque vous l'interrompez pendant qu'il "fait" ? Ce qu'il fera ensuite, lui seul le sait.Comment en sortir ou plutôt comment commencer à construire quelque chose de nouveau.Cependant, tous les maux ne font pas de mal et, même si une relation a pris fin pour ces raisons, vous avez toujours la possibilité de construire quelque chose de différent à l'avenir.Après tout, si une erreur est quelque chose qui vous permet de vous comprendre et de vous améliorer, pourquoi continuer à l'appeler une erreur ?Nous sommes l'expérience, rien d'autre, et pour acquérir de l'expérience dans cette vie, nous devons emprunter des chemins même difficiles, parfois même nous faire mal, pour comprendre la leçon.Dans la vie, comme dans un couple, si nous ne communiquons pas, nous ne pourrons jamais évoluer.Parler nous donne l'occasion d'apprendre à connaître réellement qui se trouve de l'autre côté et cela nous permettra, lorsque la phase d'idolâtrie sera passée, d'évaluer et d'apprécier notre partenaire et de l'aimer pour ce qu'il est et non pour ce que nous imaginions qu'il était.En parlant, nous pourrons également mettre sur la table nos besoins et nos désirs et comprendre et appréhender quels sont les besoins et les désirs réels de nos proches, car rappelons-nous toujours que la plus grande trahison est précisément de ne pas les satisfaire.Avec la communication, en outre, il deviendra de plus en plus clair que la véritable sagesse n'est rien d'autre que la capacité à aller au-delà : au-delà de la provocation, au-delà de la mesquinerie, au-delà de la grossièreté.Dans un couple, nous sommes toujours trois, rappelons-le également : nous, l'autre et le couple lui-même, qui est une entité qu'il faut entretenir.Si l'un des trois est lésé, tous les éléments souffrent.Dans cette vie, nous ne sommes pas seuls et nous devons composer avec les autres pour grandir et progresser.Il est certain que nous nous heurterons à quelque chose ou à quelqu'un, ou, en raison d'une règle vieille comme le monde, nous nous heurterons aussi parfois à notre partenaire.En parlant, on surmonte tout, même ça.Un article proposé par l'équipe : Medium-suisse.ch