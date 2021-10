Comment faire un rachat de Leasing ?

Différences entre le leasing et Location à long termes : que se passe-t-il à l'expiration du contrat ?

Inspiration venue de : https://www.credit-conseil.ch/blog/un-leasing-en-cours-2-bonnes-raisons-de-le-racheter/ L'achat d'une voiture représente une dépense importante, sans compter le coût de son entretien. C'est pourquoi de plus en plus de personnes optent pour des solutions alternatives qui offrent plus de sécurité. En particulier, de nombreuses personnes préfèrent la location ou le crédit-bail à long terme.Différences entre la location à long terme et le leasing : contrat, coûts et services inclusCes dernières années ont été marquées par une révolution technologique dans l'industrie automobile. Non seulement de nouveaux modèles au style futuriste ont été créés, mais de nombreux investissements ont été réalisés dans la sécurité et les performances des véhicules. C'est pourquoi, en achetant une voiture aujourd'hui, vous pouvez être sûr que dans quelques années, elle sera obsolète et aura donc peu de valeur sur le marché. Choisir des alternatives à l'achat d'une voiture peut donc être un moyen de s'assurer que votre voiture est toujours efficace et sûre, un facteur crucial surtout pour ceux qui voyagent beaucoup.La location longue durée est un contrat qui prévoit la livraison d'un véhicule contre le paiement d'une redevance qui varie en fonction de la période de location choisie. À la fin du contrat, vous pouvez décider de renouveler le contrat, de souscrire un nouveau contrat avec un nouveau véhicule ou simplement de restituer le véhicule. Le coût du leasing comprend toutes les dépenses, c'est-à-dire que ceux qui louent un véhicule ne doivent pas payer la taxe de propriété, l'assurance, l'entretien ordinaire ou extraordinaire.Le contrat de leasing n'inclut pas l'entretien et la couverture d'assurance, ce qui signifie que, contrairement au leasing à long terme, ces coûts doivent être supportés par le conducteur et non par la société de leasing. Une autre différence importante concerne la nature du contrat : le leasing est considéré comme une forme de financement et ne peut donc être conclu que par l'intermédiaire de sociétés financières, de banques et d'intermédiaires enregistrés, alors que la location peut être conclue directement par des sociétés commerciales dont l'objectif principal est de fournir des véhicules.Le contrat de location à long terme se distingue également du leasing en ce qui concerne les effets de l'expiration du contrat. Comme nous l'avons vu, dans le cas d'un leasing à long terme, le véhicule est simplement remis. Le leasing est complètement différent, car il s'agit d'un contrat qui prévoit généralement le paiement d'un acompte et de mensualités et, à l'échéance, la possibilité d'acheter le véhicule en payant un dernier versement important ou de le rendre.Le leasing est une sorte de contrat de vente, mais entre-temps, le véhicule a également perdu de sa valeur. Il y a donc un risque de devoir payer un dernier versement important, supérieur à la valeur actuelle de la voiture. Le leasing peut être choisi lorsque vous avez l'intention d'acheter une voiture de toute façon, mais que vous préférez différer l'achat dans le temps, en vous réservant la possibilité de revenir sur votre décision.Location à long terme ou location complète ?La location à long terme pour les particuliers et la location complète sont deux options. Dans ce cas, la mensualité qui doit être payée pour bénéficier de l'utilisation de la voiture comprend également toutes les dépenses. En particulier, la totalité du loyer couvre l'assurance, le vol et l'incendie, ainsi que l'entretien ordinaire et extraordinaire. Dans ce cas, il peut être pratique de choisir le leasing car il est également possible, en fonction de l'évolution des besoins personnels et familiaux, d'acheter la voiture ou de préférer une autre solution. Le montant des versements pour le leasing complet est généralement plus élevé que pour le leasing simple.