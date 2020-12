Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Comment faire un site internet compétitif ?

Comment faire un site Web compétitif c'est à dire rentable ? L'objectif d'un site web est de présenter l'entreprise et de convaincre les gens de choisir ses produits ou services. Le succès du site (et de l'entreprise) réside dans la manière dont cette présentation est faite. Toute forme d'autoréférence est interdite : chaque élément du site doit être utile à ceux qui y naviguent et convaincre l'utilisateur de revenir.



Les 10 caractéristiques gagnantes d'un site web d'entreprise

Le site web doit communiquer de manière immédiate ce que l'entreprise traite et à quels clients cibles elle s'adresse (positionnement de la marque). Chaque page doit comporter le bon mélange de texte et d'images : si ces dernières sont trop nombreuses, elles détournent l'attention du visiteur. Si, en revanche, il y a trop de mots, le risque est de lasser et donc de ne pas attirer le contact potentiel.



Le meilleur résultat est obtenu en équilibrant les bons éléments mais surtout en n'ayant pas peur de "réduire le champ", en ne s'adressant qu'à une niche spécifique de personnes. La spécialisation est un atout : plus vous devenez un point de référence dans votre domaine de compétence, plus les gens n'auront pas besoin de faire des comparaisons ou de chercher des alternatives moins coûteuses.



Un bon site web doit avoir une idée claire de ce que l'entreprise veut réaliser et le communiquer clairement aux gens. Evident ? Vous seriez surpris de voir combien de sites web de vente de produits n'ont pas de bouton "ACHETER MAINTENANT" ou "ACHETER MAINTENANT" sur leur page d'accueil.



Si, en revanche, votre site est non commercial, il est préférable de recourir à un appel à l'action (Call-To-Action), en vous adressant à un contact ou en vous inscrivant à une lettre d'information pour rester informé, comme dans le cas d'un Blog d'opinion par exemple.



L'objectif de la société doit être sans équivoque et le point où l'on doit effectuer l'action souhaitée doit être clairement visible. Il ne s'agit pas d'être trop "flagrant" - les gens veulent savoir exactement ce qu'il faut faire, sinon ils se sentent perdus.



Assurez-vous que chaque élément de votre site, qu'il soit textuel ou visuel, a un but. Un bon site web ne contient rien de superflu. Cela vaut aussi pour les couleurs : un site multicolore n'attire pas nécessairement plus d'attention qu'un site monochrome. Pensez au nombre de personnes qui passent des heures et des heures de leur journée sur Facebook : les puissants médias sociaux ont choisi le bleu comme couleur dominante.



Même Google, bien qu'il utilise de nombreuses nuances et dessins pour rendre son logo plus attrayant, présente toujours une page blanche. Avez-vous remarqué ? Trop d'éléments, surtout s'ils sont une fin en soi, distraient et dans certains cas irritent le visiteur, bien qu'à un niveau subconscient. La règle est la suivante : si elle ne sert à rien et que vous pouvez vous en passer, éliminez-la. C'est pourquoi il est important de s'en tenir à l'essentiel et de toujours privilégier la fonctionnalité par rapport à l'esthétique lors de la structuration de votre site web. Découvrez les nouveautés en matière de conception "intelligente" qui vous conviennent !



Veillez à ce que les informations essentielles soient claires, directes et faciles à comprendre. Il est bien connu que de nos jours, personne ne lit une page web ou un article dans son intégralité. Mais vous avez beaucoup d'informations à donner ! La solution consiste à organiser vos textes de manière à ce qu'ils soient faciles et rapides à lire.



La présentation des contenus est un aspect essentiel à prendre en compte, pour un bon site web : le secret consiste à encourager la "SCANNERISATION" des mots, par l'utilisation judicieuse des caractères gras, des italiques et des majuscules. Même l'espace blanc, s'il est utilisé de manière appropriée, est essentiel pour la bonne compréhension du texte.



Bien entendu, l'aspect plus technique est également fondamental : un bon site web doit avoir un code propre et sans erreur.



L'interface de navigation doit être simple et intuitive, la conception conviviale pour faciliter le déplacement des personnes d'une page à l'autre et dans le menu. Il est clair que si les utilisateurs ne trouvent pas ce qu'ils cherchent rapidement et facilement, ils quitteront votre site pour aller trouver ailleurs ce dont ils ont besoin (par conséquent, par rapport à vos concurrents !).



À cet égard, vérifiez par exemple si le site web de votre entreprise comporte : a) des icônes. Les gens aiment les images et les illustrations. b) liens. Surfer avec agilité entre un contenu et un autre, en prenant soin de toujours faciliter le retour à la page d'accueil de l'utilisateur. c) indications. Vous souvenez-vous de l'histoire de Hansel et Gretel et des miettes éparpillées dans les bois pour retracer la route et rentrer chez vous ?



Cette tactique est appelée "navigation par fil d'Ariane" : elle consiste à insérer un certain type de contenu de manière stratégique dans les pages du site, afin de guider le visiteur et de le conduire - main dans la main - à un niveau de plus en plus profond du site (donc de plus en plus proche de la conversion).



Un bon site web est un site web rapide et c'est valable dans le



Parmi les caractéristiques d'un bon site web ne peut manquer sa capacité à être utilisable sur différents navigateurs (si 99% des gens utilisent Chrome, sachez qu'il y a aussi Firefox, Opera, Safari, Explorer, etc).



Il est évident que pour que votre site web figure parmi les "bons" sites et soit donc favorisé par Google et acclamé par le public, il doit être réactif et donc adaptable à tout type d'appareil mobile, y compris les tablettes et les smartphones. Découvrez comment optimiser votre site web de ce point de vue.



Et enfin : un bon site web doit être mis à jour ! Le contenu est le cœur battant d'un site web, ce qui le maintient en vie et l'alimente jour après jour.



Focus sur la page d'accueil : 10 éléments essentiels pour la page la plus visible de votre site



Pourquoi la page d'accueil est-elle si importante ? Parce que la plupart des gens commencent leur navigation sur votre site web à partir d'ici. Et parce que vous n'avez JAMAIS une DEUXIÈME chance de faire une bonne première impression. C'est pourquoi nous nous concentrons sur la page d'accueil, qui est l'un des piliers de votre site web.



Son objectif est de transformer le plus possible le trafic généré en conversions : qu'il s'agisse de prospects, c'est-à-dire de nouveaux contacts, ou de clients qui paient directement.



Si votre objectif est désormais d'augmenter le taux de conversion de votre page d'accueil, voici quelques conseils à mettre en pratique dès maintenant :



Un titre clair et fort : en moins de 3 secondes, le temps de lire et de comprendre la phrase d'ouverture de votre site web, le visiteur doit comprendre exactement ce que vous offrez et ce que vous faites.

Sous-titre : essentiel pour lancer un deuxième message, lui aussi sans équivoque mais complémentaire. Et surtout avec un fort pouvoir d'attraction. Le plus de votre offre, irrésistible et différenciant de la concurrence.

Appel à l'action explicite. On peut dire qu'une page d'accueil d'un bon site web doit contenir 2 ou 3 CTA, clairs et directs. Le premier doit être placé en haut de la page, bien visible à l'œil nu sans faire défiler le curseur de la souris vers le bas.

Image d'ouverture. Qu'il s'agisse d'une galerie d'images ou d'une mini-vidéo, cet élément est essentiel pour capter l'attention de quelqu'un qui visite votre site web pour la première fois. La plupart des gens sont "visuels", les émotions que vous ressentez en regardant une image ne sont pas comparables à celles d'une phrase de cinq ou six mots, quelle que soit sa conception stratégique.

Avantages. La page d'accueil du site web de votre entreprise doit contenir tous les avantages dont bénéficie l'utilisateur s'il décide d'acheter votre produit ou service. Les descriptions de produits ou les fiches techniques sont inutiles. Pourquoi devrais-je acheter ce que vous proposez ? Quel problème dois-je résoudre ou quelle opportunité à ne pas manquer ?

La preuve sociale. Si d'autres personnes recommandent ce produit et que les critiques sont positives, le taux de conversion de votre page d'accueil augmente. Personne n'aime "sauter à travers les cerceaux" et le fait de savoir que d'autres consommateurs ont déjà acheté ce produit et en ont été satisfaits aide les gens à acheter.

Une certaine navigation. Dans ce cas, votre ennemi s'appelle Bounce Rate : si votre page d'accueil est encombrée, les gens n'hésiteront pas à l'abandonner. Indiquer clairement le chemin à suivre, accompagner le visiteur pas à pas et toujours inclure la case "recherche" pour ceux qui veulent "tout et maintenant".

Ressource gratuite. Parmi ses différents éléments, la page d'accueil doit comporter une offre de contenu absolument GRATUITE : un pdf à télécharger, une liste de contrôle, un guide, un livre électronique. Non seulement une gratification instantanée pour ceux qui ont visité votre site, mais aussi le meilleur moyen d'obtenir un nouveau contact (adresse électronique en échange de la ressource à télécharger).

Mine à contenu d'or. Tous ceux qui atterrissent sur votre page d'accueil ne sont pas prêts à acheter vos produits. Offrez toujours une raison de prolonger la navigation ou de revenir vous rendre visite : une idée efficace est représentée par exemple par l'aperçu des derniers articles publiés dans le Blog.

Des données statistiques... de succès. Ils fonctionnent comme un aimant pour attirer de nouveaux contacts ! Compteurs, statistiques d'approbation, suiveurs, bref, des indicateurs du nombre de vos entreprises, à condition qu'elles soient performantes !



Ce sont les caractéristiques communes à tous les sites web d'un certain niveau de qualité, que vous trouvez en surfant sur le web.



Marco Parisis













