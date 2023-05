Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Commerces et services Comment louer une voiture en Suisse

La location d'une voiture fait tellement partie de l'expérience de voyage que l'on pourrait penser que le processus est simple et transparent - et pourtant, c'est tout le contraire. De nombreux voyageurs ne savent pas comment louer une voiture sans commettre quelques erreurs courantes.



Dois-je souscrire une assurance supplémentaire ?

Que faire pour payer le plein de carburant ?

On a entendu des histoires d'horreur sur de fausses déclarations de sinistre ; dois-je m'inquiéter ?

Personne n'est présent pour inspecter la voiture avec moi ; est-ce acceptable ?

Puis-je conduire dans un autre pays ?

Ai-je besoin de tous les extras qu'on me propose au comptoir de location ? Ces questions reviennent pratiquement chaque fois que quelqu'un loue une voiture. Là encore, tout n'est pas simple. 10 choses à ne pas faire lors de la location d'une voiture Parmi toutes les possibilités qui s'offrent à vous, il y a des choses que vous ne devez pas faire, ou même que vous ne devriez pas faire, lorsque vous louez une voiture. En voici 10. Paiement anticipé de l'essence Les frais d'essence prépayés répondent au désir de simplicité en voyage, mais aussi à l'inquiétude d'arriver en retard à l'aéroport, car chaque minute ajoutée au trajet vers l'aéroport augmente le risque d'arriver trop tard pour embarquer. Comme la sécurité des aéroports a ajouté un temps considérable à ce processus, les sociétés de location ont proposé de nouvelles options pour le ravitaillement en carburant des voitures et les vendent avec insistance au comptoir de location.

À moins que vous ne soyez absolument certain de rendre le réservoir vide ou que vous ayez un vol avant l'aube qui vous permettrait de ne pas avoir à faire le plein vous-même, ne tombez pas dans le panneau. Même l'option où la société ne vous facture que le carburant que vous utilisez réellement penche agressivement en faveur de l'agence de location, car le coût du ravitaillement en carburant est presque toujours plus élevé que celui du ravitaillement par vous-même. Ne pas vérifier à l'aller s'il y a un endroit où faire le plein au retour. Le meilleur moment pour trouver un endroit où faire le plein de votre véhicule est immédiatement après l'avoir pris en charge. Lorsque vous vous éloignez de l'aéroport ou de l'agence de location, prenez note des stations-service locales et prévoyez de retourner à la station la plus facilement accessible ou la plus économique à la fin de votre location. Les quartiers autour des aéroports peuvent être déroutants et peu familiers, vous ne voulez donc pas tourner en rond à la recherche d'une station-service lorsque votre heure de vol approche. Réfléchissez-y en sortant, lorsque vous n'êtes pas pressé par le temps. Achat d'une assurance, raison n°1 : votre propre assurance auto vous couvre. Avant de prendre cette raison pour argent comptant, il convient de souligner que les polices d'assurance automobile peuvent varier considérablement, et que vous devez donc vérifier directement auprès de votre propre assureur. Si vous avez la couverture minimale autorisée par la loi, il se peut qu'elle ne couvre pas les voitures de location, alors que si vous avez ce que les compagnies appellent une "couverture complète", elle le fait presque certainement, du moins dans votre pays d'origine. Appelez ou envoyez un courriel à votre assureur pour le savoir.

En général, la règle générale est que la couverture dont vous disposez pour votre véhicule principal s'étend à votre véhicule de location, car la location est considérée comme un véhicule de remplacement en vertu de la police. Donc, si vous avez une couverture complète pour votre propre voiture, votre police vous donnera également une couverture complète pour le véhicule de location. La plupart des polices vous couvriront même si la voiture de location est une "meilleure" voiture ou une voiture de plus grande valeur que votre propre voiture. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter si vous obtenez un surclassement ou si vous louez une bien meilleure voiture que celle que vous assurez à la maison. Les secrets de la location de voiture que vous ne connaissez sûrement pas Notez toutefois qu'un accident dans une voiture de location entraînera généralement une augmentation de vos tarifs si vous devez présenter une demande d'indemnisation sur votre propre police d'assurance. Raison n° 2 de l'achat d'une assurance : votre carte de crédit couvre le reste. Tout ce que votre propre assurance automobile ne couvre pas, il est probable que votre carte de crédit le fera. Dans certains cas, la couverture de la carte de crédit est aussi bonne, voire meilleure, que celle de votre assurance automobile ; dans d'autres, elle est conçue comme une assurance secondaire pour aider à couvrir tout ce que votre assurance automobile ne couvre pas.

Bien entendu, vous devrez payer la location de votre voiture avec cette carte ; le simple fait d'avoir une carte de crédit admissible ne vous donne aucune protection. Ignorer une mise en garde possible : l'assurance "perte d'usage". Lorsqu'une voiture de location est endommagée, des frais de "perte d'usage" sont appliqués pour couvrir les revenus potentiels perdus lorsque le véhicule est immobilisé pour réparation. Ces frais correspondent généralement au montant d'une journée de location du véhicule, et la plupart des compagnies d'assurance automobile ne les couvrent pas. Toutefois, de nombreuses cartes de crédit le font ; et offrent toutes une couverture de la "perte d'usage" pour les locations payées avec certaines de leurs cartes. Vérifiez les termes et conditions à l'avance pour vous en assurer. Il y a en effet des vérités désagréables sur l'assurance location de voiture Ignorer les offres potentielles de surclassement Par le passé, on a recommandé de réserver une voiture à bas prix, puis de demander des surclassements au bureau de location. Cette méthode fonctionne mieux aux heures de pointe, lorsque le garage est à court de véhicules les moins chers et peut vous offrir des surclassements gratuits ou très abordables dans une catégorie de voiture plus grande en raison de problèmes de gestion des stocks.

Dans la plupart des cas, l'agent du comptoir a toute latitude pour fixer les tarifs de surclassement, alors s'il vous demande si vous êtes intéressé par une voiture plus grande, répondez que cela dépend du prix ; vous pourriez vous retrouver dans une voiture plus grande et de meilleure qualité pour un coût supplémentaire minime. Ne pas vérifier si vous bénéficiez d'une réduction et d'un programme de récompense ou d'une autre réduction. De nombreux programmes d'adhésion établissent des relations avec les sociétés de location de voitures en tant qu'avantage pour les membres. Il s'agit notamment d'organisations de voyage comme des programmes de fidélisation des compagnies aériennes, d'organisations axées sur l'âge, et même de certains groupes axés sur le sport ou les loisirs. Les réductions sur les voitures de location sont généralement indiquées sur le site Web de l'organisation ; vous payez déjà une cotisation, alors jetez-y un coup d'œil avant de réserver, et vous pourriez trouver une bonne affaire.



Un article proposé gratuitement par Doni Location, voir

Ces questions reviennent pratiquement chaque fois que quelqu'un loue une voiture. Là encore, tout n'est pas simple.Parmi toutes les possibilités qui s'offrent à vous, il y a des choses que vous ne devez pas faire, ou même que vous ne devriez pas faire, lorsque vous louez une voiture. En voici 10.Les frais d'essence prépayés répondent au désir de simplicité en voyage, mais aussi à l'inquiétude d'arriver en retard à l'aéroport, car chaque minute ajoutée au trajet vers l'aéroport augmente le risque d'arriver trop tard pour embarquer. Comme la sécurité des aéroports a ajouté un temps considérable à ce processus, les sociétés de location ont proposé de nouvelles options pour le ravitaillement en carburant des voitures et les vendent avec insistance au comptoir de location.À moins que vous ne soyez absolument certain de rendre le réservoir vide ou que vous ayez un vol avant l'aube qui vous permettrait de ne pas avoir à faire le plein vous-même, ne tombez pas dans le panneau. Même l'option où la société ne vous facture que le carburant que vous utilisez réellement penche agressivement en faveur de l'agence de location, car le coût du ravitaillement en carburant est presque toujours plus élevé que celui du ravitaillement par vous-même.Le meilleur moment pour trouver un endroit où faire le plein de votre véhicule est immédiatement après l'avoir pris en charge. Lorsque vous vous éloignez de l'aéroport ou de l'agence de location, prenez note des stations-service locales et prévoyez de retourner à la station la plus facilement accessible ou la plus économique à la fin de votre location. Les quartiers autour des aéroports peuvent être déroutants et peu familiers, vous ne voulez donc pas tourner en rond à la recherche d'une station-service lorsque votre heure de vol approche. Réfléchissez-y en sortant, lorsque vous n'êtes pas pressé par le temps.Avant de prendre cette raison pour argent comptant, il convient de souligner que les polices d'assurance automobile peuvent varier considérablement, et que vous devez donc vérifier directement auprès de votre propre assureur. Si vous avez la couverture minimale autorisée par la loi, il se peut qu'elle ne couvre pas les voitures de location, alors que si vous avez ce que les compagnies appellent une "couverture complète", elle le fait presque certainement, du moins dans votre pays d'origine. Appelez ou envoyez un courriel à votre assureur pour le savoir.En général, la règle générale est que la couverture dont vous disposez pour votre véhicule principal s'étend à votre véhicule de location, car la location est considérée comme un véhicule de remplacement en vertu de la police. Donc, si vous avez une couverture complète pour votre propre voiture, votre police vous donnera également une couverture complète pour le véhicule de location. La plupart des polices vous couvriront même si la voiture de location est une "meilleure" voiture ou une voiture de plus grande valeur que votre propre voiture. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter si vous obtenez un surclassement ou si vous louez une bien meilleure voiture que celle que vous assurez à la maison.Notez toutefois qu'un accident dans une voiture de location entraînera généralement une augmentation de vos tarifs si vous devez présenter une demande d'indemnisation sur votre propre police d'assurance.Tout ce que votre propre assurance automobile ne couvre pas, il est probable que votre carte de crédit le fera. Dans certains cas, la couverture de la carte de crédit est aussi bonne, voire meilleure, que celle de votre assurance automobile ; dans d'autres, elle est conçue comme une assurance secondaire pour aider à couvrir tout ce que votre assurance automobile ne couvre pas.Bien entendu, vous devrez payer la location de votre voiture avec cette carte ; le simple fait d'avoir une carte de crédit admissible ne vous donne aucune protection.Lorsqu'une voiture de location est endommagée, des frais de "perte d'usage" sont appliqués pour couvrir les revenus potentiels perdus lorsque le véhicule est immobilisé pour réparation. Ces frais correspondent généralement au montant d'une journée de location du véhicule, et la plupart des compagnies d'assurance automobile ne les couvrent pas. Toutefois, de nombreuses cartes de crédit le font ; et offrent toutes une couverture de la "perte d'usage" pour les locations payées avec certaines de leurs cartes. Vérifiez les termes et conditions à l'avance pour vous en assurer. Il y a en effet des vérités désagréables sur l'assurance location de voiturePar le passé, on a recommandé de réserver une voiture à bas prix, puis de demander des surclassements au bureau de location. Cette méthode fonctionne mieux aux heures de pointe, lorsque le garage est à court de véhicules les moins chers et peut vous offrir des surclassements gratuits ou très abordables dans une catégorie de voiture plus grande en raison de problèmes de gestion des stocks.Dans la plupart des cas, l'agent du comptoir a toute latitude pour fixer les tarifs de surclassement, alors s'il vous demande si vous êtes intéressé par une voiture plus grande, répondez que cela dépend du prix ; vous pourriez vous retrouver dans une voiture plus grande et de meilleure qualité pour un coût supplémentaire minime. Ne pas vérifier si vous bénéficiez d'une réduction et d'un programme de récompense ou d'une autre réduction. De nombreux programmes d'adhésion établissent des relations avec les sociétés de location de voitures en tant qu'avantage pour les membres. Il s'agit notamment d'organisations de voyage comme des programmes de fidélisation des compagnies aériennes, d'organisations axées sur l'âge, et même de certains groupes axés sur le sport ou les loisirs. Les réductions sur les voitures de location sont généralement indiquées sur le site Web de l'organisation ; vous payez déjà une cotisation, alors jetez-y un coup d'œil avant de réserver, et vous pourriez trouver une bonne affaire.Un article proposé gratuitement par Doni Location, voir https://donilocation.ch/location-voiture/ pour en savoir plus !



Michelle Sandra

Lu 36 fois











Flashback : < > Location voiture Renens Location voiture Nyon Aligner Invisible, appareil dentaire invisible Suisse Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League