Comment obtenir un crédit privé en couple ?

1. Comprendre le Crédit Privé et Ses Avantages pour un Couple

Le crédit privé est un prêt non affecté, c'est-à-dire que l'argent emprunté peut être utilisé librement (vacances, achat d’équipement, travaux, imprévus, etc.). Il se distingue des prêts immobiliers et des crédits auto qui sont, eux, destinés à un usage spécifique.



Pourquoi emprunter en couple ?

✅ Augmentation de la capacité d’emprunt : Les revenus des deux partenaires sont pris en compte, ce qui permet d’accéder à des montants plus élevés.

✅ Répartition du remboursement : Le couple partage la charge financière, ce qui réduit l’effort individuel.

✅ Meilleures conditions de crédit : Les banques et organismes prêteurs proposent souvent des taux plus avantageux aux couples en raison du partage des risques.

✅ Possibilité d’inclure un co-emprunteur avec un meilleur dossier : Si l’un des deux partenaires a un revenu plus élevé ou une meilleure stabilité financière, cela améliore les chances d’acceptation.



Cependant, emprunter en couple implique une responsabilité conjointe : chaque emprunteur est solidairement responsable du remboursement du crédit.



2. Vérifier l’Éligibilité au Crédit Privé

Les banques et organismes de crédit évaluent plusieurs critères avant d’accorder un prêt. Voici les principaux éléments analysés :



A. Revenus du Couple

Les banques privilégient les couples avec des revenus stables .

. Un CDI est un atout, mais les travailleurs indépendants ou en CDD peuvent aussi obtenir un prêt, sous conditions.

est un atout, mais les travailleurs indépendants ou en CDD peuvent aussi obtenir un prêt, sous conditions. Si un des partenaires a un revenu plus élevé, cela peut compenser une situation financière plus fragile de l’autre.

B. Stabilité Financière et Endettement

Le taux d’endettement ne doit généralement pas dépasser 33% des revenus du couple (y compris les autres crédits en cours).

ne doit généralement pas dépasser du couple (y compris les autres crédits en cours). Une gestion bancaire saine est un atout : éviter les découverts et les incidents de paiement.

C. Antécédents Bancaires

Un bon historique de crédit augmente les chances d’acceptation.

augmente les chances d’acceptation. Un fichage à la Banque de France (FICP) peut être un frein, mais certains organismes proposent des solutions de financement pour les interdits bancaires.

D. Statut du Couple

Les couples mariés ou pacsés sont souvent mieux perçus par les banques, mais les couples en union libre peuvent aussi emprunter ensemble.

Certains organismes proposent un prêt solidaire avec une répartition équitable des mensualités.

3. Déterminer la Somme et la Durée du Crédit

Avant de faire une demande, il est essentiel d’évaluer précisément le montant à emprunter et la durée de remboursement.



A. Évaluer le Besoin Réel

Quel est l’objet du prêt ? Achat, voyage, imprévus, travaux, consolidation de dettes ?

Quel est le montant exact dont vous avez besoin ?

Ne pas emprunter plus que nécessaire pour éviter des intérêts élevés.

B. Choisir la Durée du Crédit

Un crédit court (12 à 36 mois) a des mensualités plus élevées mais un coût total du crédit moindre .

a des mensualités plus élevées mais un . Un crédit long (48 à 84 mois) a des mensualités plus faibles mais entraîne plus d’intérêts.

💡 Astuce : Faites des simulations en ligne pour comparer différentes durées et leurs impacts sur les mensualités.



4. Préparer un Dossier Solide pour la Demande

Un dossier complet et bien préparé accélère le traitement de la demande et améliore les chances d’obtenir un crédit avec des conditions avantageuses.



Documents à Fournir pour Chaque Emprunteur :

✅ Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).

✅ Justificatif de domicile (facture d’électricité, quittance de loyer).

✅ Relevés bancaires des 3 derniers mois pour prouver une gestion financière stable.

✅ Fiches de paie des 3 derniers mois ou bilans comptables pour les indépendants.

✅ Dernier avis d’imposition pour justifier les revenus annuels.

✅ Justificatif de situation familiale (mariage, PACS, union libre).

✅ Éventuels crédits en cours (tableau d’amortissement ou relevé de prêt).



Un dossier clair et complet augmente les chances d’une réponse positive et rapide.



5. Comparer les Offres de Crédit Privé

Il est fortement conseillé de comparer plusieurs offres avant de signer un contrat.



A. Utiliser des Simulateurs de Crédit

Les simulateurs en ligne permettent d’évaluer les mensualités, le coût total du crédit et les taux d’intérêt.

B. Comparer les Critères Clés

1️⃣ Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : Il inclut tous les frais et intérêts.

2️⃣ Les frais annexes : Frais de dossier, assurances, pénalités de remboursement anticipé.

3️⃣ Les conditions de remboursement anticipé : Certaines banques autorisent un remboursement partiel ou total sans frais.



C. Faire Appel à un Courtier

Un courtier en crédit peut vous aider à trouver la meilleure offre et à négocier des conditions plus favorables.



6. Déposer la Demande et Attendre l’Acceptation

Une fois l’offre de crédit sélectionnée, il faut soumettre la demande officielle.



A. Processus de Demande

Dépôt du dossier en ligne ou en agence.

Étude de la solvabilité du couple.

Vérification des antécédents bancaires.

Validation et signature du contrat.

B. Délai de Réponse

Réponse rapide (24 à 72h) pour certains organismes.

pour certains organismes. Délais plus longs (1 à 2 semaines) pour les banques traditionnelles.

C. Délai de Rétractation

Après acceptation, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter, si vous changez d’avis.



7. Remboursement du Crédit : Gestion et Précautions

Une fois le crédit obtenu, il est crucial de bien gérer le remboursement pour éviter les incidents financiers.



A. Assurer un Paiement Régulier

Mettre en place un prélèvement automatique pour éviter les oublis.

pour éviter les oublis. Éviter de contracter d’autres crédits simultanément.

B. Anticiper d’Éventuelles Difficultés

En cas de problème financier , contacter la banque pour ajuster les mensualités.

, contacter la banque pour ajuster les mensualités. Certains contrats permettent un report de mensualités en cas de coup dur.

C. Surveiller Son Endettement

Ne pas dépasser 33% d’endettement pour conserver une bonne santé financière .

pour conserver une . Si possible, rembourser par anticipation pour économiser sur les intérêts.

Obtenir un crédit privé en couple est une démarche accessible si elle est bien préparée. En suivant ces étapes : ✅ Déterminer ses besoins et sa capacité d’emprunt.

✅ Comparer les offres et négocier un bon taux.

✅ Préparer un dossier complet.

✅ Suivre le processus de demande et bien gérer le remboursement.



Avec une gestion prudente et réfléchie, un crédit privé en couple peut être un outil financier puissant pour réaliser vos projets tout en préservant votre équilibre budgétaire. 💡🏡💰