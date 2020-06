Comment perdre du poids

région du cou (double menton)

région trochantérienne (culotte de cheval)

région interne des cuisses

région interne du genou

région abdominale

région des flancs

région thoracique (pseudo gynécomastie)

INDICATIONSLes candidats à ce type d'intervention sont des hommes et des femmes en bonne santé qui souhaitent résoudre de façon permanente le problème des dépôts graisseux localisés ; les zones du corps qui bénéficient le plus d'une intervention de liposculpture sont :CHEZ LES FEMMESCHEZ les HOMMESAVANT LA LIPOSCULPTUREDans les deux semaines qui précèdent la liposuccion, il est conseillé d'abolir ou de réduire le tabagisme et d'éviter de prendre des médicaments contenant de l'acide acétylsalique car ils altèrent la coagulation du sang. Il est nécessaire d'obtenir une gaine spéciale qui doit être portée de manière appropriée dans la période postopératoire immédiate et pendant les 3 semaines suivantes.CHIRURGIE DE LIPOSCULPTURELe type d'anesthésie utilisée, le séjour à l'hôpital et la durée de l'intervention varient en fonction des zones à traiter et de la quantité de graisse à aspirer ; en effet, pour les petites liposuccions, l'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale en ambulatoire, pour les liposuccions plus importantes vous pouvez pratiquer une anesthésie spinale ou générale et le séjour en clinique de jour ou avec une nuit d'hospitalisation selon les cas. Par de petites incisions de quelques millimètres, de minces canules sont insérées dans le tissu sous-cutané et l'excès de tissu adipeux est aspiré. Des sutures sont ensuite appliquées et une gaine est portée. Les meilleurs résultats sont obtenus chez des sujets présentant une adiposité localisée et une bonne élasticité cutanée.INDICATIONS POUR LA CHIRURGIE DE LIPOSCULPTURE :Objectif : éliminer les dépôts graisseux localisésDurée : 1 à 3 heuresAnesthésie : locale plus sédation ou généralePatients hospitalisés : hôpital de jour ou 1 nuit d'hospitalisationRetour à la vie sociale : 3-5 joursReprise de l'activité physique : 3 semainesAPRÈS LIPOSCULPTURELes activités normales peuvent être reprises le lendemain pour les petites liposuccions, jusqu'à une semaine pour les plus importantes ; l'activité physique peut être reprise progressivement après environ 3 semaines. Les résultats sont généralement stables et durables, plus le patient mène une vie saine et régulière.