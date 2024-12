Comment recevoir les aides de fin d'année ? Prime de Noël, 13e mois, chèque énergie...

En complément ou à la place du 13e mois, certains salariés peuvent recevoir des bons d'achat, appelés chèques cadeaux, pour leurs dépenses de Noël. Leur montant est plafonné à 193 € pour l'année 2024. Ces bons peuvent être utilisés dans une sélection de magasins ou enseignes, et sont soit sous forme de chèques en papier, soit de cartes dématérialisées pour les achats en ligne. Leur attribution dépend souvent de l'entreprise ou du comité social et économique (CSE), et peut être conditionnée à l’ancienneté.



Les chèques cadeaux sont soumis à une cotisation sociale si leur montant dépasse le plafond fixé par la Sécurité sociale.



Ces différentes aides de fin d'année viennent soutenir les foyers modestes pour faire face aux dépenses accrues durant cette période. Prime de Noël, 13e mois, chèque énergie et bons cadeaux peuvent être perçus sous certaines conditions et parfois cumulés. Les démarches sont simples, et ces aides sont versées directement, sans intervention particulière des bénéficiaires. Toutefois, certaines règles s'appliquent concernant leur cumul, notamment avec l’Allocation Adulte Handicapé, l'Allocation de Retour à l’Emploi, ou la prime d'activité.