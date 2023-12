Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Comment se passe une cryolipolyse ? Le Dr Smarrito de Lausanne nous répond

Vous en saurez plus sur la Cryolipolyse et son fonctionnement en lisant cet article dédié.



Cryolipolyse : qu'est-ce que c'est, comment ça marche et quels sont les résultats ?



La cryolipolyse est un traitement de médecine esthétique non invasif qui élimine l'excès de graisse par le froid.



Elle est recommandée aux femmes et aux hommes qui souhaitent améliorer et remodeler l'aspect de leur corps grâce à une alternative non chirurgicale à la liposuccion. Une machine spéciale est utilisée pour agir sur certaines parties du corps afin de déclencher le processus de lipolyse, c'est-à-dire la fonte des graisses.



Quels sont les résultats obtenus ? Comment fonctionne le traitement par cryolipolyse ? Découvrons-le.



Qu'est-ce que la cryolipolyse ?



Le terme cryolipolyse est dérivé du mot grec " kryos ", qui signifie froid, et fait référence à la méthode de traitement. La cryolipolyse utilise des températures basses pour activer le processus de fonte des graisses (lipolyse), qui sont ensuite éliminées naturellement par l'organisme.



Ce nouveau traitement non chirurgical permet de réduire les amas graisseux localisés et de redonner au corps un aspect remodelé de manière progressive et permanente. En effet, les cellules graisseuses, une fois éliminées, ne pourront plus se former. C'est précisément pour cette raison que ce traitement est considéré comme une alternative valable à d'autres traitements plus invasifs.



En fonction de la profondeur du tissu adipeux, on décidera du nombre de traitements à effectuer et des intervalles de temps entre chaque séance. Le traitement ne peut être effectué que sur quelques zones à la fois, c'est pourquoi plusieurs séances sont nécessaires pour obtenir les résultats souhaités. En général, 2 à 3 traitements et un intervalle de 2 à 4 mois sont suffisants.

Zones propices au traitement par cryolipolyse



La cryolipolyse est un traitement populaire pour les zones du corps présentant des dépôts de graisse localisés qui sont difficiles à combattre par l'activité physique et le régime seul.



Elle est notamment indiquée pour éliminer la graisse au niveau de l'abdomen, des hanches, des bras, de l'intérieur et de l'extérieur des cuisses, des genoux, du dos et de la culotte de cheval.



Voyons ci-dessous comment elle fonctionne concrètement.



Cryolipolyse : comment ça marche ?



La première phase consiste à évaluer la situation du patient, les zones à traiter et les résultats souhaités. Sur la base de ces données, on décide ensuite du nombre de séances nécessaires au traitement.



Lors de la cryolipolyse, une machine est utilisée pour recréer le froid sur la peau et agir sur certaines zones du corps. La zone adipeuse est saupoudrée de gel et aspirée dans une pièce à main en forme de coupelle reliée à la machine et refroidie selon des températures définies.



Le traitement est donc localisé uniquement sur les zones où la graisse est déposée, afin d'éviter d'endommager la peau ou les autres tissus environnants. Les cellules graisseuses sont cristallisées et les lipides qu'elles contiennent sont expulsés du corps par le système lymphatique.



Le traitement dure environ une heure, en fonction de la zone à traiter, pendant laquelle vous ne ressentirez aucune douleur, seulement une sensation de froid et une légère tension de la peau.



Les premiers résultats sont visibles dès les premières semaines, mais le processus se termine au bout de 8 à 12 semaines, lorsque vous pourrez constater les résultats définitifs.



Quels sont les résultats de la cryolipolyse ?



Les résultats de la cryolipolyse sont immédiats et définitifs car l'adiposité ne se reforme pas, surtout si un mode de vie sain et une alimentation adéquate sont associés.



En fonction de la zone corporelle traitée, une réduction du tissu adipeux de 25 % (2 à 5 cm) peut être obtenue par séance.



Les premiers résultats se font sentir dès les 2 à 3 semaines suivant le traitement, mais c'est au bout de 2 à 3 mois que l'on peut observer le résultat final, c'est-à-dire la réduction du tissu adipeux et le volume naturel de la zone traitée.



Les avantages de la cryolipolyse



Comme nous l'avons déjà mentionné, la cryolipolyse est une alternative valable aux procédures chirurgicales telles que la liposuccion. Voici ses avantages par rapport à d'autres techniques plus invasives Le traitement est réalisé sans l'utilisation d'un scalpel ou d'un bistouri. Il n'endommage pas la peau et les tissus, est indolore et ne laisse pas de cicatrices. Il permet d'éliminer la graisse de manière tout à fait naturelle. Aucune anesthésie, hospitalisation ou période de convalescence n'est nécessaire. Après le traitement, on peut reprendre ses activités quotidiennes normales.

Effets secondaires, contre-indications et limites



La cryolipolyse n'a pas d'effets secondaires particuliers, seulement de légères rougeurs, des démangeaisons et des picotements qui disparaissent en 1 à 2 semaines.



Le traitement est contre-indiqué pour les femmes enceintes et allaitantes et n'est pas non plus recommandé pour les patients souffrant d'une maladie du foie, car l'élimination des lipides nécessite le bon fonctionnement du foie. C'est justement parce que l'une des recommandations est de boire beaucoup d'eau dans les semaines qui suivent le traitement.



Il convient de préciser que la cryolipolyse n'est pas une méthode d'amaigrissement mais de remodelage du corps.



C'est pourquoi elle n'est pas indiquée pour les personnes présentant un surpoids important et un relâchement cutané important, car la technique est indiquée pour réduire la masse graisseuse dans certaines zones du corps.

En savoir plus avec cette lecture :

Sandra Michalet

Lu 44 fois









