Comment se préparer à une augmentation mammaire ?

La préparation à l'augmentation mammaire est une question importante en augmentation mammaire ! Sachez en plus en lisant notre article dédié du jour sur l'augmentation mammaire.







Quelle que soit la raison pour laquelle la patiente choisit de subir ce type d'intervention, l'objectif sera d'obtenir un résultat harmonieux et naturel qui mette pleinement en valeur la silhouette. Nous savons que l'augmentation mammaire chez une femme implique de nombreux changements, non seulement physiques mais surtout émotionnels. Il existe en effet un lien très important entre l'humeur et le changement de certaines parties du corps. Le sein représente l'une d'entre elles, précisément parce qu'il est une source d'insécurité, qu'elle soit due à un excès ou à un défaut. La première chose à savoir pour se préparer à une augmentation mammaire est donc de réaliser que l'on en a vraiment envie. Les suites opératoires, comme beaucoup d'actes chirurgicaux, sont délicates et doivent être abordées avec toutes les précautions nécessaires et en suivant tous les conseils du chirurgien. Lorsque vous commencerez à voir le résultat final, le sentiment de satisfaction et d'accomplissement sera certainement grand et vous vous direz que cela en valait la peine ! Lutter contre un désagrément esthétique permet de vivre son corps de manière positive et sereine ! Mais que faut-il savoir avant de subir une opération d'augmentation mammaire ? Comment s'y préparer ? Quelles sont les indications post-opératoires et quels sont les risques éventuels de l'augmentation mammaire ?



LA TAILLE PARFAITE EXISTE-T-ELLE ?



On parle souvent de mensurations et les comparaisons sont de plus en plus souvent basées sur des données erronées. En réalité, les "tailles parfaites" n'existent pas : la taille parfaite existe pour chacune d'entre nous, c'est-à-dire l'équilibre le plus harmonieux possible en fonction de nos particularités. Une quatrième taille, par exemple, peut convenir à un certain type de physique, mais être très peu naturelle pour un autre. Il est bon de toujours rechercher la meilleure solution pour nous et non pour la mode ou les normes du moment.



C'est donc aussi un choix valable pour celles qui veulent simplement améliorer et rajeunir leur apparence générale. La période post-opératoire, comme nous l'avons mentionné, peut être inconfortable les premiers jours : il est nécessaire de se reposer et de suivre les instructions du chirurgien plasticien. Avant l'intervention, des analyses spécifiques sont effectuées : analyses sanguines, échographie mammaire, radiographie du thorax, électrocardiogramme. Un autre élément important à prendre en compte est la période au cours de laquelle l'opération doit être réalisée. L'opération doit être réalisée quelques mois avant, par exemple, un séjour à la mer, et il n'est pas possible de subir l'opération à proximité d'un accouchement ou d'un allaitement. Une grossesse ou une prise de poids importante suivie d'une perte de poids rapide peuvent altérer le résultat et diminuer le degré de satisfaction esthétique. Il est donc conseillé de subir l'intervention dans un état pondéral stable. Quelle est la complication la plus fréquente ? Il existe également des complications possibles pour l'augmentation mammaire, mais comme vous le savez, nous en tenons compte pour toutes les interventions chirurgicales ! La complication la plus fréquente - mais néanmoins rare - est la formation d'une cicatrice interne dure (capsule périprothétique). Cette complication peut apparaître après quelques mois ou plus tardivement, après plusieurs années. Dans ce cas, c'est le chirurgien qui déterminera la manière dont l'opération doit être réalisée pour résoudre le problème.



En savoir plus : Avant de subir une intervention chirurgicale, inutile de le nier, on va sur le web pour chercher toutes les informations possibles sur l'avant et l'après chirurgie, les conseils utiles, les risques et les complications. Subir une intervention de chirurgie esthétique doit toujours être un choix réfléchi, et il faut être sûr de ce que l'on va subir. Dans la plupart des cas, c'est le chirurgien qui prend le temps, lors de la première consultation, de répondre à toutes les questions et de dissiper les doutes et les insécurités du patient. L'augmentation mammaire est l'une des opérations les plus fréquentes chez les femmes et représente un changement majeur dans le corps d'une femme, avant et après l'opération.



