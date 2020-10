Comment vendre sur Amazon ?

Combien coûte la vente sur Ebay ou Amazon ?En moyenne, vous dépensez pour Ebay un coût allant d'environ 400,00 euros à plus de 1 500,00 euros par an pour une boutique en ligne qui vous est propre, auquel il faut ajouter le coût de la publicité (pour certaines catégories) et le coût de la commission sur les ventes, voire 10 % dans certains cas. Supposons un petit client qui vend 15 000 euros par mois sur Ebay, abbene aura un coût annuel moyen de plus de 12 000 euros. Autant pour le bon marché et presque gratuit. À cela, il faut ajouter le temps et le coût de gestion qui, pour ces plates-formes, ne sont pas toujours faciles à gérer, ne sont pas à négliger.Connaissant ces chiffres et faisant les premières évaluations, voici que face à cet investissement annuel, en supposant une croissance zéro, en 10 ans vous dépensez la beauté d'environ 120.000 euros de "frais" pour Ebay. Il est clair que ces frais de commission vont sur le prix du produit, donc vous êtes compétitif tant que vous restez sur le marché, mais si vous vous comparez à vos concurrents qui ont choisi une rue en dehors ou non de ces canaux, votre produit est plus cher. C'est pourquoi de nombreux vendeurs essaient souvent de faire des ventes à l'extérieur en utilisant la visibilité du marché (mais c'est une des stratégies correctes). Il est évident que si vous avez les deux magasins ou peut-être même quelqu'un d'autre, vous devez doubler ou même tripler vos coûts.Disons que le budget d'un an pourrait être suffisant pour créer votre propre plateforme web de commerce électronique et peut-être même vous permettre de faire une petite dépense de marketing web. Cela vous permet de créer votre propre identité en ligne, votre audience profilée et de vous développer sans augmenter les coûts liés à l'augmentation des ventes et des débouchés. Il n'est pas judicieux de lier votre chiffre d'affaires à l'augmentation des coûts. Pensez-y, si vous faites de la publicité pour votre magasin Ebay, en réalité celui qui gagnera sûrement de l'argent est Ebay. Même chose pour Amazon, en fait si vous avez deux magasins, vous doublez les coûts.Pourquoi votre commerce électronique vous aide-t-il ?Avec votre plateforme de commerce électronique, vous n'augmentez pas les coûts proportionnellement à votre chiffre d'affaires, plus vous vendez, plus vous économisez proportionnellement. En fait, le coût a de moins en moins d'impact sur l'augmentation du chiffre d'affaires. L'augmentation des ventes et du chiffre d'affaires ne signifie pas toujours une augmentation des coûts, sauf dans certaines occasions et dans le cadre de mesures spécifiques plus économiques (mise à niveau des serveurs, coûts de gestion différents).Créer votre propre plateforme signifie créer votre propre identité et profiter des canaux sociaux pour vous aider dans la phase de démarrage, même à moindre coût. Il est évident que faire son propre commerce électronique signifie que vous devez penser au marketing sur le web et ensuite établir un budget pour cette activité. Cela permet toutefois à votre site d'être connu de vos clients et de vos clients potentiels. En tirant parti des techniques de marketing web les plus modernes et les plus puissantes, vous pouvez rapidement constituer un public profilé et intéressé, vous positionner sur les moteurs de recherche et ne pas rester exclusivement lié au marché choisi.De plus, grâce à notre plateforme de commerce électronique personnalisée, vous pourrez synchroniser votre entrepôt en temps réel et vous n'aurez pas à faire face à des frais de gestion pour une personne qui gère des magasins sur Ebay ou Amazon. Vous aurez votre propre site web, votre propre service clientèle et une plateforme qui s'adaptera à vos besoins. Vous pourrez vendre au bon prix sans avoir à supporter le coût de la commission et vous serez plus compétitif pour votre marché de niche.Donc, en termes simples...En bref, pour vendre sérieusement en ligne, une place de marché peut vous aider en soutenant votre commerce électronique avec quelques produits de premier ordre, mais le but est toujours d'amener des utilisateurs sur votre site. Si vous n'avez que cette chaîne et que vous êtes en phase de démarrage, commencez à penser à créer votre propre produit de commerce électronique personnalisé et faites confiance à ceux qui sont compétents comme vous faites confiance au comptable, au médecin ou à l'avocat quand vous avez besoin d'un professionnel, le faire vous-même dans certains domaines ne fait que nuire. Si, par contre, vous êtes un vendeur expérimenté et bien établi et que vous vendez déjà des quantités importantes mais que vous n'avez pas encore votre propre plateforme de vente en ligne... vous jetez beaucoup d'argent...Voir :