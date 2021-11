Comment vous pouvez neutraliser un vaccin : Marche à Suivre

Vous devez vous faire vacciner pour rentrer dans le cadre ! Voici quelques informations à retenir qui vous permettront d'éliminer de votre corps la substance injectée.



– Argile en cataplasme :



En cas d’impossibilité totale d’échapper à un vaccin, se munir d’argile en pâte et faire un cataplasme d’argile verte, d’une bande de gaze, d’un tissu pour recouvrir et de sparadrap.



Gagner les toilettes aussitôt après l’injection et étaler largement l’argile en couche épaisse à l’emplacement du vaccin avant de fixer le pansement. Garder au moins 2 heures.

Le vaccin sera absorbé en totalité par l’argile.





Toutes les opérations de ce genre qui ont été effectuées sur des bébés ou des chiens et des chats se sont avérées efficaces à 100 % sans apparition des manifestations courantes (température, abattement, etc.).



En plus de son action en cataplasme, l’argile en boisson est une formidable solution contre le virus du Covid, prendre un verre d’eau en laissant reposer 1 cuillère à café bombée (en bois) pendant 15mn à 2h, mélanger puis boire l’ensemble



– Charbon Végétal activé :



1 cap. toute les 30 minutes pendant une journée. Le charbon absorbera tout ce qui n’a pas été absorbé par l’argile.



ATTENTION, ANNULERA l’effet de tous les médicaments.





Autre méthode pour compléter et rendre encore plus efficace le cataplasme :



Par mesure de sécurité, on pourra en plus stimuler les défenses par les différentes méthodes qui suivent, au choix ou en association :



Chlorure de magnésium : 40 ml de solution pour un adulte, 25 ml pour un enfant, trois fois par jour, le jour de la vaccination et le lendemain. Préparation, dissoudre 20 g (9 c. à thé) dans 1 litre d’eau chaude. Boire chaud ou froid à votre goût. Garder au frigo.



AUTRES PRÉCISIONS : En plus du cataplasme d’argile verte à placer immédiatement sur la vaccination, dissoudre 9 c à thé de chlorure de magnésium dans 1 litre d’eau.



Boire 1 verre 3 heures avant la vaccination, 1 verre 1 heure avant, puis 1 verre toutes les 2 heures après la vaccination (à concurrence de 6 verres).



Le lendemain boire 5 verres dans la journée, répétez pendant 4 jours (certains auront une diarrhée passagère, si elle persiste, diminuez la dose).



Les souches vaccinales seront détruites par l’augmentation énorme de vos propres anticorps.



Le problème réside dans les additifs toxiques, souvent inconnus, contenus dans le vaccin, contre lesquels on ne peut pas grand chose.





Extrait de pépin de pamplemousse ou d’agrumes Citrovie : 30 gouttes dans de l’eau, 3 fois par jour pendant 2 à 3 jours.



NB: Découvert en 1980, son action s’étend à environ 800 souches de bactéries et de virus, et à environ 100 souches de champignons, ainsi qu’à un très grand nombre de parasites unicellulaires.



C’est un score unique, qui en fait le plus puissant antibiotique naturel connu, alors que l’action des antibiotiques conventionnels se limite aux bactéries. De plus, contrairement à ces derniers, il est totalement dépourvu de toxicité et stimule les défenses immunitaires au lieu de les inhiber.



Vitamine C naturelle : acérola ou cynorrhodon 2 à 3 g par jour pendant 2 à 3 jours.



Sève de Bouleau lactofermentée : nettoie les organes de détox et redéveloppe la flore intestinale. 1 verre de 15cl par jour pendant 21 jours.





Eau de Quinton ou plasma marin : Eau de mer et ses 78 minéraux 100% assimilable permet de redévelopper ses défenses immunitaires grâce à son action sur les carences minérales du quotidien. A boire en isotonique (dilué à 25% avec de l’eau de source) Après la consommation de Sève de Bouleau, prendre un verre par jour dilué.





Source:



https://semineraliser.com