Complément sportif ?

Si vous faites du sport, plusieurs fois par semaine, il est presque obligatoire de prendre un supplément naturel si vous souhaitez progresser. Gardez un bon équilibre quand à la prise de vos suppléments alimentaires sportifs. Il est bon d'avoir un programme élaboré par un moniteur du sport qui possède les connaissances appropriées du secteur. Les suppléments naturels ne font pas de mal, mais s'ils sont pris à doses exagérées, ils peuvent causer des problèmes de santé.

Le multivitamine proposé par Bnshot.ch :

Vitamine A : Encourage la production saine de peau et de cellules

Cuivre : aide la régénération de la peau, aide la peau à rester ferme, douce et flexible.

soutien pour des articulations saines BCAA : récupération musculaire après l'effort. Croissance ou maintien de la masse musculaire

: récupération musculaire après l'effort. Croissance ou maintien de la masse musculaire Acides aminés : force des cheveux et des ongles, taux de cholestérol sain, récupération et réparation des muscles tissu après l'exercice.

On devient très vite Addict au sport. Plus vous pratiquez assidument et plus l'utilisation de suppléments dans le sport est essentielle parce que notre corps n'est pas prédisposé par la nature à 2 ou 3 heures d'entraînement quotidien, entraînant la perte d'un ou plusieurs litres de fluides par la transpiration. La recherche d'un support naturel, non nocif, peut aider physiquement un athlète qui se nourrit déjà correctement.Le, surtout s'il est pratiqué à un niveau compétitif, est très difficile pour le corps qui, pour faire face à l'effort requis, met également à disposition ses réserves d'énergie, de muscle et de graisse. Vitamines, protéines et sels sont ainsi consommés et de nombreux radicaux libres sont produits en même temps. Ce sont les raisons qui devraient encourager les sportifs à prêter attention à l'alimentation et à l'intégration alimentaire.Les nutriments contenus dans les aliments pour être utilisés doivent d'abord être transformés par le corps. Il faut aussi savoir que l'activité de transformation et d'assimilation des nutriments au cours de la digestion engage beaucoup notre corps, produisant également des déchets qui impliquent d'autres travaux d'élimination. Naturellement, il doit y avoir un équilibre entre l'apport de nutriments et leur consommation. En effet si les nutriments sont peu nombreux, l'organisme devient déficitaire. De plus si d'un autre côté, trop de protéines sont consommées, sucres, etc., l'organisme les transformera en graisse.Par conséquent, les sportifs doivent sérieusement envisager la possibilité d'intégrer à leur alimentation un supplément naturel en fonction du sport pratiqué. Cela permet concrètement d'avoir plus d'énergie à l'entraînement et aussi de récupérer complètement et plus rapidement.