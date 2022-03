Conflit russo-ukrainien : ( revue de presse )

Les bilans de la presse Russe, semblent plus propagandistes que réels. La presse Russe perd d’ailleurs peu à peu sa liberté selon les médias occidentaux. Il y a assez de contraintes liées au métier de journalisme qui remet en cause la liberté de presse qui apparemment n’existe plus. En Russie, il faut soutenir Poutine ou disparaître, selon plusieurs médias opposants. Les quelques médias encore autorisés signalent d’ailleurs des arrestations et emprisonnements de manifestants "anti-invasion". Toute chose que tente de démentir la presse "pro Poutine".





Actuellement, seuls : la BBC, le site indépendant Meduza, et quelques autres médias étrangers sont autorisés à accéder au territoire Russe.

Quant à la presse occidentale et américaine soutenant l’Ukraine, tous les mots sont bons pour condamner Poutine. Des bilans horribles, des images insupportables de civiles en détresse, des infrastructures civiles détruites…Chaque site y va de sa manière pour incriminer l’adversaire.

Comparativement à la méfiance africaine et le manque de crédibilité de la Russie et ses soutiens, les sites occidentaux semblent plus fiables. Plusieurs sites ont d’ailleurs fait l’option de publier en direct les images de la guerre qui ne souffrent d’aucun manque de crédibilité. On pouvait voir la souffrance des civiles qui tentent de rejoindre les pays voisins, les bombardements Russes, les déclarations du président ukrainien.

Si l’heure n’est pas encore au bilan, presque tous les médias sont unanimes sur les lourdes conséquences de cette crise dans le monde. Il n’y a plus une zone sur la planète terre qui ne sente les retombées économiques de ce conflit. Les pays voisins accueillent des milliers de déplacés selon les images publiées.