Connaître Sion ( par Raymond Bruchez )

Important centre historique avec ses châteaux et ses forteresses

Barrage de la Grande Dixence - à 285 mètres, c'est le plus haut barrage du monde, dans le Val d'Hérémence (visites de l'intérieur de l'opéra de mi-juin à fin septembre)

Le lac souterrain de St-Léonard - le plus grand lac karstique souterrain d'Europe (300 mètres de long), qui peut être visité en bateau.

Forêt vierge de Derborence - parc naturel entouré d'un paysage rocheux fascinant avec d'impressionnants pins et mélèzes.

Centre viticole du Valais - les différentes caves à vin et bars à vins vous invitent à découvrir les spécialités viticoles du Valais.

Sion (ou Sitten en allemand), capitale bilingue du canton du Valais, est la ville la plus ensoleillée de Suisse et un centre vinicole. Grâce à sa situation centrale, cette ville aux vastes réserves culturelles est également un point de départ idéal pour explorer les stations de vacances d'été et d'hiver des vallées latérales valaisannes voisines.Les vignobles et les châteaux sont les symboles de Sierre et de Sion. De loin, Sion est reconnaissable aux ruines du château du Tourbillon qui s'élèvent vers le ciel, et au complexe de Valère. Dans la capitale bilingue du Valais, le passé et l'avenir se mêlent à la vie quotidienne : la plus ancienne ville de Suisse est aujourd'hui le centre économique du Valais et un important centre de communication, avec son propre petit aéroport international. L'évêché de Sion, fondé au IVe siècle, a longtemps joué un rôle spirituel et politique important dans la région. L'église forteresse de Valère abrite l'un des plus anciens orgues en activité au monde, construit à la fin du XIVe siècle ou au début du XVe siècle. Le patrimoine historique de la ville est conservé dans les nombreux musées.Sion est située au cœur de l'une des plus importantes régions viticoles de Suisse. Le vin blanc local, le Fendant, est réputé avant tout. Pour irriguer les vignes et les cultures de cette vallée ensoleillée et sèche, un système de canaux a été créé sur les flancs de la montagne. La randonnée le long de ces canaux (appelés "bisses" en français) dans les vignobles de la région est une particularité du Valais.Grâce à la plus grande gare routière de Suisse, avec ses innombrables correspondances, vous avez un accès rapide aux fascinantes vallées du Valais. Sion est donc un point de départ idéal pour découvrir les stations d'été et de montagne du Valais, ainsi que les stations thermales voisines. En hiver, Sion permet un accès rapide aux stations de ski de Verbier, Nendaz, Veysonnaz, Val d'Hérens, Val d'Anniviers ou Crans-Montana.Faits marquants