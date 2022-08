Conseil conduite BMW

1. Interprétation de la courbe

2. La deuxième phase du trajet est la manipulation.

3. Sortie du virage

Pour être pratique, j'ai pris une bouteille d'eau à moitié remplie et j'ai représenté une voiture. L'eau représente quelque chose d'impalpable, à savoir le poids et la masse du véhicule. Au moment où je vais freiner, la voiture charge à l'avant, déchargeant l'arrière. Inversement, lorsque je vais accélérer, le poids de la voiture se déplace vers l'arrière, ce qui décharge l'avant et charge l'arrière. Comprendre ce concept est la clé pour essayer de mieux conduire et surtout de conduire de manière plus sûre et aussi plus économique.Le jeu consiste maintenant à maintenir le poids le plus équilibré possible entre l'avant et l'arrière, ce qui permet de garder la voiture beaucoup plus neutre et donc d'avoir des réactions plus faciles à contrôler. Je ne suis ni un conducteur professionnel ni un instructeur, mais j'ai suivi plusieurs cours de conduite sûre et sportive et, après de nombreux kilomètres au volant, j'ai réussi à intégrer ce petit concept qui m'a été enseigné dans le cours dans ma propre conduite.Trois phases pour une meilleure conduiteLes trois phases que nous allons examiner pour appliquer ce concept peuvent être utilisées aussi bien en conduite à grande vitesse - par exemple sur l'autoroute - que sur des routes très sinueuses - par exemple en montagne.La première phase est l'interprétation de la courbe : si je suis sur le point d'affronter une courbe à rayon moyen, long ou court, je vais ralentir en utilisant le frein ou en relâchant l'accélérateur. Dans les deux cas, je vais déplacer le poids de l'arrière vers l'avant ou de son centre vers l'avant, si j'avance à vitesse constante. Cela conduit à maximiser l'adhérence, c'est-à-dire l'adhérence des pneus avant, car le pneu s'appuie sur le sol et son empreinte augmente afin que je puisse obtenir le plus d'adhérence possible du pneu.Une fois que j'ai défini la courbe et gardé le même angle de volant, je peux utiliser l'accélérateur ou freiner la voiture pour équilibrer au mieux le poids. De cette façon, je peux avoir une voiture neutre en son centre et donc maximiser l'adhérence des quatre pneus.L'important est d'éviter les interventions brusques, tant sur la direction que sur le frein, donc n'abusez pas des contrôles : si vous voyez que vous vous engagez trop loin dans la courbe, évitez de donner des coups de volant ou de freiner au milieu de la courbe car très souvent ce n'est pas nécessaire. Il suffit de relâcher la pédale d'accélérateur et de laisser ainsi la masse du véhicule faire le travail à votre place.La troisième étape est la sortie du virage : elle est particulièrement importante lorsque vous devez négocier une route particulièrement sinueuse. Ici l'utilisation de la direction et de l'accélérateur doit être progressive : cela signifie que plus on tourne le volant, moins je dois aller appuyer fort sur l'accélérateur car on n'obtient pas une bonne efficacité des pneus mais surtout je deviens aussi brusque dans mes mouvements.Tous ces concepts exprimés sur le plan théorique sont une chose, mais leur application sur la route en est une autre. Je vous conseille vivement de suivre un cours de conduite sportive ou un cours de conduite sûre car, petit à petit, vous vous familiariserez avec ces concepts et améliorerez vos performances.