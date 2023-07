Conseil pour réussir une animation mariage

ORGANISEZ L'HEURE DE FAÇON À CE QUE VOS INVITÉS N'AIENT PAS À VOUS ATTENDRE.

En fait, nous savons tous que la mariée doit être en retard. Mais veillez à ne pas dépasser ce délai de plus de 15 minutes. Surtout si les invités n'ont pas d'endroit où s'asseoir. Le mariage ne commencera alors pas très bien, surtout s'ils ont eu chaud ou froid à l'extérieur. C'est pourquoi il est très important de planifier le timing avec les photographes, les maquilleurs et les coiffeurs.



UN MARIAGE ROMANTIQUE N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC UN MARIAGE ENNUYEUX.

De nos jours, nous optons pour que la famille et les amis prennent la parole lors de la cérémonie. C'est un moment très émouvant pour le couple, mais attention, il ne doit pas s'agir de discours très longs. Si nous laissons tout le monde faire un discours de 20 minutes, les bâillements sont inévitables. Essayez donc de limiter les discours à 20 minutes maximum. Faites savoir à vos invités qu'ils disposent d'un maximum de 5 minutes pour faire leur discours.



NE PAS DÉPASSER LE DÉLAI AVANT LE BANQUET

De nos jours, il est très courant de se marier à l'endroit même où se déroule la réception. Malgré cela, on voit de nombreux couples qui laissent leurs invités attendre au cocktail ou au banquet. Les raisons peuvent être multiples, mais l'une d'entre elles, par exemple, est la séance photo. Demandez au photographe combien de temps durera la séance photo après la cérémonie. S'il s'agit d'un photographe expérimenté, il ne faudra probablement pas plus de 10 minutes pour obtenir de bonnes photos de mariage. Même si vous devez vous rendre dans un endroit éloigné de la salle de réception. Un bon photographe peut réaliser une belle séance de couple dans les environs de la salle de réception.



ESSAYEZ DE NE PAS FAIRE DURER LE REPAS TROP LONGTEMPS

En général, un déjeuner ou un dîner de mariage ne dure pas plus de deux heures. Assurez-vous que la salle est prête à servir les plats en continu. Il n'y a malheureusement rien de pire lors d'un mariage que d'attendre longtemps entre les plats. Une bonne idée que on voit de plus en plus dans les mariages est de servir la première boisson de l'open bar à la table. C'est une excellente façon de préparer la fête.



NE PAS ALOURDIR LE BANQUET AVEC TROP DE DISCOURS.

Revenons-en aux discours. Bien qu'il s'agisse d'un moment très émouvant dont les mariés se souviendront, il n'est pas conseillé d'en faire trop. Un discours suffit, deux sont probablement acceptables, mais une fois ce nombre dépassé, les choses commencent à devenir un peu dangereuses. Pendant le dîner, les invités veulent manger tranquillement et parler avec leurs voisins de table, mais si nous interrompons chaque moment par un discours, cela peut devenir ennuyeux.



L'OPEN BAR DOIT ÊTRE FLUIDE

Nous nous souvenons tous des longues files d'attente dans les discothèques lorsque l'on commande au bar. C'est pourquoi l'heure de l'open bar doit être très bien calculée. Par exemple, un seul bar pour 300 invités peut entraîner de longues files d'attente. Il est recommandé que la salle dispose de plusieurs open bars si le nombre d'invités dépasse 200 personnes. Il est également conseillé d'avoir plusieurs serveurs par bar afin de fluidifier la file d'attente.



VIDÉOS D'AMIS FAITES MAISON

C'est un aspect auquel il faut faire attention pour qu'il ne se retourne pas contre nous. De plus en plus d'amis réalisent une vidéo pour la montrer le jour du mariage. Par expérience, on sait que la plupart du temps, la vidéo n'est pas belle et que le son est horrible. Cela est souvent dû au fait que la vidéo est réalisée par une personne qui n'a que peu de connaissances en matière d'image et de son, ce qui donne des images floues et une musique à peine audible.



CONSEILS POUR FAIRE DE VOTRE MARIAGE UNE RÉUSSITE

La meilleure chose à faire dans ce cas est de déléguer une personne de confiance pour parler à la personne qui va réaliser la vidéo. Si elle est de bonne qualité, allez-y, mais si ce n'est pas le cas, vous devriez chercher d'autres solutions, comme faire appel aux services d'un professionnel. Il est certain qu'on ne vous demandera pas un budget très élevé pour réaliser une bonne vidéo.



CONTRÔLEZ LE MICROPHONE

Croyez-le ou non, ce n'est pas le premier mariage où l'on perd le contrôle. Un ami qui en fait trop ou un groupe qui échappe à tout contrôle peut donner lieu à une série de voix, de cris et de mauvaises blagues qui risquent de nuire à l'ambiance de la fête. Un bon conseil est de parler au DJ pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas donner le micro à n'importe qui. .



CE QUE NOUS FAISONS DE LA MUSIQUE