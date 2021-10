Conseils pour obtenir un crédit en Suisse

Quand ne pouvez-vous pas demander un prêt ?

De nombreuses familles décident de demander un prêt à une banque afin d'obtenir plus de liquidités pour financer leurs propres projets.Si vous envisagez de demander un prêt de ce type, vous devez savoir qu'il existe de nombreuses formes de crédit à la consommation. Parmi les plus courants, on trouve les prêts dits à usage spécial et les prêts personnels. Alors que pour obtenir le premier, il est nécessaire de préciser ce que vous voulez faire avec la somme demandée, dans le cas du second, il n'est pas nécessaire de justifier l'utilisation du capital.Cependant, en plus d'être les produits de crédit les plus populaires, les prêts sont aussi souvent ceux qui sont les plus susceptibles d'être escroqués, ou en tout cas, des prêts qui, une fois contractés, s'avèrent être beaucoup moins chers qu'ils ne l'étaient supposés. À cet égard, la Banque a décidé de rédiger un Guide du crédit à la consommation destiné spécifiquement à tous ceux qui souhaitent demander un prêt.Le texte préparé par la banque a un double objectif : rapprocher les consommateurs du secteur financier et leur fournir les outils nécessaires pour éviter les mauvaises surprises. Voyons les principaux conseils de la Banque pour apprendre à choisir plus sereinement la forme de crédit à la consommation la plus adaptée à vos besoins.Tout d'abord, avant de demander un prêt, il est essentiel de comprendre si le prêt que vous souhaitez solliciter entre effectivement dans la catégorie des crédits à la consommation.Tout d'abord, vous devez savoir que vous ne pouvez pas demander un prêt si.. :En outre, La Banque rappelle que lorsqu'un prêt appartient à la grande famille des crédits à la consommation, la loi prévoit que le consommateur qui en bénéficie doit jouir de protections et de droits particuliers. Ceci ne s'applique pas aux autres produits de crédit en ce qui concerne cette forme de crédit.Une fois que vous avez compris ce qu'est le crédit à la consommation et ce qu'il n'est pas, l'étape suivante consiste à comprendre que demander un prêt est une chose et l'obtenir en est une autre.Tout le monde peut demander un prêt, mais tout le monde ne peut pas l'obtenir. En effet, la banque doit toujours vérifier la soi-disant solvabilité du demandeur de prêt avant d'accorder la somme.Pour cette raison, il est toujours bon de se méfier de ceux qui promettent des prêts "faciles", c'est-à-dire des formes de prêts qui semblent être accordés sans aucune garantie de revenus.Enfin, parmi les suggestions les plus importantes mises en avant par la banque centrale, nous souhaitons également signaler une série de conseils techniques qu'il est important de suivre lorsque vous vous retrouvez à lire un message promotionnel sur un produit de crédit particulier.Bien qu'en théorie la publicité doive aider les consommateurs à se faire une idée rapide du type de financement proposé, il est assez fréquent de rencontrer des formes de publicité trompeuses. En général, une publicité promotionnelle est considérée comme claire et transparente si elle indique :En outre, n'oubliez pas que le texte promotionnel gagne en crédibilité s'il fait référence à des exemples concrets. Ceux-ci permettent au candidat de se familiariser avec les spécificités du produit.N'oubliez pas non plus de faire très attention aux publicités qui proposent un prêt sans intérêt. Pour qu'un prêt soit sans intérêt, non seulement le TAN mais aussi le TAEG doivent être nuls.Enfin, nous aimerions vous donner un dernier conseil technique. En raison du nombre croissant d'annonces de prêts, il n'est pas facile de s'y retrouver parmi toutes les offres du marché. Un bon moyen d'obtenir un aperçu complet des prêts existants est d'utiliser un site de comparaison en ligne, qui vous aidera à trouver le meilleur prêt en peu de temps et à connaître les coûts et les conditions.En conclusion, si vous allez demander un prêt à votre banque, pensez toujours à vérifierUn clic pour en savoir plus : https://www.credit-conseil.ch/fr/credit-prive-en-ligne.html