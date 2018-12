Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Conseils protéger sa maison à Noel et Nouvel an Découvrez les conseils de Romain Maidach spécialiste en sécurité de la maison pour vous protéger efficacement à Noël et à Nouvel an pendant votre absence !



Aujourd'hui, nous allons montrer des conseils pour protéger votre maison des voleurs et la laisser aussi sûre que possible afin qu'ils n'aient aucun intérêt à essayer d'entrer.



Habituellement, la maison est l'endroit où les gens doivent se sentir en sécurité. Il s'avère qu'avec l'augmentation du taux de violence et la multiplication des vols qualifiés et des vols, les familles et les ménages deviennent vulnérables. Peu de choses sont plus effrayantes que la possibilité qu'ils entrent chez nous par effraction. Après tout, le "home sweet home" est l'endroit où nous nous sentons généralement en sécurité et protégés. Et seuls ceux qui ont vécu une situation de cambriolage peuvent décrire à quel point elle est terrifiante.



Cependant, il n'est pas nécessaire d'expérimenter ce scénario pour être prêt à l'éviter. Certaines astuces peuvent décourager l'intrus d'agir et l'épargner de vivre cette situation effrayante. Par conséquent, prenez note de ce que vous devez faire pour éviter une invasion possible de votre maison.



Que pensent généralement les voleurs avant de commettre le vol ou le cambriolage ?



Bon nombre des conseils ci-dessous ont même été obtenus grâce à des témoignages de voleurs arrêtés par des entreprises de presse et les autorités policières. Le temps qu'il faut pour entrer dans une maison est l'un des principaux facteurs que les bandits observent. Plus ils passent de temps, plus ils ont de chances de se faire prendre. Donc, plus vous rendez cette tâche difficile, mieux c'est. Après tout, il n'y a rien de plus voyant pour un méchant qu'une porte ou un portail ouvert, n'est-ce pas ? Bien qu'il soit facile de choisir une serrure, elle doit couvrir toutes les entrées possibles, comme les portes et les fenêtres. Les aboiements des chiens et les systèmes de sécurité de la maison éloignent les voleurs et favorisent l'attention non désirée en raison du bruit qu'ils créent. Par conséquent, les cambrioleurs ignorent souvent les maisons qui disposent de ces ressources. Quand un bandit décide de cambrioler des maisons, il cherche des moyens de le faire avec le moins d'efforts possible. La nécessité de se débarrasser des systèmes d'alarme ou des chiens de garde est, en fait, un obstacle qui peut représenter le choix de renoncer à votre maison. Éclairage du bâtiment. Les maisons mal éclairées la nuit ou qui ont beaucoup d'arbres qui bloquent l'entrée principale ou les fenêtres sont des cibles attrayantes pour les bandits, car le manque de lumière et les plantes hautes servent de couverture aux voleurs pour qu'ils ne se fassent pas remarquer. Un système de minuterie qui s'allume au crépuscule et un jardin propre avec de petites plantes peuvent vous aider dans cette tâche. Routine des résidents. De plus en plus de méchants prennent le temps d'observer leurs victimes. En plus d'observer la routine des résidents d'une cible visée, ils ont observé les réseaux sociaux et les dates d'opportunité, comme les vacances. Pour éviter ce problème et augmenter votre sécurité, limitez l'accès à vos réseaux sociaux aux seules connaissances, changez fréquemment vos horaires, parlez aux voisins pour qu'ils puissent venir chez vous lorsque vous voyagez et, si possible, ayez un système de surveillance avec caméras où vous pouvez surveiller votre maison à distance. Créez des groupes de voisinage de visage ou ce qui est l'application et communiquez avec vos voisins au sujet de tous soupçons. Les voleurs préfèrent les résidences vides. Ils sonnent des cloches, passent des coups de fil et parcourent les rues et les pâtés de maisons environnants. Ils se déguisent souvent en prestataires de services et même en mendiants. Ils opèrent généralement les jours ouvrables, les heures d'ouverture, après avoir constaté l'absence de résidents. Ils préfèrent subtiliser ou voler des appareils électroménagers, des armes, des DVD, des jeux vidéo, des chèques, de l'argent liquide et des téléphones.

Romain Maidach

Directeur RM sécurité

https://www.rmsecurite.ch/alarmes/



Habituellement, la maison est l'endroit où les gens doivent se sentir en sécurité. Il s'avère qu'avec l'augmentation du taux de violence et la multiplication des vols qualifiés et des vols, les familles et les ménages deviennent vulnérables. Peu de choses sont plus effrayantes que la possibilité qu'ils entrent chez nous par effraction. Après tout, le "home sweet home" est l'endroit où nous nous sentons généralement en sécurité et protégés. Et seuls ceux qui ont vécu une situation de cambriolage peuvent décrire à quel point elle est terrifiante.Cependant, il n'est pas nécessaire d'expérimenter ce scénario pour être prêt à l'éviter. Certaines astuces peuvent décourager l'intrus d'agir et l'épargner de vivre cette situation effrayante. Par conséquent, prenez note de ce que vous devez faire pour éviter une invasion possible de votre maison.Bon nombre des conseils ci-dessous ont même été obtenus grâce à des témoignages de voleurs arrêtés par des entreprises de presse et les autorités policières.Romain MaidachDirecteur RM sécurité

Voir la carte

Romain Maidach















Flashback : < > Chirurgie esthétique ? un peu d'histoire ! Achat Immobilier Nyon Serrurier Lausanne ? Une urgence ?