Coronavirus Covid 19: sur la voie du vaccin

Selon les scientifiques, il y a dorénavant «un fort mélange d'échantillons à travers l'Europe, ce qui suggère que le virus a continué de traverser les frontières au cours des 3 à 5 dernières semaines». Une fois que les mesures de verrouillage commenceront à montrer plus d'effet, disent les enquêteurs, le résultat sera des grappes de transmission de chaque type ou souche du virus dans différents pays.



Aux États-Unis, cependant, les échantillons viraux des deux côtés du pays sont presque identiques. Par exemple, dans l'État de Washington, le virus a été introduit deux fois, et peut-être plus. L'origine serait la Chine ou l'Europe. L'effet est visible sous la forme de deux chaînes distinctes de propagation virale.



Cependant, en Californie et dans plusieurs autres États, le virus semble se propager probablement au sein de la communauté plutôt que d'être introduit de l'extérieur, affirment les scientifiques. En effet, de nombreux cas sur la côte ouest sont très similaires à une souche de Washington, qui à son tour n'est qu'à trois mutations de la première souche du virus trouvée, affirment les enquêteurs.



En Amérique centrale et en Amérique du Sud, le schéma n'est pas clair car seuls quelques échantillons ont été prélevés. Les nouvelles séquences déjà reçues ont été incorporées dans la carte, mais l'activité virale pourrait être plus intense que celle montrée.



En ce qui concerne l'Asie, les chercheurs insistent sur le fait qu'il semble que certains cas viennent d'Iran récemment.



En Afrique, le suivi génétique suggère que le virus est transmis localement à Kinshasa, une grande ville de la République démocratique du Congo, depuis plus de 11 jours maintenant. Ici aussi, le nombre d'échantillons est faible et l'image montrant peu d'activité COVID-19 est susceptible d'être trompeuse.



En Océanie, la propagation virale locale se produit en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, selon l'étude.