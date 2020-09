Coronavirus: L’Angleterre face à une deuxième vague

Le Premier ministre Britannique déclare : « Il ne fait aucun doute, comme je le dis maintenant depuis plusieurs semaines, que nous pouvions nous attendre à une deuxième vague et que nous en voyons maintenant une arriver ». Ce sont les mots du Premier ministre Boris Johnson qui affirme l’avoir anticipée. Il rajoute: «Nous la voyons en France, en Espagne, à travers l’Europe. Je crains qu’il était absolument inévitable que nous la verrions dans ce pays».



Pour ce fait, le gouvernement britannique envisagerait un nouveau confinement général pour bien contenir cette deuxième vague du covid-19. Interrogé par la BBC sur ce supposé deuxième vague, le ministre de la santé britannique Matt Hancock a clairement expliqué que la priorité du gouvernement était de protéger des vies. Sur BBC, il déclare: «Le gouvernement veut éviter un confinement national mais nous sommes prêts à le faire si nécessaire. Nous sommes prêts à faire ce qu’il faudra pour protéger des vies».



Le gouvernement britannique a intégré de nouvelles mesures pour endiguer la propagation de la covid-19. Les nouvelles mesures interdisent les rencontres entre personnes de foyers différents et instaurent un couvre-feu allant de 22 heures à 5 heures dans les lieux festifs.



Pour informations, le Royaume-Uni occupe la 14è place des pays les plus contaminés au monde avec un total de 385936 contaminations à ce jour.