La BCE optimiste sur un retour de l'inflation à 2% en 2025

Alors que l’Allemagne et d’autres pays européens rencontrent des difficultés à maintenir des politiques budgétaires équilibrées, la BCE reste un soutien majeur pour la zone euro. L'institution a réduit ses taux à quatre reprises en 2024 et prévoit d’autres baisses au cours de l’année prochaine. Ces mesures visent à rendre les crédits plus accessibles, en particulier pour les entreprises et les particuliers, dans un contexte marqué par des perspectives de croissance faibles et une incertitude accrue en raison des tensions géopolitiques.



Les marchés financiers anticipent également de nouvelles baisses des taux en 2025, avec un objectif de taux de référence autour de 2%, ce qui correspond au taux « neutre », selon François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Ce taux ne favorise ni ne freine l'économie, ce qui permettrait à la BCE de mieux ajuster sa politique monétaire en fonction des besoins réels de l’économie.



Les prévisions actuelles suggèrent une réduction des taux d’environ 0,25 point lors des six réunions de la BCE en 2025, ce qui pourrait faire chuter le taux de référence de 3% à 1,5%. Toutefois, cette tendance est soumise à l’évolution de la situation économique et des projections d’inflation, dont la confirmation pourrait renforcer cette stratégie.



Ainsi, la BCE continue de jouer un rôle clé dans la stabilisation économique de la zone euro, tout en ajustant sa politique monétaire pour répondre aux défis contemporains.