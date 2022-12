Coronavirus : ce que l’on sait du variant chinois BF.7

De son nom complet : BA.5.2.1.7, ce nouveau variant est la souche principale du variant Omicron selon les explications du chef de l’institut de contrôle des virus au centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Xu Wenbo affirme qu’il ne s’agit pas d’un nouveau virus mais déjà repéré dans le monde depuis quelques mois.

Ce qu’il faut savoir des symptômes de ce variant, est qu’ils sont similaires à ceux du variant Omicron. Il s’attaque donc dans un premier temps aux voies respiratoires supérieures. Le patient peut présenter une forte fièvre les jours suivants la contamination. La fièvre s'accompagne de toux et de maux de gorge avec écoulement nasal. Les plus fragiles manquent rapidement de force présentant une fatigue. Tous ces symptômes peuvent dans quelques cas rares s’accompagner de vomissement et de diarrhée.

Avec une période d’incubation très courte il se transmet très facilement que les autres variants. On estime son R0 à entre 10 à 18,6. Autrement dit, il faut s’attendre à entre 10 à 18,6 autres contaminations à partir d’une seule personne contaminée.