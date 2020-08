Côte d'Ivoire: SEM Alassane Ouatara fait volte-face et surprend les Ivoiriens

L'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara âgé de 78 ans fait beaucoup d'étonnés vu qu'il revient sur sa parole dans l'annonce qu'il avait faite en mars dernier, indiquant qu'il ne se présenterait plus aux élections. Il avait fait déjà un bilan assez élogieux de sa gouvernance à la tête du pays et a fini par dire : <<..... En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération >>. C'était un discours apprécié de beaucoup de personnes, et même de ses opposants.

L'annonce du président fait des contents et sans doute beaucoup de mécontents qui pensent qu'il est "illégal" pour Alassane Ouattara de se présenter encore une fois aux élections présidentielles.