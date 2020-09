Côte d'Ivoire: un homme de 43 ans abuse sexuellement d’une mineure de 12 ans

En effet selon les faits relatés sur la page Facebook du groupe Police Secours, aux environs de 02 heures du matin, la police du 34 è arrondissement qui patrouillait a été attirée par les pleurs d’une jeune fille.

Interrogée, elle dit être venue de Gagnoa depuis près d'une semaine en quête de travail de fille de ménage et précise qu’elle dort dans la rue, où elle a rencontré, aux environs de 23 h, un individu se disant Agent de Placement des Filles de Ménage. Ce dernier l’a donc conduite à son domicile à Abobo Belle Ville, dans une cour commune en baraques où il l’a présentée aux voisins comme étant sa "fille".

Rassurée, elle s’endort et aux environs de 01h, le "père" se jette de tout son poids sur elle, en lui intimant de ne pas alerter le voisinage. Après le forfait, la gamine profite d’un moment d’inattention pour s’échapper et rencontre la Patrouille de Police.

Au domicile où elle a conduit les agents, pas d'individu. Des recherches minutieuses ont permis de le cueillir aux environs de 03 h dans sa tanière. L’individu n’a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Il s’agit du nommé GBAOU, 43 ans, sans emploi fixe, domicilié à Abobo Belle Ville. L’Adolescente de 12 ans a été conduite à l’hôpital où après consultation et traitement, elle a pu se reposer. Le coupable indigne sera conduit devant le parquet pour répondre de ses actes.



Cette jeune fille, qui a été abusée sexuellement, a eu de la chance de croiser des policiers à une heure aussi tardive. L’homme sera poursuivi pour ses actes intolérables et la loi sera appliquée sévèrement.