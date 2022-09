Coupe du monde au Qatar : les appels au boycott se multiplient

Ce n’est bien évidemment pas la capacité du pays à organiser l'événement qui est en jeu. Tout est presque prêt de ce côté. Ce qui est reproché au Qatar par plusieurs observateurs et leaders d’opinion n’a rien à voir avec la réalité du foot. Il a plutôt rapport avec la situation sociopolitique du pays. Selon plusieurs médias, le respect des droits de l’homme ne serait pas une réalité au Qatar. On constate une restriction des libertés et un mauvais traitement des migrants.

Un boycott serait-il en mesure de sanctionner cette réalité déplorable ou la corriger ? C’est la question que plusieurs sélections seraient en train de se poser ou devraient se poser. A cette étape, on ne lit pourtant pas une telle inquiétude dans le comportement des équipes lorsqu’on se réfère à leurs processus de préparations.