Créer un site internet en 2021

En 2021 avec le covid la création de site internet risque vraiment d'exploser. Notre article vous donnera quelques conseils pour vous lancer au mieux !



Comment créer un site web ? Que faut-il pour créer un site web ?

Lorsqu'il existe des milliers de façons différentes de créer un site web, comment choisir la bonne ?



Devriez-vous faire appel à un créateur de site web ? Si oui, laquelle ? Avez-vous besoin d'apprendre à programmer ? Devriez-vous payer un web designer pour créer un site web pour vous ? En outre, vous devez également réfléchir aux stratégies de marketing que vous devez mettre en œuvre pour créer une entreprise prospère. Si vous ne faites pas attention, vous risquez fort de perdre du temps et de l'argent à créer le mauvais type de site web.



Heureusement, la création d'un site web n'a pas besoin d'être compliquée ou coûteuse.



Dans cet article, vous apprendrez comment créer un site web professionnel et vous découvrirez quatre façons de créer un site web qui répond parfaitement à vos besoins. De plus, aucune de ces méthodes ne requiert de compétences en programmation ou un budget énorme.



La perspective est-elle séduisante ? Allons plus loin !



Découvrez des milliers de produits à vendre en ligne. Aucune carte de crédit n'est requise, risque zéro.



Que faut-il pour créer un site web ?



Avant de commencer à créer votre propre site, vous devez prendre du recul. Pourquoi ? Imaginez que vous êtes une de ces voitures à chargement arrière : en tirant simplement sur la voiture, vous aurez assez de poussée pour accélérer et suivre votre chemin.



Quelles sont donc les conditions préalables à la création d'un site web réussi ? Voyons les choses dans l'ordre



Avoir une image de marque bien définie. Nous entendons par là qu'il faut avoir à l'esprit l'aspect de votre logo, les couleurs que vous choisirez dans votre palette distinctive et les polices de caractères des titres et du texte. Ces détails vous aideront à définir l'aspect de votre site. N'oubliez pas que la psychologie des couleurs est la clé pour avoir le bon impact !

Faites une analyse du marché et de la concurrence. Certaines tâches nécessitent une longue phase d'étude, et la création d'un site web professionnel n'est pas différente. Avant de concevoir le plan du site, faites quelques recherches, découvrez ce que les principaux concurrents de votre marché de niche offrent et quelles sont les meilleures pratiques dans votre secteur ;

Connaissez votre public cible. Une communication se compose de deux parties : le locuteur et l'auditeur. Mais si nous ne connaissons pas nos auditeurs, comment pensons-nous pouvoir communiquer efficacement ? C'est pourquoi, avant de construire un site web, il est bon de connaître son public cible ;

Travaillez le ton de la voix. Lorsque nous réfléchissons à la manière de structurer un site web, la première chose qui nous vient à l'esprit est le design. Puis on commence à penser qu'on veut des CTA violets, on veut un menu déroulant... mais personne ne pense au contenu ! Un beau contenant n'aura aucune valeur s'il est dépourvu de contenu : pensez à la façon dont vous voulez communiquer, au ton de voix que vous voulez adopter. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez rédiger le contenu parfait pour votre site web.



Comment créer un site web



Les premières étapes pour créer un site web performant



Maintenant que nous avons en main toutes les clés de notre marque pour créer un site en accord avec l'image de marque, avant de mettre la main sur les plateformes et les CMS, nous devons nous consacrer à la conception du portail.



Créer le plan du site



La première chose à laquelle vous devez penser est la suivante : quelles pages dois-je insérer ? Dans la plupart des sites, nous avons une section À propos (connue sous le nom de page À propos dans le jargon international) ; une page Services, parfois nous trouvons Blog/Ressources et, enfin, Contacts. Cependant, chaque entreprise est différente et les options qui s'offrent à elle sont presque infinies.



Afin d'élaborer une architecture complexe permettant de relier les sections et les pages dont nous avons besoin, nous créons ce que l'on appelle le plan du site (ci-dessous est un exemple très simple). Il existe vraiment de nombreuses façons de dessiner l'arbre d'un site : cela va du stylo et du papier pour les fans de pâte à papier, jusqu'aux outils en ligne (par exemple draw.io) ou des programmes comme Adobe Illustrator.



Création de la maquette



Une fois que nous avons une carte en main et que nous connaissons les principales voies de navigation, nous passons à la phase de prototypage. Est-ce une étape nécessaire ? Non. Cela peut-il nous faciliter la vie une fois que nous aurons mis la main sur le code ? Réponse affirmative !



En termes simples, il s'agit de créer un avant-goût de ce que sera notre site, une maquette qui anticipe le résultat final.



Actuellement, il existe un logiciel qui fait son chemin parmi les graphistes pour sa facilité d'utilisation et pour les nombreuses fonctionnalités qu'il offre : c'est Figma. Le logiciel présente trois plans (dont un est gratuit) et dispose d'un canal youtube rempli de tutoriels pour apprendre à utiliser l'outil.



Avec Figma, vous pouvez créer des versions interactives de votre site avant son développement final. Il est clair que cela peut nous aider à identifier les points d'emboîtement qui ne fonctionnent pas dans les chemins de navigation créés lors de la rédaction du plan du site.



Choix du nom de domaine



Puisque nous sommes plongés dans cette phase de conception, il vaut la peine de réfléchir au nom de domaine car c'est un processus long et complexe et il ne vaut pas la peine de le laisser au bout.



Quelques conseils pour choisir le nom de domaine idéal :



Faites une recherche par mot-clé et essayez d'inclure le mot-clé qui décrit le mieux votre entreprise. Une idée de nom de domaine pourrait être www.votre spécialité+ville.ch ;

Rendez-les facilement lisibles ;

Essayez de limiter le nombre de caractères : plus le nom de domaine est long, plus il sera difficile à retenir

Vérifiez qu'il n'est pas déjà utilisé. Pour ce faire, il existe plusieurs outils en ligne gratuits tels que InstantDomainSearch ou Name.com.



Soyez attentif aux aspects juridiques de votre site web



Un autre aspect important de la construction d'un site web est sans aucun doute la partie juridique. L'internet est à la portée de tous, mais il y a encore quelques règles à suivre.



N'oubliez pas d'inclure les cookies et la politique de confidentialité, surtout si vous allez collecter des données auprès de vos utilisateurs à des fins d'analyse ou de génération de pistes. La législation à laquelle il faut se référer, qui est en vigueur depuis des années, est le GDPR (General Data Protection Regulation).



Si vous êtes un commerçant en ligne, n'oubliez pas d'inclure des conditions de vente dans lesquelles vous pouvez énumérer toutes les façons dont le service est fourni ou avec lesquelles les transactions sont effectuées.



Enfin, n'oubliez pas d'inclure dans le pied de page les données relatives à votre entreprise, telles que votre numéro de TVA, vos contacts et le nom de votre société.



Toute cette partie relative aux aspects juridiques est vraiment importante. Contacter un cabinet spécialisé dans le droit du marketing est probablement le meilleur choix pour être en conformité avec la loi.



Combien coûte un site web ?



C'est peut-être l'une des questions les plus posées lorsqu'on parle de portails en ligne : combien coûte un site web ? Et comme toutes les questions appartenant au monde du marketing numérique, la réponse est "ça dépend".



Le premier facteur qui influence le prix est sans aucun doute le service d'hébergement. Selon notre choix, les chiffres peuvent varier de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines d'euros par an.



Le deuxième facteur est la taille du site : plus il y a de modèles ou de pages différentes à développer, plus le nombre d'heures de travail nécessaires est important. Et, vous savez, plus d'heures de travail = des prix plus élevés.



Un autre facteur dont nous devons tenir compte pour répondre à la question de savoir combien coûte un site web est sans aucun doute la plate-forme. Selon le service et le plan que nous choisissons, le total final peut varier.



Enfin, un facteur qui augmente certainement le prix est la création de fonctionnalités personnalisées pour le site ou des intégrations ad hoc avec d'autres plateformes.



Méfiez-vous donc de ceux qui vous proposent des prix de mise en œuvre excessivement bas, tous les travaux ont besoin de temps pour être réalisés avec soin et attention aux détails.



Est-il obligatoire de demander le soutien d'une agence pour la réalisation de mon site web ? Non, surtout si vous êtes débutant et que vous recherchez des solutions faciles à utiliser, peu coûteuses mais offrant un résultat professionnel.



En fonction de vos besoins, il existe différentes plateformes qui vous permettent de construire un site web gratuitement ou contre rémunération. Voyons un aperçu des produits les plus connus et les plus populaires sur le marché Suisse.



1. Comment créer un site web avec Wix pour votre entreprise







Parfait pour : les indépendants, les consultants, les petites entreprises et l'usage personnel



Comment créer un site web



Wix est l'un des créateurs de sites web les plus populaires en ligne.



Avec plus de 150 millions d'utilisateurs dans 190 pays, le service est un succès auprès de ceux qui veulent une solution simple et complète pour créer un site web pour n'importe quel objectif.



Le service est également polyvalent, Wix lui-même déclarant : "Que vous n'ayez jamais créé de site web ou que vous soyez un expert en conception web, nous avons ce qu'il vous faut. Pour commencer, deux options s'offrent à vous : utiliser l'intelligence artificielle de conception Wix ou utiliser l'éditeur Wix pour avoir une liberté totale de créer ce que vous voulez. Et vous pouvez même ajouter des fonctionnalités avancées à votre site avec Corvid de Wix".



Voici un exemple de site créé avec Wix par l'illustratrice de tatouages Elebea :



WiX Elebea

Avantages de Wix



Wix est un créateur de sites web dans le nuage, facile à utiliser.



Cela signifie que vous n'avez pas à télécharger de logiciel spécial ou à payer un serveur externe pour héberger votre site web, tout se fait en ligne directement dans votre navigateur.



Le service propose plus de 500 modèles gratuits créés par des designers pour vous montrer comment créer un site web professionnel gratuit.



Une fois que vous avez choisi un modèle, vous pouvez facilement le personnaliser en fonction de vos besoins à l'aide de l'éditeur intuitif de Wix par glisser-déposer.



Wix Choisissez des modèles



Le service donne également accès à plus de 250 applications web qui peuvent vous aider à créer votre site web.



Ceux-ci vous permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site web, comme un forum, une galerie, des outils de gestion d'événements, un chat en direct, des widgets de médias sociaux et bien plus encore.



Le plan de départ de Wix est entièrement gratuit et les plans Unlimited et VIP sont vraiment à un prix raisonnable par rapport aux autres options.

Inconvénients de Wix



Par rapport aux autres créateurs de sites web, Wix a des fonctionnalités et des options de personnalisation limitées.



De ce fait, les entreprises à croissance rapide axées sur la technologie numérique auront probablement des besoins plus importants que ceux auxquels Wix est en mesure de répondre.



Le plan gratuit limite la largeur de bande et l'espace de stockage.



Ce n'est pas un problème si vous envisagez de créer un site web professionnel de quelques pages seulement. Toutefois, si vous prévoyez d'ajouter un grand nombre de photos et de vidéos à votre site web, vous risquez de manquer d'espace et de devoir passer à un plan payant.



De plus, des plans gratuits permettent d'ajouter des annonces Wix sur votre site web. Pour les supprimer, vous devez passer à l'un des régimes payants.



Un autre inconvénient est qu'une fois que vous avez choisi Wix pour créer un site web, vous êtes pratiquement bloqué dans le service. Si vous décidez de changer de fournisseur, vous vous engagez dans un processus assez compliqué et devez généralement repartir de zéro.

Combien coûte le Wix ?



Wix propose cinq plans différents, à choisir en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin :



Gratuit

Lier votre domaine : 4,50€/mois

Combo : 8,50€/mois

Illimité : 12,50€/mois

VIP : 24,50€/mois



2. Comment créer un site de commerce électronique avec Shopify



Parfait pour : les entreprises de commerce électronique qui vendent leurs produits ou le dropshipping en ligne.



Comment créer un site web avec Shopify



Shopify est une plateforme spécialement conçue pour la création de commerce électronique.



Le service est utilisé par plus d'un million de magasins (dont des magasins d'un seul produit) et a traité plus de 82 milliards de dollars de ventes.



En outre, certaines des plus grandes marques mondiales utilisent la plateforme Shopify pour vendre leurs produits, notamment :



Wateraid

Le New York Times

Livres de pingouins

Redbull

KKW Beauté

Nestle



Voici un exemple de page de recherche de produits pour ClioMakeUp Shop :



Site de commerce électronique Shopify CliomakeUp

Avantages de Shopify



Shopify fournit tout ce dont une jeune entreprise peut avoir besoin pour ouvrir une boutique en ligne et réussir dans le monde du commerce électronique.



Pour commencer, Shopify vous aide à obtenir un nom de domaine.



En outre, le tableau de bord de Shopify est extrêmement intuitif et il est très facile de savoir comment créer un site web professionnel.



Vous pouvez également choisir l'un des nombreux thèmes conçus par des professionnels pour personnaliser l'aspect de votre commerce électronique.



La personnalisation des pages de produits, le suivi des stocks et la gestion des commandes sont également très faciles grâce au panneau de contrôle unique. Vous pourrez également fixer les frais d'expédition pour différentes régions et fourchettes de prix.



Shopify fournit également des analyses et des rapports détaillés pour vous aider à optimiser votre stratégie commerciale et à améliorer le service à la clientèle de votre commerce électronique. En outre, il existe également de nombreux outils et ressources supplémentaires, comme l'outil de création de logos.



La création d'un site web professionnel n'a jamais été aussi simple.



Tableau de bord Shopify



Les canaux de paiement de Shopify vous permettent d'accepter instantanément les paiements par carte de crédit, sans avoir besoin de comptes bancaires tiers.



Vous pourrez également utiliser le système Shopify POS pour accepter les paiements par carte en personne.



Il y a aussi l'App Store de Shopify, la solution parfaite pour créer un site web et le personnaliser avec tout ce dont vous avez besoin.



Comme WordPress, Shopify offre un accès à des milliers d'applications pour tous les besoins. Vous pouvez les utiliser pour recueillir davantage d'avis sur les produits, augmenter les ventes et intégrer votre magasin à vos profils sociaux.



Apps Shopify



De plus, si vous êtes nouveau dans le développement de votre commerce électronique, vous pouvez installer Oberlo.



Cette application - qui est en fait notre application - vous permet de choisir des produits et de commencer à les expédier dans le monde entier.



Lorsque vous choisissez de créer un site web avec Shopify, vous n'avez pas à vous soucier du code et de la programmation, vous pouvez donc vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.



De plus, avec l'application Shopify, vous pouvez gérer votre entreprise à partir de votre smartphone, où que vous soyez.



Pour couronner le tout, au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous aurez de plus en plus d'aide, de fonctions et de fonctionnalités à votre disposition. Et le moment venu, vous pourrez profiter de la solution Shopify pour les entreprises, Shopify Plus.



Inconvénients de Shopify



La force de Shopify réside dans sa volonté de fournir la meilleure plateforme de commerce électronique. Cependant, c'est aussi sa principale faiblesse.



Shopify n'est pas le meilleur choix si vous ne prévoyez pas de créer un site web professionnel pour une entreprise.



En d'autres termes, si vous voulez savoir comment créer un site web pour votre portfolio, votre blog ou d'autres ressources non commerciales, vous pouvez utiliser une autre solution.



Enfin, le prix de départ de Shopify n'est pas aussi bas que celui des autres créateurs de sites web. D'autre part, les autres créateurs de sites web ne sont pas toujours conçus pour vous faire gagner de l'argent.

Combien coûte Shopify ?



Shopify offre une période d'essai gratuite de 14 jours, après laquelle vous pouvez choisir parmi les formules d'abonnement suivantes :



Période d'essai gratuite de 14 jours

Shopify de base - 29 $/mois

Shopify - 79 $/mois

Advanced Shopify - 299 $/mois

Shopify Plus - Plans personnalisés disponibles





3. Comment créer un site avec WordPress



Parfait pour : Les blogueurs professionnels et les moyennes et grandes entreprises qui ont besoin de contrôle et de flexibilité.



Créer un site web avec WordPress



WordPress est un géant.



La flexibilité, l'appropriation et le potentiel illimité de WordPress ont apporté à la plateforme une renommée, une popularité et une foule de fans enragés. En fait, selon W3Techs, le service supporte actuellement 32,9% de tous les sites web sur Internet ! Cela fait beaucoup de sites web !



Pourtant, WordPress déroute beaucoup de gens car il existe en fait deux plateformes différentes :



WordPress.org est un logiciel gratuit à code source ouvert que vous pouvez télécharger sur votre serveur et utiliser pour personnaliser votre site.

WordPress.com est la version en ligne, non téléchargeable, avec laquelle vous n'avez pas besoin de domaine ou de plan d'hébergement.



Les deux services ont été créés par Automattic et sont pratiquement identiques, à quelques différences près.



Comme Wix, WordPress.com est un service complet de création de site web et de gestion de son hébergement. Il vous suffit de vous connecter, de choisir un plan, de sélectionner un thème, de le personnaliser, et vous êtes prêt à utiliser votre site !



Cependant, dans cette section, nous allons parler de WordPress.org. Comme mentionné, WordPress.org est une plateforme de création de sites web libre et gratuite. De ce fait, il est légèrement plus compliqué à mettre en place que des solutions tout-en-un comme Wix et Shopify.



Voici comment cela fonctionne :



Tout d'abord, vous devez vous adresser à un fournisseur d'hébergement comme BlueHost ou GoDaddy.



En gros, ces fournisseurs d'hébergement vous permettent de "louer" de l'espace sur leurs serveurs pour héberger votre site web. Ils vous aideront également à obtenir un nom de domaine.



Une fois que vous avez votre hébergement et votre nom de domaine, vous pouvez installer WordPress et commencer à personnaliser votre site web. (La plupart des fournisseurs d'hébergement vous aideront à installer WordPress en quelques clics).



À ce stade, vous pourrez vous connecter à votre site web et commencer à le personnaliser.

Comment créer un blog avec WordPress



Comme mentionné, WordPress est une plateforme parfaite non seulement pour construire un site web, mais aussi pour créer un blog professionnel.



Dans sa version gratuite, WordPress vous permet de créer un site ou un blog en quelques clics sur un sous-domaine comme NameBrand.wordpress.com. Il est clair que cela ne fonctionne pas pour ceux qui cherchent une solution pour leur entreprise.



Pour obtenir votre propre domaine, vous pouvez passer de WordPress ou de services d'hébergement comme Aruba : dans ce dernier cas, notamment, pour quelques dizaines d'euros par an, nous pouvons obtenir un espace d'hébergement, l'accès à WordPress avec ses fonctionnalités payantes et un nom de domaine.



Hébergement WordPress ArubaUne fois ces étapes franchies, il ne vous reste plus qu'à construire votre site web en y ajoutant des pages et surtout des articles.

Avantages de WordPress.org



Si vous voulez garder un contrôle total sur tous les aspects de votre site web, vous devez l'héberger vous-même. Contrairement aux services de création de sites web basés sur le cloud comme Wix, l'auto-hébergement d'un site offre une liberté, un contrôle et une flexibilité totale.



Et si vous décidez d'héberger vous-même votre site, WordPress.org est la plateforme qu'il vous faut.



De plus, vous serez libre d'accéder, d'étudier, de modifier et de redistribuer le code source ouvert de WordPress.



Pas un programmeur ? Cela n'a aucune importance !

Tous ceux d'entre nous qui n'ont pas de compétences en programmation peuvent utiliser les améliorations, les ajouts et les changements apportés par d'autres personnes, dont la plupart se présentent sous la forme de thèmes et de plugins WordPress prédéfinis.



Et ils sont des milliers.



Ainsi, quelles que soient les fonctionnalités que vous souhaitez ajouter à votre site web, vous pouvez être sûr de trouver d'innombrables thèmes et plugins qui feront l'affaire.



Plugins WordPressDe plus, il existe également de nombreux concepteurs et programmeurs tiers qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre site web.



En résumé, WordPress vous donne un contrôle total.

Inconvénients de WordPress.org



Le principal inconvénient de WordPress.org peut être résumé par l'oncle Ben de Spiderman : "Avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité".



Dans ce scénario, vous êtes responsable de la gestion de l'hébergement et de la maintenance de votre site web. Cela inclut des choses comme les mises à jour, la sécurité et les sauvegardes.



En outre, le soutien est passif.

Bien qu'il existe un fil de discussion sur le forum WordPress pour tous les problèmes imaginables, la responsabilité de résoudre le problème vous incombe. Vous pouvez aussi toujours payer quelqu'un d'autre pour le réparer. En d'autres termes, il n'y a pas de personnel d'appui dédié pour vous aider directement.



De plus, il y a une courbe d'apprentissage assez raide quand il s'agit de savoir comment tirer le meilleur parti de WordPress.

Combien coûte WordPress ?



Le logiciel WordPress est gratuit, tout comme de nombreux thèmes et plugins.



Cependant, vous devez acheter un nom de domaine et un hébergement de site web, qui coûtent généralement environ 15 $ par an et 8 $ par mois respectivement.



Vous devez également tenir compte du prix des thèmes et plugins WordPress haut de gamme.



Pour vous donner une idée de leur coût, de nombreux thèmes de prime coûtent environ 40 dollars chacun. Un thème WordPress personnalisé avec des fonctionnalités supplémentaires ou des plugins peut coûter entre 1 500 et 10 000 dollars.

4. Créer un site d'une page pour l'image de marque personnelle avec About.Me



Parfait pour : les professionnels qui recherchent un site simple d'une page pour présenter leur marque personnelle.



Créer un site web "About.Me



About.me est un créateur de site d'une page basé sur le cloud.



Il est simple, minimal et conçu pour les professionnels qui souhaitent créer un site web professionnel pour mettre en valeur leur marque personnelle.

Voici un exemple de profil créé avec About.me :



À propos de .me

Avantages de About.me



Il n'y a rien de plus facile que cela.



Créer un site web avec About.me, c'est comme créer un profil de média social. Il ne contient que les éléments nécessaires, notamment :



Nom

Image

Brève description

Courte biographie

Profession

Éducation

Liens vers les médias sociaux

Un seul bouton

Formulaire de contact



Vous pouvez ajouter des critiques, des vidéos ou un portfolio pour présenter votre travail. Vous pouvez également permettre aux gens de consulter votre calendrier et de prendre rendez-vous.



Et c'est tout !



Imaginez votre page About.me comme une carte de visite numérique. Le service fournit également une signature de courrier électronique astucieuse que vous pouvez utiliser pour diriger les gens vers votre page.



Dans l'ensemble, About.me est une solution élégante, rapide et facile pour le marquage personnel.

Inconvénients de About.me



Vous avez probablement déjà deviné que les fonctionnalités et les caractéristiques d'About.me sont extrêmement limitées.



En fait, il n'y a que trois mises en page pour la page :



Mise en page du site web About.me



Donc, si vous cherchez à créer un chef-d'œuvre visuel qui exprime votre personnalité et votre essence uniques, vous devriez peut-être chercher ailleurs.



En outre, ces profils ne sont pas exactement établis pour stimuler la croissance des entreprises. Par exemple, il n'y a aucun moyen d'optimiser votre site web pour les moteurs de recherche, et la mise en page n'est pas axée sur la conversion des visiteurs en clients potentiels.

Combien coûte About.me ?



About.me propose des profils gratuits, et convient donc à la création d'un site web gratuit.



Cependant, ces profils manquent de fonctionnalité, font la promotion de la marque About.me en haut et en bas de la page et ne vous permettent pas de lier votre nom de domaine. Ce n'est donc pas le meilleur choix pour créer un site web avec votre propre domaine.



Pour accéder à toutes les fonctionnalités, supprimer la marque About.me et lier votre nom de domaine personnalisé, vous devez passer à About.me Pro, qui coûte 6,58 $ par mois si la facturation est annuelle, ou 8 $ par mois si la facturation est mensuelle.

déménagement ou de la vente de pièces voitures. : 