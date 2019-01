Cryptomonaie: Définition des ICO

Comme aucun cadre légal régissant les ICO n’est mis en place pour le moment, les porteurs de projets aussi bien que les investisseurs sont exposés à des risques. Les deux parties ne sont ni protégées ni encadrés par aucune réglementation. Même si certaines opérations manquent de transparence, l’investisseur ne peut pas faire grand-chose. L’achat d’un jeton n’est accompagné d’aucune garantie et les arnaques ne sont pas exclues.



C’est d’ailleurs à cause du développement des arnaques en ICO que la Chine et la Corée du Sud, entre autres pays, ont interdit la pratique de ce genre de levée de fonds sur leur territoire. Selon l’organisme de contrôle des marchés financiers aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC), les jetons du projet The DAO étaient assimilables à des titres financiers. L’ICO (la levée de fonds) The DAO aurait donc dû faire l’objet d’une déclaration aux autorités, sauf cas d’exemption. L’Autorité des Marchés Financiers en France a pour sa part commencé à étudier sérieusement la réglementation des ICO et a appelle à la prudence en attendant.