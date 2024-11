De nouvelles chutes de neige sont-elles envisageables avant Noël ?

Prédire des chutes de neige en plaine à long terme reste une tâche complexe. Ces phénomènes sont souvent localisés et de courte durée, ce qui les rend difficiles à intégrer dans des tendances à grande échelle. Par exemple, les chutes de neige du 21 novembre dernier, qui ont concerné plusieurs régions entre la Normandie et l’Alsace, sont survenues dans un contexte globalement plus doux. Cela illustre qu’un mois affichant des moyennes supérieures aux normales n’exclut pas des épisodes neigeux ponctuels.

Les tendances actuelles montrent que novembre 2024 pourrait se terminer avec un déficit de précipitations. Pourtant, cela n’a pas empêché des épisodes perturbés et neigeux, comme observé récemment. Ces situations mettent en lumière la difficulté de relier directement des tendances mensuelles générales à des événements météorologiques spécifiques.