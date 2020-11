Décorateur d'intérieur Paris

Que fait un décorateur ?



On pense souvent qu'un décorateur d'intérieur ne s'occupe que des espaces de vie, mais en réalité, ce type de professionnel s'occupe aussi d'espaces moins intimes comme un bureau, un centre commercial ou un restaurant, où le bon design peut augmenter les ventes ou la productivité, mettre le client à l'aise ou l'inviter à entrer. La mission d'un architecte d'intérieur est d'harmoniser les lumières, les couleurs, les matériaux et le mobilier afin qu'ils reflètent les besoins et les désirs de ceux qui vont habiter l'espace.



La tâche d'un architecte d'intérieur est non seulement de rendre l'environnement plus beau, mais aussi d'améliorer sa fonctionnalité et, dans certains cas, sa sécurité. Il doit être capable de lire un projet, d'adapter l'espace pour qu'il soit conforme aux normes de sécurité et ne crée pas de barrières architecturales, en travaillant main dans la main avec les architectes, les électriciens et les constructeurs. Bien que l'environnement change, le processus menant à un projet est similaire.



Dans la phase initiale, vous êtes en contact avec le client et vous connaissez l'environnement afin d'avoir une idée des désirs et des besoins, mais surtout des possibilités que la structure et le budget permettent.



Ce n'est qu'après avoir obtenu toutes les informations nécessaires qu'il sera possible de formuler un plan de projet dans lequel on pourra quantifier les coûts, les matériaux et les éléments de mobilier nécessaires à la réalisation du projet. La dernière étape consistera à établir une feuille de route permettant de coordonner le travail des différents membres de l'équipe et de veiller au respect des délais de livraison.



La formation nécessaire pour devenir décorateur



Une formation en design d'intérieur dans une académie qualifiée est un excellent point de départ pour jeter les bases de votre carrière. Ce n'est qu'en recevant la bonne formation et en la combinant avec votre passion et votre talent pour la décoration intérieure que vous pourrez entrer avec succès dans le monde du travail.



Le programme de chaque académie peut varier, mais il y a certaines connaissances fondamentales que vous devez acquérir pour intégrer l'environnement au mobilier. Voici quelques exemples :

L'histoire du mobilier et des styles de design



Innover ne signifie pas toujours bouleverser ou créer quelque chose à partir de rien, mais cela coïncide souvent avec le fait de donner une nouvelle vie aux styles et aux philosophies du design et du mobilier qui ont eu le plus grand impact et inspiré les styles modernes.

La théorie des couleurs



Le monde est en couleur, tout architecte d'intérieur qui se respecte doit connaître la couleur sous tous ses aspects, comment les couleurs interagissent les unes avec les autres et par conséquent comment créer l'harmonie, mais surtout comment elles influencent l'espace de vie et ses occupants.



Il n'est pas seulement important de savoir comment les couleurs affectent un environnement et les personnes qui y vivent. L'éclairage a également un impact énorme sur l'environnement. En fait, même l'environnement le plus raffiné et le mieux entretenu perdra beaucoup de son charme avec une mauvaise lumière.

Systèmes



La tâche d'un décorateur est non seulement d'harmoniser les éléments d'ameublement avec l'environnement, mais aussi de prendre soin des systèmes et de leur impact visuel et fonctionnel sur l'espace de vie, ainsi que des règles de sécurité.



Une bonne école, en plus d'être nécessaire grâce aux compétences qu'elle permet d'acquérir, a un avantage supplémentaire, c'est la meilleure façon de faire la transition entre la salle de classe et l'environnement de travail réel, en mettant ses élèves en contact avec des entreprises qui cherchent des apprentis à former et à intégrer dans leur personnel.





Les projets qui sont réalisés pendant la période de cours ne doivent jamais être négligés. Au contraire, il est essentiel d'en prendre soin avec le plus grand soin car s'ils sont bien structurés, ils constitueront un élément essentiel de votre portefeuille. Chaque projet récompensé pendant le cours ne doit pas être considéré comme un simple moment de pratique, mais comme une occasion de montrer votre créativité et ce dont vous êtes capable. Vous savez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre chemin vers la réalisation de votre rêve de devenir décorateur d'intérieur. Avec la bonne formation et les bonnes expériences, le succès est garanti !