Découvrir Montreux en Suisse

Le Casino de Montreux : ce casino est l'un des plus célèbres de Suisse et a accueilli de nombreux artistes de renom au fil des ans.

Le Château de Chillon : ce château médiéval est situé sur une île du lac Léman et offre des vues panoramiques sur le lac et les Alpes.

Le Musée d'Art et d'Histoire de Montreux : ce musée présente une collection d'œuvres d'art et d'objets historiques qui retraçant l'histoire de la région.

Le Parc de la Grotte : ce parc naturel est situé dans les collines au-dessus de Montreux et offre des vues sur la ville et le lac.

Le Sentier des Planches : ce sentier de randonnée panoramique permet de découvrir les environs de Montreux et offre des vues sur le lac et les Alpes.

Le Festival de Jazz de Montreux : ce festival de jazz est l'un des plus célèbres de Suisse et a accueilli de nombreux artistes de renom au fil des ans.

Le Musée de l'Eau : ce musée est consacré à l'eau et présente des expositions sur l'histoire de l'eau, les techniques de traitement de l'eau et les impacts de l'eau sur l'environnement.

Le Musée de la Vigne et du Vin : ce musée est consacré à l'histoire de la vigne et du vin dans la région de Montreux et propose des dégustations de vins locaux.