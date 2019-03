Déménagement Genève

Livres - bouteilles - chaussures - cassettes vidéo - CD - pots - etc.

Vêtements, linge de maison

1. La partie la plus exigeante et la plus soignée est l'emballage d'objets fragiles.Une fois que nous avons choisi le conteneur adapté à la taille des objets à emballer (de préférence des boîtes petites/moyennes), nous préparons un fond protecteur en étalant 2/3 feuilles de film à bulles et, dès que le fond est complètement couvert, nous sommes prêts à insérer les objets.2. Tous les objets seront soigneusement recouverts l'un après l'autre de feuilles d'emballage à bulles ou de "papier d'emballage" classique.3. Les assiettes, emballées individuellement, doivent être placées verticalement à l'intérieur des récipients (comme à l'intérieur de l'égouttoir) en remplissant complètement le volume horizontal de la boîte. Dans la partie supérieure de la boîte, nous allons créer un autre fond protecteur comme celui du bas.Nous compléterons le remplissage du récipient avec des petits objets (soucoupes, ornements, théières, etc...), toujours emballés individuellement.4. Une fois toute la boîte remplie, on peut la refermer et y mettre la mention "fragile".Les verres, tasses, gobelets et autres petits objets doivent être emballés dans le même système que les assiettes (en créant un fond mou) et en essayant de les stocker horizontalement, en laissant les plus grands et les plus lourds sur le fond et en divisant chaque couche.Toutes les cases doivent être remplies complètement afin d'éviter que les objets ne bougent et ne se heurtent les uns aux autres.5. Si nous n'avons pas d'articles supplémentaires pour compléter le contenant, ou s'il reste des espaces, nous utiliserons des feuilles de papier d'emballage ou du papier bulle enroulé pour compléter le tout.6. Au-dessus de chaque contenant doivent être inscrits le contenu et la pièce d'où il a été prélevé.7. Pour les livres, il est conseillé d'utiliser de petites boîtes (afin de limiter le poids), en commençant par stocker horizontalement sur le fond d'abord les plus lourdes, puis les plus légères. Pour les livres et les volumes dont la couverture est particulièrement délicate ou ancienne, il est conseillé de les emballer individuellement avant de les insérer dans le contenant.8. Pour les bouteilles, nous utiliserons un carton de taille moyenne, envelopperons chaque bouteille avec des feuilles de papier bulle et les placerons à l'intérieur du contenant. Pour tous les autres objets qui ne sont pas fragiles, nous utiliserons des conteneurs adaptés à la taille des objets eux-mêmes, en prenant soin de ne pas créer des boîtes trop lourdes.9. Pour l'emballage des vêtements (t-shirts, pulls, draps divers), draps, oreillers, couettes, nous utiliserons de grandes boîtes, compte tenu de leur poids et de leur taille, nous les rangerons au fur et à mesure de leur sortie des armoires en prenant soin de ne pas défaire les pliures. Pour l'emballage des vêtements suspendus, le déménageur peut vous fournir les malles suspendues. Les vêtements seront placés à l'intérieur du coffre en les serrant le plus possible pour profiter du moins d'espace possible.10. Important - inscrivez sur la partie supérieure de chaque boîte les mots "fragile" sur le contenu, la pièce d'où elle a été prise et, si nécessaire, les mots "fragile".11. Nous vous rappelons qu'il est interdit d'emporter des armes ou munitions de toute nature, drogues, aliments frais ou facilement périssables, bouteilles ou conteneurs de liquides (détergents, savons, huiles, etc.) non soigneusement fermés pour éviter les pertes pendant le transport.12. Attention - ne pas glisser les caisses dans les planchers de bois et ne pas sceller les caisses qui ne sont pas complètement remplies (elles risquent d'écraser et d'endommager le contenu pendant le transport).En savoir plus : http://trouver-son-demenageur.com/geneve/