Bases du déménagement

Et les meubles dont je n'ai plus besoin ?

Que faire si j'ai besoin d'un dépôt pour mes affaires ?

Les objets doivent être placés dans des espaces suffisamment grands et entassés de façon ordonnée.

Vos objets ne doivent pas être exposés aux intempéries, mais protégés par de la cellophane dans des bâtiments fermés ; cependant, il est important qu'ils soient entreposés dans un environnement sec.

Les articles devraient être entreposés dans des entrepôts plutôt que dans des conteneurs.

Il devrait toujours y avoir une assurance transport, mais aussi demander si l'entrepôt est couvert contre l'incendie et le vol et s'il existe une police pour couvrir d'autres dommages (par exemple si vous attendez des mètres de neige, il serait utile d'avoir une couverture contre l'effondrement du toit).

Les objets de valeur, comme les bijoux ou l'argenterie, devraient être placés dans des endroits plus sûrs. Les coffres-forts et les coffres-forts des banques peuvent être une solution.

Pour des objets tels que les ordinateurs et les téléviseurs, vous pouvez simplement vous adresser à des membres de votre famille ou à des amis en qui vous avez confiance.

Trousse d'urgence pendant le déménagement

Papier hygiénique, serviettes et mouchoirs.

Thé, café, sucre et autres aliments (sandwichs, etc.) pour éviter la cuisson, même immédiatement après l'arrivée.

Vaisselle jetable, verres et couverts pour manger et boire le jour du déménagement.

Des vêtements de travail et une pièce de rechange.

Le double des clés de la nouvelle maison.

La trousse de premiers secours.

Documents importants (à mettre dans un endroit facilement accessible !).

Si vous vous déplacez en voiture : une carte routière de l'endroit où vous allez vivre.

Si vous êtes seul : cordes, cordes élastiques et ruban adhésif pour arrêter la charge.

Une lampe de poche (avec des piles chargées !).

Draps et couvertures, le cas échéant.

Serviettes, peignoir, savon et tout ce que vous avez besoin de laver.

Un "couteau anglais" ou tout autre outil tranchant pour ouvrir les emballages.

Tournevis, marteau et tout ce dont vous avez besoin pour remonter les meubles.

Ciseaux.

Gants en caoutchouc.

Chaussons.

En ce qui concerne les objets inflammables ou dangereux (tels que les bouteilles de gaz ou les récipients contenant de l'alcool, de l'huile ou des produits corrosifs) ne sont généralement pas transportés.Dans ces cas, cependant, les entreprises de déménagement ne sont pas très exigeantes et font preuve de bon sens : s'il ne s'agit pas de charges vraiment dangereuses, il ne devrait pas y avoir de problèmes.Le déménagement est l'occasion de faire un peu de ménage et peut-être de se débarrasser de "cet horrible canapé", que vous n'avez jamais eu le courage de jeter. N'excluez pas la possibilité qu'un membre de votre famille ou un de vos amis "ce vieux canapé" puisse s'y intéresser (peut-être pour endormir le chien). Si vous avez des objets encombrants destinés aux ordures, les services d'enlèvement des ordures sont tenus de les ramasser sur demande. Cependant, ils doivent être trouvés dans la rue (et les objets lourds peuvent être un problème) et ne viennent habituellement les chercher qu'après un certain temps.Si vous voulez le faire plus tôt (et travailler moins dur), les entreprises de déménagement peuvent offrir un service d'élimination des déchets solides encombrants : avec un coût plutôt variable (mais pas moins de deux cent mille lires), l'entreprise met les objets en décharge et vous remet un reçu pour leur élimination. Au coût pour le transporteur, il faut ajouter les taxes pour l'élimination.Il se peut que vous ayez besoin de laisser des objets en entreposage si vous n'avez pas assez d'espace dans votre nouvelle maison ou si vous n'avez pas assez d'espace tout de suite (parce que, par exemple, vous devez encore finir votre logement)... ou si vous partez à l'étranger pour un temps et ne voulez pas vous débarrasser de vos meubles, ou pour toute autre raison.Dans tous ces cas, le déménageur lui-même peut vous proposer une solution de "stationnement" temporaire pour vos meubles.Toutefois, assurez-vous que certaines conditions de sécurité sont toujours respectées :Indispensable pour le voyageC'est ce qui est impensable pendant le déménagement :Voici également les articles dont vous aurez besoin à votre arrivée :