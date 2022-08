Dépannage chaudière à Condensation sur Paris 16

Pourquoi les chaudières à condensation sont-elles plus efficaces ?

Les différences avec les chaudières classiques

Comment cela fonctionne-t-il ?

Comment fonctionne la chaudière à condensation - tout est une question de température ?

Avec ce fonctionnement, la chaudière à condensation permet un rendement thermique de plus de 90% du combustible utilisé grâce à la récupération de la chaleur latérale de condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées de combustion. Le rendement thermique plus élevé des chaudières à condensation est dû au fait que ces générateurs de chaleur sont capables d'exploiter l'énergie produite par la transformation thermodynamique requise lors de la combustion.Les chaudières normales, même celles étiquetées "à haut rendement", n'utilisent qu'une partie de la chaleur des gaz de combustion car elles évitent leur condensation, ce phénomène étant corrosif dans les chaudières normales.Toute la vapeur d'eau générée par la combustion, dans les chaudières normales, est dispersée et avec elle l'énergie thermique appelée "chaleur latérale". Dans les systèmes de condensation, c'est précisément ce potentiel qui est exploité.Dans les chaudières à condensation, les gaz de combustion sont refroidis jusqu'à l'état liquide (la condensation est créée à partir de la vapeur générée par la combustion), récupérant ainsi la chaleur utilisée pour préchauffer l'eau de retour.Avec cette technologie, la température de sortie des gaz de combustion est abaissée à environ 40 °C et est proche de la température d'alimentation en eau (dans les chaudières à condensation les plus efficaces, la température des gaz de combustion peut même être inférieure à la température d'alimentation en eau). La température de sortie des gaz de combustion dans les chaudières sans condensation est généralement :-inférieur à 140 - 160 °C dans les chaudières à haut rendement-inférieur à 200 - 250 °C dans les chaudières traditionnellesLes chaudières à condensation sont capables d'utiliser l'énergie thermique des gaz de combustion car elles sont fabriquées dans des matériaux résistant à l'acidité des condensats. Ils utilisent notamment des échangeurs de chaleur ad hoc qui résistent à l'acidité (pH 4-5) qui condense la vapeur de combustion.Lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous du "point de rosée" (environ 56° C pour les gaz de combustion produits par la combustion du méthane), la vapeur commence à se condenser et, en revenant à l'état liquide, libère de la "chaleur latente", qui est exploitée par les échangeurs de chaleur des chaudières à condensation.En savoir plus : Dépannage chaudière à condensation Paris, prix, devis, tarif (chauffagisteplombier.paris)