Dermapen en médecine esthétique, MY Beauty Clinic nous en parle !

Le traitement Dermapen 4 utilise plusieurs aiguilles qui percent la peau verticalement. Ce procédé améliore les résultats du rajeunissement et est beaucoup plus sûr pour vous car il y a beaucoup moins de dommages à l'épiderme.





Traitement Dermapen 4 - Tous les détails !



L'appareil glisse sur la peau, créant des millions de fins canaux fractionnés jusqu'à 104 % plus rapidement que les autres méthodes de micro-aiguilletage. Ces canaux peuvent transporter jusqu'à 80 % de nutriments topiques en plus dans la peau. En retour, la réponse naturelle de votre corps déclenche un processus naturel de réparation. Il en résulte une production accrue de collagène et d'élastine, un resurfaçage, une retexturation et un renouvellement général de la peau partout sur le corps.



Il est possible d’utiliser le Dermapen 4 sur les zones délicates et difficiles à atteindre, telles que :



• Dermapen 4 pour le contour des yeux,

• Dermapen 4 pour les paupières,

• Dermapen 4 pour les lobes d'oreilles,

• Dermapen 4 pour le cou,

• Dermapen 4 pour les lèvres

• Dermapen 4 pour le nez.

Le traitement est également efficace sur des zones plus larges, comme le cou et le décolleté, ou le ventre et les jambes pour le traitement des vergetures.



Comment cela fonctionne-t-il ?



Le Dermapen 4 peut être aussi efficace que les traitements ablatifs tels que le laser fractionné, la lumière pulsée, le resurfaçage au laser et les peelings chimiques, sans les effets secondaires indésirables et les temps d'arrêt.



Quelles sont les applications du Dermapen 4 ?



- Resserrement de la peau

- Induction de collagène naturel

- Lifting et rajeunissement

- Réduire les rides et les ridules

- Réduction de la pigmentation et des dommages causés par le soleil

- Amélioration des vergetures

- Régénération des cheveux

- Réduction des cicatrices d'acné, des cicatrices chirurgicales et de la cicatrisation des plaies

- Réduction de la taille des pores



Les avantages du



- Des traitements plus efficaces et moins douloureux

- Moins de dommages à l'épiderme

- Le traitement au Dermapen 4 a un effet supérieur sur le rajeunissement du collagène et de l'élastine.

- Offre un traitement efficace dans les endroits difficiles d'accès

- Favorise la cicatrisation sans cicatrice et la reproduction naturelle du collagène

- Raffermissement, lifting et rajeunissement de la peau

- Induit la production naturelle de collagène

- Guérit les cicatrices causées par l'acné et les blessures

- Réduit les rides et les ridules autour du visage et d'autres zones.

- Réduire les vergetures apparues pendant la grossesse ou dues à l'obésité

- Améliore le teint et la texture de la peau en général

- Améliorer la texture de la peau du cou

FAQ sur le Dermapen 4 :

Le traitement est-il douloureux ?

Contrairement aux techniques traditionnelles de dermo-roulement, le Dermapen 4 est le traitement de micro-aiguilletage le plus confortable qui soit, grâce à une technologie et à un design avancés. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une crème anesthésiante topique (TLA), il suffit de s'allonger et de profiter des résultats époustouflants.

Comment dois-je préparer ma peau pour le traitement ?

Chez Un centre esthétique Dermapen 4 , on propose une consultation initiale avant votre traitement au Dermapen 4. Pour des résultats optimaux, on vous recommandera un régime de soins à domicile approprié qui encourage votre peau à se préparer et à se renforcer.

Combien de traitements sont recommandés pour le rajeunissement, les cicatrices d'acné et les vergetures ?

• Rajeunissement:

3-6 traitements à 6-8 semaines d'intervalle

• Cicatrices d'acné :

4-6 traitements à 6-8 semaines d'intervalle

• Vergetures :

4-8 traitements à 6-8 semaines d'intervalle

• Pigmentation :

4-6 traitements à 2-4 semaines d'intervalle

Des traitements superficiels peuvent être recommandés toutes les quatre semaines.



Combien de temps après une injection de produit de comblement ou de relaxant musculaire puis-je recevoir un traitement ?



Bien qu'il n'y ait aucune preuve clinique que les traitements au Dermapen 4 contrecarrent les effets d'un produit injectable en particulier, il est essentiel d’informer votre Dr esthétique Dermapen 4 si vous avez reçu un traitement injectable ou si vous prévoyez d'en recevoir un sous peu. Grâce à cette information, il pourra vous indiquer quand programmer votre traitement de manière appropriée.



Combien de temps faut-il pour voir les résultats ?



En général, vous verrez des résultats après le premier traitement. Des résultats durables et plus significatifs deviendront visibles après 3 à 6 traitements (espacés de 2 à 8 semaines). L'état de votre peau continuera à s'améliorer au cours des 6 à 12 mois suivant une série de traitements, surtout si vous utilisez les soins post-traitement que il vous est recommandé .



Y a-t-il des effets secondaires ?



Il se peut que vous ressentiez une rougeur du visage pendant 12 à 48 heures après le traitement. La plupart des personnes peuvent reprendre leurs activités quotidiennes normales immédiatement après le traitement.





