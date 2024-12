Des affrontements mortels lors d'un match de football en Guinée

Le bilan humain est tragique. Selon les sources médicales, plusieurs dizaines, voire une centaine de personnes, ont perdu la vie dans ces affrontements. Les victimes sont principalement des jeunes, souvent des adolescents, qui se sont retrouvés piétinés ou étouffés dans la bousculade. À l’hôpital régional de N’Zérékoré, la scène est apocalyptique. Des témoins affirment que des corps sont alignés dans les couloirs de l’hôpital et que la morgue est pleine. Les médecins, souvent sous anonymat, rapportent qu’ils sont débordés par l'afflux massif de blessés, certains dans un état critique. Les hôpitaux de la région sont incapables de répondre à l'urgence, ce qui aggrave encore la situation.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos ont circulé montrant des scènes de chaos dans les rues de N’Zérékoré après les affrontements. On y voit des corps inanimés jonchant le sol, des témoignages de témoins choqués, et des scènes de panique généralisée. Les images, bien que difficiles à vérifier dans leur authenticité, illustrent l'ampleur de la violence qui a défiguré cette journée de fête censée célébrer le sport et la solidarité.



Le gouvernement guinéen, quant à lui, est resté silencieux dimanche soir concernant l'incident. Aucune déclaration officielle n’a été faite, et aucune action publique n’a été entreprise pour gérer la situation à ce moment-là.