Infos Junior Détartrage Genève, choisir un Hygièniste dentaire L'un des problèmes les plus fréquemment rencontrés par les patients des cabinets dentaires est la nécessité de résoudre les problèmes liés à l'élimination du tartre noir et blanc, un problème qui peut affecter profondément la santé des dents. Quelle que soit la différence de couleur, ce dépôt dû à la plaque bactérienne doit être résolu de la meilleure façon possible : laisser le tartre s'épaissir sur les dents peut entraîner de graves problèmes en termes de caries, de maux de dents, d'abcès et même de parodontite (également connue sous le nom de pyorrhée). C'est pourquoi nous avons décidé d'aborder ce sujet en profondeur.







Il existe 2 types de tartre : le tartre supra-gingival, qui est un dépôt calcifié qui se forme à la surface des dents. le tartre sous-gingival, c'est-à-dire un dépôt calcifié indétectable qui se forme sous la surface de la gencive.

Une hygiène bucco-dentaire professionnelle et un nettoyage sous-gingival approfondi effectués par votre dentiste sont les seuls moyens d'éliminer efficacement le tartre et de protéger vos dents et la santé de vos gencives.



Que se passe-t-il si le tartre n'est pas éliminé ?



Si le tartre reste longtemps sur les dents, il a tendance à prendre une coloration noire qui est esthétiquement très désagréable. Le problème esthétique n'est pas le seul car le tartre attaque l'émail et l'ensemble de la dent et contribue à la formation de caries. En effet, lorsque la carie se forme, le tartre commence à attaquer l'émail qui se corrode et atteint même la dentine.



Plus le processus carieux est négligé, plus il endommage les parties internes de la dent, atteignant la pulpe dentaire et entraînant une pulpite, c'est-à-dire une inflammation de la pulpe dentaire. Le tartre est également nocif pour les gencives car il provoque une inflammation et des saignements des gencives, entraînant, dans les cas graves, une gingivite, une parodontite et d'autres maladies.



La parodontite est une maladie très courante mais grave qui peut entraîner la perte d'un ou plusieurs éléments dentaires jusqu'à, dans les cas les plus graves, l'édentation totale. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et d'éliminer le tartre avant qu'il ne devienne un problème.



