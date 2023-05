Détartrage électroménager Paris

Pourquoi faut-il détartrer ? 5 raisons importantes

Ce que nous ne réalisons pas, c'est que ces équipements ou produits domestiques qui travaillent dur doivent être détartrés de temps en temps pour les maintenir à des capacités de fonctionnement optimales.

Le tartre est l'accumulation de dépôts minéraux provenant de l'eau et de la composition interne de certains équipements. La réaction entre les deux peut créer des dépôts de calcaire, de calcium, de rouille, de boue et d'eau. La formation de tartre peut entraîner des problèmes tels qu'un chauffage inefficace, l'encrassement d'autres parties de la machine et des variations de température.

Le détartrage consiste à éliminer le tartre des équipements tels que les chaudières et les tuyaux. Ce processus s'effectue généralement par un rinçage à l'eau ou à l'aide d'un détartrant ou d'un détartrant chimique.



Maintenir l'efficacité des systèmes et prévenir les arrêts d'exploitation.

Le détartrage est essentiel au bon déroulement des opérations. Par exemple, les centrales électriques nécessitent l'utilisation de nombreuses chaudières, condenseurs, tours de refroidissement et échangeurs de chaleur - des pièces où le tartre est susceptible de s'accumuler. L'accumulation de tartre obstrue les tuyaux, ce qui oblige les pompes à travailler plus dur pour pousser l'eau à travers le tartre qui se développe. Si elle n'est pas détartrée, l'accumulation peut entraîner une défaillance de l'équipement, qui peut à son tour entraîner l'arrêt de l'ensemble de l'usine pour des réparations.



Un détartrage périodique aide à prévenir la bactérie de la maladie du légionnaire.

Les tubes des refroidisseurs et les tours de refroidissement doivent être régulièrement détartrés. Les tubes des refroidisseurs sont souvent encrassés par des algues, de la boue, du tartre et des boues. Celles-ci se développent également dans l'eau qui s'accumule dans le fond du bassin d'une tour de refroidissement. Malheureusement, la bactérie Legionella se développe dans cet environnement. Le détartrage permet d'éliminer le tartre, les sédiments et la boue présents et de minimiser le développement de la bactérie. La désinfection de la zone permet également de stopper la croissance bactérienne.



Pour maintenir la sécurité des habitations et des entreprises.

Les dépôts d'eau dure dans les chaudières, les tours de refroidissement et les canalisations réduisent l'efficacité de ces éléments. Dans certains cas, leur fonctionnement peut devenir trop dangereux. Le tartre qui se forme à partir du calcium et du magnésium devient un isolant entre l'eau et la surface métallique de la chaudière ou de la tuyauterie, ce qui entraîne une augmentation de la température du métal. Lorsque le tartre atteint une certaine épaisseur, le métal surchauffe et provoque l'apparition de cloques dans le matériau. Cela peut éventuellement conduire à la rupture de l'équipement.



Un élément essentiel pour garantir le goût et la sécurité de l'espresso

L'espresso est composé à 98 % d'eau, c'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une eau de bonne qualité. L'entartrage se produit également dans les machines à espresso et affecte le goût du café. De fins sédiments, du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium sont généralement présents dans l'eau et provoquent l'entartrage de la chaudière, des tuyaux et du réseau de jets de la machine à espresso. Si la plupart des sédiments peuvent être éliminés par filtration ou en changeant régulièrement les filtres à café, les niveaux élevés de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium doivent être éliminés à l'aide d'un produit chimique détartrant spécial.

Réduit les coûts énergétiques et permet d'économiser du temps et de l'argent.

Un détartrage régulier permet à l'équipement de fonctionner de manière optimale. Cela permet de réduire les coûts énergétiques qui pourraient survenir si la capacité de chauffage d'une chaudière ou d'un condenseur était compromise, ce qui l'obligerait à travailler plus dur. Le détartrage réduit également les risques de panne de l'équipement, ce qui permet d'économiser le temps et l'argent nécessaires à sa réparation.