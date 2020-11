Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Développement Mobile IOS ou Android

Sachez en plus sur le développement mobile IOS et Android en découvrant notre dernier article.





Les médias regorgent d'articles sur les enfants qui ont développé leur propre application à succès, et c'est la raison qui pousse beaucoup d'entre eux à développer leur propre application.



Parfois, c'est vraiment un succès. D'autres fois, ce n'est pas le cas. Malheureusement, la deuxième option est la plus fréquente. Nous réalisons le succès d'une application lorsque notre grand-mère nous demande comment installer WhatsApp sur son smartphone (que nous lui avons offert à Noël) ou que notre fils qui ne sait toujours pas lire nous demande de jouer à Pokemon Go.



Il n'est pas aussi facile de se rendre compte du temps qu'il faut pour développer une application similaire ou plus simple. Il est encore plus difficile de donner une valeur à un objet que nous avons l'habitude d'acheter au magasin pour quelques euros.



D'après une analyse récente effectuée par Kinvey (créateur d'une plateforme "Backend as a Service"), le cycle de développement moyen d'une application mobile est de 18 semaines. Nous parlons uniquement de développement, excluant donc toute étude de marché et analyse effectuée avant le développement et la publication sur les magasins avec les campagnes de marketing / publicité correspondantes.



Bien entendu, le temps nécessaire peut varier en fonction du type de demande. Vous trouverez ci-dessous un bref guide sur les étapes à suivre. Prenez celles qui vous conviennent le mieux ou suivez-les pas à pas. L'important, c'est de commencer...

Étape 1 : Étude de marché



Avant de partir, il est nécessaire de faire une étude de marché minutieuse sur vos concurrents (s'il existe d'autres applications similaires) et éventuellement sur les caractéristiques qui vous distinguent d'eux et auxquelles vous accordez plus d'importance dans l'analyse. Analyser les avis et les commentaires des utilisateurs et rechercher de nouvelles idées ou des fonctionnalités manquantes.

Étape 2 : Choix de la plate-forme



Deux systèmes d'exploitation dominent le marché des smartphones : iOS d'Apple et Android de Google. Diverses analyses de marché (Garder, IDC, ...) montrent qu'en 2016 ces deux plateformes ont atteint une part de marché de 99,3% ! Android leader avec 86,8% contre 12,5% d'Apple. Windows, Blackberry et autres n'atteignent ensemble que 0,7 % de part de marché.



La question est donc évidente : Android ou iOS ? Tout dépend de votre stratégie de marché. Avec le développement sur la plate-forme Android, vous pourrez certainement atteindre une plus grande partie du marché. Mais avec le développement d'iOS, en revanche, vous toucherez des utilisateurs qui paient en moyenne 4 fois plus que les utilisateurs d'Android - en d'autres termes, les utilisateurs d'iOS sont plus disposés à acheter.



Ou si l'application ne nécessite aucune fonctionnalité particulière liée au matériel, vous pouvez décider de développer sur une solution hybride multi-plateforme comme Ionic.



Étape 3 : Prévision et analyse détaillée du projet



La définition d'une vision claire des objectifs du client pour la solution à développer est l'une des phases les plus critiques du cycle de vie de tout projet.

Grâce à une série de séances de découverte avec le client, l'équipe de projet s'assure d'une compréhension complète de la vision du client, de ses exigences et de la conception nécessaire pour une solution réussie.

Pendant la phase d'étude, les exigences sont créées en collaboration avec le client, et des cas d'utilisation sont définis pour chaque exigence.

design_vs_ux

Étape 4 : Expérience de l'utilisateur



Cette phase qui fait partie de l'analyse du projet est peut-être la plus importante et la clé du succès de votre projet.

Développer une application bien conçue avec des graphiques attrayants ne signifie pas donner une bonne expérience à l'utilisateur et, plus important encore, ne signifie pas fournir une utilisation simple et compréhensible de l'application.



C'est pourquoi il est important de s'appuyer sur des experts qualifiés capables de définir correctement : la structure de l'interface utilisateur, la palette de couleurs, les polices de caractères et la distribution de l'information, etc...

Dans cette phase, l'aspect et l'interaction entre les différentes fonctionnalités sont définis, grâce à l'utilisation de fil de fer.

Étape 5 : Commencer le développement



Il se développe enfin ! Non, ce n'est pas le cas.

La programmation est l'une des parties cruciales du développement d'une nouvelle application, c'est pourquoi de nombreuses personnes pensent qu'il est nécessaire de commencer le développement immédiatement. Faux.



Vous serez peut-être surpris, mais il existe quelques outils qui peuvent vous aider à tester votre application auprès des clients finaux avant même de commencer le développement, en créant des prototypes qui simulent l'interaction entre les différentes vues. Il s'agit d'outils comme Invision ou Proto.io.

Une fois cette phase de prototypage terminée, le développement proprement dit commence. Il s'agit généralement d'un processus itératif au cours duquel des blocs de code sont développés et testés en les mettant à la disposition de l'utilisateur final et en les affinant de temps à autre.



Selon le type d'application, il peut également y avoir des composants de serveur à développer (backend) pour fournir les données nécessaires au fonctionnement de l'application. La plupart des applications qui fournissent un profil d'utilisateur prévoient en fait le développement d'un véritable "écosystème", constitué d'une application web de backend et de frontend - des aspects qu'il ne faut certainement pas sous-estimer, car ce seront les outils grâce auxquels vous gérerez la "vie quotidienne" de votre application !

Étape 5 : Stabilisation



Le développement et les tests finaux visent à stabiliser l'application mobile, à apporter de petites modifications finales en fonction des commentaires des clients (réglage fin) et à assurer la compatibilité avec les différents appareils mobiles sur le marché. À ce stade, il est important de bien garder à l'esprit les principaux objectifs de notre idée, afin de ne pas risquer de mettre trop de viande sur le feu dans un moment qui devrait plutôt être exclusivement réservé au processus de réglage fin de l'application.

Étape 6 : Lancement de l'application



Après les phases de développement et de test, le projet est terminé et l'équipe aide généralement le client à lancer l'application mobile pour l'Apple App Store, le Google Play Store ou d'autres app stores. Il peut s'écouler jusqu'à deux semaines avant que l'App Store d'Apple n'approuve le téléchargement public de l'application.

Étape 7 : Analyse



Les outils analytiques sont une aide essentielle pour déterminer le comportement des utilisateurs de votre application. C'est pourquoi, pendant la phase de conception et de développement, il est important de définir les phases ou les événements que nous voulons suivre et qui ont le plus de valeur pour notre application.

Prenons par exemple le processus d'enregistrement d'une application. L'analyse vous permet de savoir si la procédure d'enregistrement est claire et facile à utiliser pour le consommateur final ou non. Il suffit d'une petite erreur dans le processus d'enregistrement pour dissuader le client d'enregistrer et de désinstaller l'application !

Étape 8 : Gestion des mises à jour du système d'exploitation



Le dernier point à considérer dans le développement d'une application mobile, est la gestion des mises à jour de vos systèmes d'exploitation. Heureusement, ce n'est pas toujours nécessaire, mais il peut arriver qu'à la suite d'une nouvelle version du système d'exploitation, certaines fonctionnalités ne soient plus disponibles et que l'application doive donc être révisée. Assurez-vous d'avoir un contrat de maintenance avec votre vendeur pour faire face à cette éventualité également. Source : https://www.annuaire-papillon.com/developpeur-mobile.html pour en savoir plus encore !Les médias regorgent d'articles sur les enfants qui ont développé leur propre application à succès, et c'est la raison qui pousse beaucoup d'entre eux à développer leur propre application.Parfois, c'est vraiment un succès. D'autres fois, ce n'est pas le cas. Malheureusement, la deuxième option est la plus fréquente. Nous réalisons le succès d'une application lorsque notre grand-mère nous demande comment installer WhatsApp sur son smartphone (que nous lui avons offert à Noël) ou que notre fils qui ne sait toujours pas lire nous demande de jouer à Pokemon Go.Il n'est pas aussi facile de se rendre compte du temps qu'il faut pour développer une application similaire ou plus simple. Il est encore plus difficile de donner une valeur à un objet que nous avons l'habitude d'acheter au magasin pour quelques euros.D'après une analyse récente effectuée par Kinvey (créateur d'une plateforme "Backend as a Service"), le cycle de développement moyen d'une application mobile est de 18 semaines. Nous parlons uniquement de développement, excluant donc toute étude de marché et analyse effectuée avant le développement et la publication sur les magasins avec les campagnes de marketing / publicité correspondantes.Bien entendu, le temps nécessaire peut varier en fonction du type de demande. Vous trouverez ci-dessous un bref guide sur les étapes à suivre. Prenez celles qui vous conviennent le mieux ou suivez-les pas à pas. L'important, c'est de commencer...Étape 1 : Étude de marchéAvant de partir, il est nécessaire de faire une étude de marché minutieuse sur vos concurrents (s'il existe d'autres applications similaires) et éventuellement sur les caractéristiques qui vous distinguent d'eux et auxquelles vous accordez plus d'importance dans l'analyse. Analyser les avis et les commentaires des utilisateurs et rechercher de nouvelles idées ou des fonctionnalités manquantes.Étape 2 : Choix de la plate-formeDeux systèmes d'exploitation dominent le marché des smartphones : iOS d'Apple et Android de Google. Diverses analyses de marché (Garder, IDC, ...) montrent qu'en 2016 ces deux plateformes ont atteint une part de marché de 99,3% ! Android leader avec 86,8% contre 12,5% d'Apple. Windows, Blackberry et autres n'atteignent ensemble que 0,7 % de part de marché.La question est donc évidente : Android ou iOS ? Tout dépend de votre stratégie de marché. Avec le développement sur la plate-forme Android, vous pourrez certainement atteindre une plus grande partie du marché. Mais avec le développement d'iOS, en revanche, vous toucherez des utilisateurs qui paient en moyenne 4 fois plus que les utilisateurs d'Android - en d'autres termes, les utilisateurs d'iOS sont plus disposés à acheter.Ou si l'application ne nécessite aucune fonctionnalité particulière liée au matériel, vous pouvez décider de développer sur une solution hybride multi-plateforme comme Ionic.Étape 3 : Prévision et analyse détaillée du projetLa définition d'une vision claire des objectifs du client pour la solution à développer est l'une des phases les plus critiques du cycle de vie de tout projet.Grâce à une série de séances de découverte avec le client, l'équipe de projet s'assure d'une compréhension complète de la vision du client, de ses exigences et de la conception nécessaire pour une solution réussie.Pendant la phase d'étude, les exigences sont créées en collaboration avec le client, et des cas d'utilisation sont définis pour chaque exigence.design_vs_uxÉtape 4 : Expérience de l'utilisateurCette phase qui fait partie de l'analyse du projet est peut-être la plus importante et la clé du succès de votre projet.Développer une application bien conçue avec des graphiques attrayants ne signifie pas donner une bonne expérience à l'utilisateur et, plus important encore, ne signifie pas fournir une utilisation simple et compréhensible de l'application.C'est pourquoi il est important de s'appuyer sur des experts qualifiés capables de définir correctement : la structure de l'interface utilisateur, la palette de couleurs, les polices de caractères et la distribution de l'information, etc...Dans cette phase, l'aspect et l'interaction entre les différentes fonctionnalités sont définis, grâce à l'utilisation de fil de fer.Étape 5 : Commencer le développementIl se développe enfin ! Non, ce n'est pas le cas.La programmation est l'une des parties cruciales du développement d'une nouvelle application, c'est pourquoi de nombreuses personnes pensent qu'il est nécessaire de commencer le développement immédiatement. Faux.Vous serez peut-être surpris, mais il existe quelques outils qui peuvent vous aider à tester votre application auprès des clients finaux avant même de commencer le développement, en créant des prototypes qui simulent l'interaction entre les différentes vues. Il s'agit d'outils comme Invision ou Proto.io.Une fois cette phase de prototypage terminée, le développement proprement dit commence. Il s'agit généralement d'un processus itératif au cours duquel des blocs de code sont développés et testés en les mettant à la disposition de l'utilisateur final et en les affinant de temps à autre.Selon le type d'application, il peut également y avoir des composants de serveur à développer (backend) pour fournir les données nécessaires au fonctionnement de l'application. La plupart des applications qui fournissent un profil d'utilisateur prévoient en fait le développement d'un véritable "écosystème", constitué d'une application web de backend et de frontend - des aspects qu'il ne faut certainement pas sous-estimer, car ce seront les outils grâce auxquels vous gérerez la "vie quotidienne" de votre application !Étape 5 : StabilisationLe développement et les tests finaux visent à stabiliser l'application mobile, à apporter de petites modifications finales en fonction des commentaires des clients (réglage fin) et à assurer la compatibilité avec les différents appareils mobiles sur le marché. À ce stade, il est important de bien garder à l'esprit les principaux objectifs de notre idée, afin de ne pas risquer de mettre trop de viande sur le feu dans un moment qui devrait plutôt être exclusivement réservé au processus de réglage fin de l'application.Étape 6 : Lancement de l'applicationAprès les phases de développement et de test, le projet est terminé et l'équipe aide généralement le client à lancer l'application mobile pour l'Apple App Store, le Google Play Store ou d'autres app stores. Il peut s'écouler jusqu'à deux semaines avant que l'App Store d'Apple n'approuve le téléchargement public de l'application.Étape 7 : AnalyseLes outils analytiques sont une aide essentielle pour déterminer le comportement des utilisateurs de votre application. C'est pourquoi, pendant la phase de conception et de développement, il est important de définir les phases ou les événements que nous voulons suivre et qui ont le plus de valeur pour notre application.Prenons par exemple le processus d'enregistrement d'une application. L'analyse vous permet de savoir si la procédure d'enregistrement est claire et facile à utiliser pour le consommateur final ou non. Il suffit d'une petite erreur dans le processus d'enregistrement pour dissuader le client d'enregistrer et de désinstaller l'application !Étape 8 : Gestion des mises à jour du système d'exploitationLe dernier point à considérer dans le développement d'une application mobile, est la gestion des mises à jour de vos systèmes d'exploitation. Heureusement, ce n'est pas toujours nécessaire, mais il peut arriver qu'à la suite d'une nouvelle version du système d'exploitation, certaines fonctionnalités ne soient plus disponibles et que l'application doive donc être révisée. Assurez-vous d'avoir un contrat de maintenance avec votre vendeur pour faire face à cette éventualité également.



Sandra Michelet













Flashback : < > Choisir un architecte d'intérieur ? Histoire sur Rimbaud Rachat de voiture en Suisse Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League