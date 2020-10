Développement applications mobiles

En savoir plus : https://ewm.swiss/fr/expertises/d%C3%A9veloppement-web-mobile/applications-mobiles Le développement d'applications mobiles pour les programmeurs est une excellente affaire. L'évolution des utilisateurs a amené dans les entreprises une diversification des appareils, fixes et mobiles, qui favorisent la convergence entre les systèmes et les applications en promouvant la logique multi-plateforme.Le monopole des ordinateurs de bureau Windows dans les entreprises a pris fin. Aujourd'hui, l'informatique d'entreprise doit prendre en charge un large éventail de terminaux, notamment les smartphones, les tablettes et les technologies émergentes telles que les montres intelligentes et les appareils portables. Certaines organisations doivent même tenir compte de la prolifération des dispositifs IdO : kiosques interactifs, tables parlantes et robots, pour ne citer que les plus populaires.Dans les environnements multi-dispositifs, les équipes informatiques doivent comprendre comment développer des applications professionnelles mobiles aussi rapidement et efficacement que possible. Un processus rendu plus difficile par la nécessité de répondre au duopole de la demande, actuellement polarisé entre iOS et Android. C'est pourquoi de nombreuses organisations se tournent vers des outils de programmation mobile multiplateforme qui leur permettent de développer des applications pour iOS et Android à partir d'une seule base de code.L'objectif de cet article est de fournir un guide des outils utilisés pour développer des applications mobiles multiplateformes afin d'aider les organisations à déterminer quelle option est la mieux adaptée à leur équipe. Pour le faire de la meilleure façon possible, il faut avoir une certaine perspective.Le tournant dans les approches de programmation s'est produit à la fin des années 1990. Avec l'avènement de Java, les développeurs se préparent avec la devise "écrire une fois, courir partout". Le concept était simple : utiliser un outil de développement capable de supporter plusieurs environnements.Aujourd'hui, les organisations ont besoin d'outils de développement qui fonctionnent aussi bien sur iOS, Android, Windows Mobile que sur tous les autres environnements plus ou moins émergents tels que Ubuntu Touch, Tizen Os, Sailfish Os ou Plasma Mobile.Plusieurs fournisseurs proposent des outils permettant de développer des applications mobiles multi-plateformes qui prennent en charge plusieurs systèmes d'exploitation. Ces outils sont importants car ils contribuent à simplifier la programmation et à accélérer les modes de diffusion, évitant ainsi de devoir développer à chaque fois des applications natives pour chaque plateforme et chaque appareil.Hybrides multiplateformes : ces outils, qui sont basés sur des technologies courantes telles que JavaScript, CSS et eoHTML5, permettent de développer des applications web qui s'exécutent dans un conteneur natif sur des appareils cibles. La plupart des codes prennent en charge plusieurs plates-formes, ce qui rend le développement plus rapide, plus facile et moins coûteux que la poursuite d'approches natives. Toutefois, ce type d'application ne fonctionne pas de la même manière que les applications natives et ne peut pas tirer pleinement parti des fonctionnalités intégrées de l'appareil.Plateforme native croisée : ces outils offrent un compromis entre l'approche hybride et le développement d'applications natives. Les développeurs peuvent créer des applications qui prennent en charge plusieurs plates-formes en utilisant un langage intermédiaire, comme JavaScript ou C #. Contrairement à l'approche hybride, ces applications utilisent des contrôleurs d'interface utilisateur natifs, qui leur permettent de tirer pleinement parti des fonctionnalités de l'appareil tout en offrant de meilleures performances. La conception, cependant, n'est pas aussi rapide et facile qu'avec les applications hybrides. De plus, les applications natives multiplateformes ne fonctionnent toujours pas aussi bien que les applications natives réelles.En plus des outils de développement mobile multiplateforme, les équipes informatiques doivent examiner en détail les besoins de développement d'applications web et les options de programmation possibles. Les applications web progressives en sont un exemple classique : un site web ressemble et se comporte comme une application mobile parce qu'il est conçu pour tirer parti des fonctionnalités natives des appareils mobiles, sans que l'utilisateur final ait besoin de se rendre dans un magasin d'applications ou d'acheter et de télécharger des logiciels localement. En résumé, il s'agit d'applications web améliorées, qui s'appuient sur des plug-ins pour accéder aux fonctionnalités natives des appareils mobiles. Cette option vous offre la flexibilité des applications web tout en prenant en charge les fonctionnalités les plus avancées de vos appareils.Il permet l'envoi d'invitations aux événements et initiatives culturelles de chacun des Propriétaires, ainsi que l'envoi de communications concernant les livres blancs et/ou le contenu éditorial et/ou d'autres informations concernant leurs activités par des méthodes de contact automatisées et traditionnelles.Pour simplifier le processus de développement, dans certains cas, les équipes informatiques peuvent envisager des outils sans code ou à faible code. Cette option est particulièrement utile pour les petites organisations, qui disposent de ressources de développement limitées, ainsi que pour les équipes des grandes organisations, qui doivent gérer des besoins spécifiques. Certains outils multiplateformes prennent en charge des fonctionnalités à faible code, mais le véritable potentiel de ces outils réside dans l'ensemble de leurs fonctionnalités.