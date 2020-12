Développement économique en Suisse

L'ouverture d'une entreprise de commerce électronique en 2020/2021 est particulièrement recommandée, car les magasins en ligne ont enregistré des chiffres élevés au cours des derniers mois, en partie en raison de la pandémie de coronavirusLa pandémie de Covid-19 a révolutionné la vie de chacun et a changé le comportement d'achat des consommateurs. Les sites de commerce électronique, en particulier, ont connu une augmentation significative des ventes en ligne pendant cette période d'urgence. Pendant la fermeture du printemps 2020, lorsque les gens étaient confinés chez eux, même les plus sceptiques, en fait, se sont régulièrement appuyés sur les achats en ligne.Même dans la période qui a suivi le verrouillage, probablement en raison du fait que les gens ne se sentaient toujours pas très sûrs d'aller dans les magasins pour faire des achats ou de manipuler de l'argent et des cartes de crédit (qui peuvent être des réceptacles pour les bactéries), la tendance à l'achat en ligne a continué de croître.Il n'est donc pas surprenant que de plus en plus de vendeurs hors ligne aient décidé, ces derniers mois, d'ouvrir un commerce électronique ou d'améliorer leur boutique en ligne.Vous voulez vendre en ligne ?Comment le commerce électronique a changé en 2020Nous avons déjà souligné que la dépendance croissante aux paiements numériques et la méfiance à l'égard de l'utilisation de l'argent liquide et de la fréquentation des magasins physiques ont contribué à l'explosion du commerce électronique en Italie en 2020.Outre l'augmentation importante du chiffre d'affaires du commerce électronique et la croissance de la valeur des achats en ligne sur site web ou sur téléphone portable, surtout depuis l'explosion de la pandémie de coronavirus, on a également constaté un changement de la dynamique typique de ce mode de vente. Plus précisément, le commerce électronique devient et sera de plus en plus "local".Le bouleversement de la vie quotidienne dû à la pandémie de Covid-19 représente donc une excellente opportunité pour les magasins locaux de mettre en place un canal en ligne dans leur stratégie de vente, également dans la perspective de 2021. Grâce à un bon commerce électronique et à un développement adéquat dans les domaines de la logistique et de la livraison, en fait, même les petites entreprises locales peuvent mieux répondre à la demande de leurs clients (locaux et non locaux), en étant capables d'exporter leurs produits bien au-delà de leurs frontières naturelles habituelles.Maintenant que nous avons vu la tendance générale du secteur du commerce électronique en 2020, il est également intéressant de souligner les secteurs spécifiques qui ont le plus bénéficié de ce récent boom.Dans le cadre d'une croissance générale des achats en ligne, en fait, quelques secteurs du commerce électronique se distinguent qui ont vu leurs flux de ventes augmenter particulièrement avec l'apparition de la pandémie de Covid-19. Le secteur alimentaire, par exemple, est devenu en quelques mois le secteur de produits ayant fait l'objet du plus grand nombre de transactions, ce qui a conduit plusieurs professionnels à ouvrir un commerce électronique alimentaire.Parmi les secteurs du commerce électronique qui ont connu la croissance la plus rapide au cours de cette période figurent les soins pour animaux de compagnie, les aliments frais et emballés, les soins à domicile et les produits de soins personnels.D'autres domaines telle le déménagement ou le CBD ont également enregistré une croissance significative en 2020 : il s'agit par exemple des secteurs de la santé et de la beauté (tirés par la pharmacie), de l'électronique (avec le boom des achats de PC dû à l'explosion du travail intelligent) et de l'édition (notamment en ce qui concerne les contenus en streaming).Les raisons d'ouvrir un commerce électronique en 2020 ou 2021 sont nombreuses, et toutes ne sont pas liées aux effets du verrouillage sur la vie quotidienne des gens.Parmi les avantages d'un site de commerce électronique (ou plutôt d'un site de commerce électronique bien structuré et efficace) figure la possibilité de vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un magasin physique a une heure d'ouverture et de fermeture et, en ces mois d'urgence, plusieurs entreprises ont été contraintes de baisser les volets à l'avance en raison de mesures anti-Covid. Une boutique en ligne, en revanche, n'a pas de contraintes. Cela signifie que vous pouvez vendre vos produits à tout moment, même la nuit et avec un minimum d'efforts.Un site de commerce électronique permet donc d'atteindre davantage de clients, sans être lié à des contraintes géographiques, puisqu'il s'agit plutôt d'un magasin physique. Avec un bon service de distribution et de logistique, vous pouvez vendre vos produits même à un client qui vit à l'autre bout du monde.Un magasin physique, outre les contraintes de temps et d'espace, implique également des coûts importants, liés au loyer et aux factures de services publics. En revanche, un site de commerce électronique créé avec WordPress ou d'autres outils numériques, à l'exception de l'hébergement, n'a pas de coûts fixes.Il semble donc évident que la possibilité d'ouvrir un commerce électronique pour votre entreprise est une grande opportunité. Le faire maintenant, alors que la pandémie de Coronavirus pousse de plus en plus de gens à se tourner vers le web pour faire leurs achats, est d'autant plus recommandé.