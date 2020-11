Développement mobile

En fait, depuis ce mois de janvier 2007, non seulement l'iPhone est devenu le produit phare d'Apple, ouvrant les portes du marché des smartphones, mais même si avant 2007 il existait des smartphones avec accès à Internet, l'iPhone a été le premier véritable smartphone, tel qu'il est conçu actuellement.En outre, depuis lors, le nombre d'accès à l'internet mobile a augmenté d'année en année jusqu'à atteindre un pic en octobre 2016, date à laquelle il a officiellement dépassé l'internet du mobile au bureau pour la première fois de l'histoire.le mobile d'abordCela montre que nos habitudes ont changé en peu de temps. Grâce à une expérience de navigation riche et certainement comparable, voire supérieure, à celle d'un ordinateur, le smartphone et la tablette sont devenus nos appareils pour un accès à Internet 24 heures sur 24.Le contenu du web doit s'adapter à l'utilisateur en fonction de ce qu'il utilise et de la manière dont il l'utilise. La nécessité de concevoir un parcours client qui part d'une perspective mobile et non plus d'un bureau, transformant ainsi le concept de navigation du mobile convivial au mobile d'abord. Bien qu'il soit toujours juste de prendre en considération le fait que pour certaines niches (en particulier dans les domaines B2B) la tendance est encore à l'opposé et, comme toujours, il ne faut pas se laisser prendre par la mode, mais plutôt analyser soigneusement la situation sur la base d'une analyse objective.Un autre phénomène, fils de la révolution mobile, est la croissance et l'évolution des applications mobiles où, dans ce cas également, Apple revendique sa suprématie. Les premières applications remontent en fait à l'iPhone en 2008, lorsqu'Apple, avec la version 2.0 de son premier iPhone, a offert à ses utilisateurs la possibilité d'utiliser 500 applications mobiles grâce au premier App Store. Puis, trois mois plus tard, l'Android Market est né (avec seulement 50 applications disponibles) qui, en 2012 seulement, est devenu l'actuel Google Play Store.À partir de ce moment, il est devenu impossible de concevoir un smartphone sans contenu téléchargeable après l'achat. Sans magasin, notre appareil mobile ne serait qu'un téléphone portable démodé, mais grâce aux applications, nous avons entre les mains un appareil dynamique adapté à nos besoins.Aujourd'hui, nous sommes confrontés au phénomène des "applications pour tout" (pour commander de la nourriture, pour réserver la salle de sport, pour le billet à la poste, pour les restaurants, les magasins, les banques, en plus des applications de messagerie et de réseautage social). Afin de ne pas se perdre dans la gestion de toutes ces informations, les utilisateurs les plus intelligents utilisent les BOT, une sorte de système d'intelligence artificielle qui aide dans l'infinité d'applications qui font désormais inévitablement partie de la vie quotidienne. Les BOTs actuellement en circulation traitent de petits aspects mais à mesure qu'ils se répandront, ils se développeront et apprendront ce genre d'opérations qui font de plus en plus partie de notre vie quotidienne.Source : https://ewm.swiss/fr/expertises/d%C3%A9veloppement-web-mobile