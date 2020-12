Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Développer un Business en 2021

L'année 2021 est (enfin) arrivée. La nouvelle année offre également de nouvelles opportunités commerciales. Nous savons qu'il peut être difficile de naviguer dans cette jungle d'idées et d'opportunités commerciales, c'est pourquoi nous avons établi une liste pour vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux.





1. Dropshipping



L'une des meilleures opportunités commerciales en ligne est le dropshipping. Comme la barrière à l'entrée est faible, c'est une grande opportunité pour ceux qui débutent et entrent dans le monde des affaires pour la première fois. Vous ne savez pas ce qu'est le dropshipping ? Le principe est le suivant : le dropshipper - c'est-à-dire le détaillant, qui dans ce cas serait vous - utilise un canal en ligne (généralement un site web) pour vendre des produits fabriqués par des tiers. Mais ce sont ces tiers - c'est-à-dire les fournisseurs - qui emballent et expédient les produits au client. Cela signifie qu'avec un magasin de dropshipping, vous n'avez pas besoin d'inventaire. De plus, vous pouvez vendre des produits dans des créneaux très variés : mode, beauté, animaux de compagnie, maison, voitures, etc. Vous pouvez même décider de ne vendre qu'un seul produit. Si vous souhaitez créer une entreprise en ligne, c'est l'une des opportunités commerciales les plus populaires. La meilleure partie ? Vous pouvez commencer tout de suite !



2. Consultation



De nombreux spécialistes commencent leur carrière comme consultants pour aider un public relativement large avec une expertise spécifique. Par exemple, vous pouvez vous faire passer pour un expert en publicité sur Facebook et offrir des conseils ciblés aux entreprises. Ou vous pourriez vous proposer comme consultant dans le secteur de la mode et guider les clients dans l'achat des meilleurs produits pour leur teint. Il s'agit essentiellement de partager votre expertise avec les autres pour les aider à réussir. Si votre idée est de créer une opportunité commerciale que vous pouvez réaliser depuis chez vous, pensez aux compétences dans lesquelles vous excellez et recherchez ensuite des personnes qui ont besoin de votre aide.



3. Freelance



Une autre possibilité d'entrepreneuriat en ligne que vous pouvez envisager est une carrière de freelance. Au lieu d'offrir des conseils et de partager vos connaissances, en tant que free-lance, vous mettez vos compétences directement à la disposition d'autres entreprises. Vous pouvez également engager d'autres free-lances et leur déléguer vos projets. Ainsi, votre entreprise sera plus évolutive. C'est une opportunité commerciale idéale à faire en ligne ou depuis chez soi, car le travail est souvent éloigné : écriture, graphisme, photographie, etc. Prenons un exemple : disons que votre entreprise engage une équipe de maquilleurs indépendants et les relocalise sur divers mariages, séances photos et événements d'entreprise. L'équipe sera payée pour le service, tandis que vous appliquerez une marge sur le coût total au client final.



4. Impression sur demande



Aujourd'hui, le lancement d'une entreprise de commerce électronique peut être une opportunité très rentable. Et, tout comme le dropshipping, il est très populaire. Par exemple, le service d'impression à la demande est très populaire. Le principe de base est le suivant : vous concevez vos propres produits et les envoyez à un fabricant d'imprimés, qui les emballe et les expédie aux clients en votre nom. La principale différence entre une entreprise qui vend des produits imprimés à la demande et une entreprise de livraison directe est qu'avec la première, vous vendez des produits uniques. Il s'agit essentiellement de produits que vous ne vendez que vous, car les dessins et modèles vous appartiennent. Bien que cela puisse être un avantage, n'oubliez pas qu'il sera plus difficile de savoir ce qui se vendra bien, car vous ne pourrez pas vous comparer aux autres. Toutefois, il s'agit d'une opportunité commerciale qui ne doit pas être sous-estimée.





Opportunités pour les petites entreprises



1. Ecrire un blog



C'est certainement l'une des meilleures opportunités commerciales pour les petites entreprises. Le blog peut vous permettre de créer différentes sources de revenus : par exemple, vous pouvez gagner de l'argent grâce au marketing d'affiliation, aux publicités, aux infoproduits, aux produits physiques, au marketing d'influence, aux parrainages et aux contenus "gated" payants. Une fois que vous avez choisi la stratégie qui vous convient, distribuez votre contenu : vous pouvez mettre en œuvre diverses stratégies de marketing SEO et de médias sociaux pour augmenter le trafic sur votre site web et commencer à gagner de l'argent en ligne.

2. Marketing d'affiliation



Le marketing d'affiliation est une autre opportunité commerciale en ligne très populaire. Vous pouvez vous affilier à des marques, même célèbres, et promouvoir leurs produits ou services. La marque vous versera ensuite un pourcentage sur chaque vente. Par exemple, Amazon paie un petit pourcentage de chaque vente générée par un affilié, tandis que Shopify paie jusqu'à 2 000 euros pour chaque nouveau client. Vous pouvez lancer un blog, créer des articles sur les médias sociaux ou diffuser des annonces avec votre lien d'affiliation et générer des ventes pour la marque dont vous faites la promotion.



3. Développer une application



Le développement d'applications est l'une des nouvelles opportunités commerciales en ligne à prendre en considération. Vous pouvez développer une application de divertissement ou une application utile pour la vie quotidienne. Pour ce faire, vous devez être capable d'écrire du code pour iOS ou Android, ou vous pouvez déléguer le travail à un développeur qui possède déjà les compétences techniques nécessaires. Vous pouvez trouver le professionnel qui convient à votre projet sur un site indépendant, mais considérez que vous devrez probablement investir des dizaines de milliers d'euros au départ. Une fois que votre application est prête à être utilisée, vous pouvez la promouvoir dans les médias, les profils sociaux, les blogs et avec des liens vers des articles populaires.



4. Créer un cours en ligne



L'apprentissage en ligne est l'une des nouvelles opportunités commerciales les plus rentables pour 2021. De plus en plus de personnes décident d'apprendre en ligne, notamment grâce à la poussée vers le numérique provoquée par les récents événements. On estime que le marché de l'éducation en ligne représentera 275 milliards d'euros d'ici 2025. Vous pouvez créer des cours en ligne pour différentes niches, en utilisant vos propres compétences ou celles d'autres personnes ; ou vous pouvez mettre votre plateforme d'apprentissage en ligne à la disposition des créateurs de cours. Cette industrie est déjà très populaire et continuera à se développer, c'est donc une occasion à ne pas manquer !



1. Cyber sécurité (piratage éthique)



Plus le monde se déplace en ligne, plus les cyberattaques augmentent. La cybersécurité sera l'une des plus importantes opportunités commerciales à l'avenir. Ce domaine devient de plus en plus pertinent car il résout l'un des défis les plus pressants pour les entreprises opérant sur le web. Vous pouvez également explorer le domaine du "piratage éthique" - c'est une discipline légèrement différente, mais là encore, l'objectif est de prévenir les cyberattaques, en particulier sur les grandes marques. Envisagez de créer une entreprise de cybersécurité : elle s'avérera certainement être une opportunité commerciale rentable et intéressante.



2. Intelligence artificielle



L'intelligence artificielle est une nouvelle opportunité commerciale qui - malgré les grandes avancées de ces dernières années - n'a pas encore pris le relais. Certains craignent que les robots ne prennent le dessus sur le monde mais, d'une manière ou d'une autre, l'intelligence artificielle fera définitivement partie de notre société. Les entreprises qui investissent dans l'intelligence artificielle feront partie de l'une des plus grandes industries du futur. Certains développent déjà des technologies d'IA, mais à ce jour, nous ne savons pas encore jusqu'où cette industrie ira. C'est en partie pour cette raison que c'est une opportunité si excitante.



3. Investissements en monnaie de cryptologie



Bien que les cryptocurrences se soient déjà avérées être l'une des opportunités commerciales les plus populaires, l'industrie n'a pas encore atteint son apogée. Nous ne savons pas comment ils continueront à évoluer et à se développer. Cependant, nous savons que ceux qui investissent dans les cryptocurrences peuvent réaliser des gains étonnants si davantage de sociétés et de banques les acceptent comme moyen de paiement. Bien sûr, investir dans les cryptocurrences comporte des risques et vous pourriez perdre plus que prévu, mais cela est vrai pour toute opportunité commerciale qui mérite d'être exploitée. Ma recommandation : quoi que vous fassiez, soyez d'abord bien informé !



4. Automatisation



L'automatisation est un domaine en constante expansion, c'est pourquoi il s'agit d'une des nouvelles opportunités commerciales à surveiller. Que vous souhaitiez automatiser les annonces de reciblage ou une tâche répétitive, les bons outils d'automatisation peuvent vous aider à gagner du temps et de l'argent, à attirer de nouveaux clients et à les fidéliser dans le temps.



1. Investir dans l'immobilier



Travailler dans l'immobilier peut être délicat car les prix des maisons ne vont pas nécessairement augmenter. Après tout, il est difficile d'oublier le grand effondrement du marché immobilier dont nous avons été témoins et qui est passé à l'histoire. Toutefois, les revenus d'un bien de location peuvent être suffisants pour vivre relativement bien. Et une fois que vous avez payé le coût de la propriété par des loyers, si la valeur a augmenté, vous pouvez même la vendre avec un bénéfice. Pour économiser des impôts, vous pouvez réinvestir l'argent que vous avez gagné et acheter une propriété plus grande, comme une villa jumelée ou un immeuble d'appartements. Sans compter le



2. Créer une entreprise de promenades pour chiens



L'industrie des produits et services pour animaux de compagnie est en constante croissance. De nombreuses personnes ont besoin d'un promeneur de chiens, ou d'une personne qualifiée pour promener leurs chiens. En général, un promeneur de chiens promène des groupes de cinq chiens (ou moins) de même taille. À l'avenir, un tel chiffre sera de plus en plus nécessaire : les propriétaires sont de plus en plus conscients de l'anxiété que ressentent leurs chiens lorsqu'ils sont séparés, et ils se tournent donc vers les services de promenade des chiens pour les aider à se socialiser et à prendre l'air. Cette opportunité commerciale s'est déjà révélée populaire - elle vaut le coup d'œil, surtout si vous vivez dans une grande ville et que vous êtes un amoureux des chiens !



3. Ouvrir une entreprise de nettoyage



Dans les grandes villes, il y a toujours une forte demande de nettoyeurs, tant pour les entreprises que pour les professionnels occupés qui ont besoin d'aide à la maison. Cette opportunité commerciale peut être rentable, surtout si vous avez de bonnes compétences en marketing : si vous savez comment trouver des clients, vous pouvez engager du personnel, auquel vous paierez un taux horaire, tandis que vous pouvez appliquer une marge sur le coût final que vous présenterez au client. Plus vos clients augmentent, plus vos revenus augmentent.

4. Lancer une entreprise de tutorat



Revenons à la question de l'opportunité commerciale dans le secteur de l'éducation. Le nombre de personnes qui veulent apprendre de nouveaux concepts ou de nouvelles compétences est pratiquement infini, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ouvrir une entreprise de tutorat est toujours une excellente idée. Vous pouvez enseigner aux étudiants vous-même ou vous pouvez gérer l'entreprise, puis engager d'autres étudiants pour encadrer les plus jeunes. Dans le second cas, vous devrez vous occuper de trouver des clients pour votre entreprise. Plus vous aurez de clients, plus vous pourrez développer votre entreprise et plus vous gagnerez d'argent. Vous n'avez même pas besoin d'investir beaucoup d'argent : par exemple, au lieu de louer un bureau pour tout le mois, vous pouvez réserver un bureau dans un espace de co-travail pour quelques heures le soir.

5. Faites-vous connaître en tant qu'influenceur



Le marketing d'influence est l'une des nouvelles opportunités commerciales les plus rentables. Si vous avez un bon suivi dans les médias sociaux, vous pouvez vous associer à d'autres entreprises et promouvoir leurs produits auprès de vos adeptes. Au début, vous pouvez vous associer à des programmes d'affiliation et voir comment votre public se développe. Au fur et à mesure qu'il se développe, vous trouverez de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités et de nouvelles idées. Vous pouvez également ouvrir et gérer plusieurs comptes en même temps - par exemple, un compte personnel, un compte pour votre animal de compagnie et une page de fan qui couvre un sujet ou un créneau particulier.





Opportunités commerciales locales

1. Livraison de nourriture



Si vous avez déjà recherché des "opportunités commerciales locales" sur Google, vous remarquerez que les services de livraison de nourriture ont connu une croissance exponentielle. Vous pouvez en ouvrir un qui livre en voiture, à vélo ou même à pied. Et si vous voulez développer l'entreprise, vous n'avez pas besoin d'être celui qui apporte la nourriture aux clients. Là encore, vous pouvez engager d'autres personnes et en assumer la direction exclusivement. Ou, si vous êtes déjà propriétaire d'un magasin ou d'un restaurant, vous pouvez livrer les aliments, les collations ou les boissons qui sont commandés en ligne. Cela peut être une excellente idée pour étendre votre présence dans la région.

2. Louer un bien immobilier sur Airbnb



Airbnb est l'une des opportunités commerciales les plus intéressantes du marché immobilier. Il n'est pas toujours facile de trouver des personnes à qui louer une salle ; en la mettant à la disposition d'un public plus large, généralement des voyageurs, vous pouvez transformer votre propriété en une source de revenus. Vous pouvez demander un tarif similaire à celui d'un hôtel. Si vous trouvez des clients tout au long du mois, vous gagnerez plus qu'avec un locataire unique qui paie un loyer traditionnel.

3. Ouvrir un camion de nourriture



De nombreux entrepreneurs qui veulent travailler dans l'industrie alimentaire pensent immédiatement à ouvrir un restaurant. Une fois l'euphorie initiale dissipée, ils sont confrontés à des loyers qui montent en flèche, surtout dans les grandes villes, et à une concurrence féroce à tous les coins de rue. Le risque d'échec est réel. Une solution tout aussi intéressante, mais moins risquée, pourrait être d'ouvrir un camion de ravitaillement.



Conclusion



josie bonet













