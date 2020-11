Développeur applications

#1 NativeScriptNativeScript est un environnement de développement en code ouvert pour la création d'applications Android et iOS avec Angular, Vue.js, TypeScript ou JavaScript. Les principaux avantages de cet environnement de développement sont les performances natives. Il suffit de le définir une seule fois et NativeScript s'adaptera pour fonctionner n'importe où, en adaptant l'interface utilisateur de dispositifs et d'écrans concrets.Vous aurez accès à l'API Android, mais vous pourrez réutiliser le SDK Android et trouver des compléments ou des modèles gratuits sur le marché NativeScript.De plus, si vous commencez à programmer des applications Android avec NativeScript, vous verrez à quel point il est facile à apprendre. Vous pourrez appliquer les connaissances que vous avez déjà en JavaScript et CSS, et vous disposerez d'une quantité considérable de ressources, de tutoriels, d'exemples et d'une communauté d'utilisateurs avec laquelle vous pourrez vous lancer immédiatement.#2 React NativeReact Native est un cadre développé par Facebook qui permet de développer des applications Android natives en utilisant JavaScript. Cela pourrait déjà être fait avec Cordova, par exemple, mais la différence est qu'avec React Native, les applications s'exécutent en utilisant des vues natives alors qu'avec Cordova, elles se trouvent dans une vue web.React Native a accès à l'API Android, ce qui rend l'expérience utilisateur et les performances similaires à celles d'une application native. Un autre de ses avantages est la facilité de voir les changements simplement en économisant. Grâce à JavaScript, React Native permet une exécution rapide sans avoir à attendre que les compilations natives soient finalisées.Ce cadre est sans aucun doute un pari sûr, comptant sur le soutien de Facebook et, surtout, d'une énorme communauté d'utilisateurs. En 2018, React Native est devenu le deuxième plus grand nombre de contributions dans les archives de GitHub.#3 IoniqueIonic est un cadre en code ouvert pour le développement d'applications hybrides, combinant Html5, CSS et Javascript. Libre et à code ouvert, Ionic propose une large gamme de composants, de gestes et d'outils d'interface utilisateur optimisés pour les appareils mobiles, avec lesquels vous pouvez créer rapidement des applications Android hautement interactives.Ionic 5, la dernière version du cadre, est conçu pour des performances rapides sur n'importe quel appareil. Grâce à lui, vous pourrez créer rapidement des applications Android optimisées qui intègrent les meilleures pratiques recommandées. De plus, Ionic facilite l'accès aux fonctionnalités natives via JavaScript. Vous aurez à votre disposition une bibliothèque de plugins natifs pour accéder à la géolocalisation, au Bluetooth ou à la caméra sans grande complexité.#N°4 XamarinXamarin est l'un des environnements de développement créés par Microsoft qui permet de créer des applications Android en C#. Il est gratuit et doit être intégré dans Visual Studio.Bien qu'il permette le développement d'applications Android en Java, Xamarin permet de créer une application native qui assure une bonne expérience utilisateur, essentielle pour toute application. De plus, si vous avez besoin de développer une application multiplateforme, vous pouvez le faire avec Xamarin.En outre, le langage C# est plus facile à apprendre que les autres langages de programmation. Grâce à cela, si Java n'est pas votre point fort, il se peut que Xamarin soit la meilleure solution pour développer des applications Android de qualité.#n°5 KotlinKotlin est un langage de programmation statique qui fonctionne sur la machine virtuelle Java. Cependant, développer des applications Android avec Kotlin a l'avantage de la simplicité. Avec Kotlin, vous pouvez faire plus en utilisant moins de code, ce qui réduit la probabilité de commettre des erreurs.Un autre des avantages de Kotlin est la plus grande sécurité qu'il offre par rapport à Java et le code est beaucoup plus facile à comprendre lorsqu'une autre personne le lit. En outre, le compilateur permet de détecter les erreurs de compilation, ce qui contribue à réduire les erreurs éventuelles. Avec Kotlin, vous pouvez programmer sous Android et iOS, à condition qu'il soit multiplateforme. Tout cela fait de Kotlin une alternative sûre et fiable à Java.#6 FlutterFlutter est un SDK Google conçu pour créer des applications Android et iOS pour le mobile, le web et le bureau avec une seule base de code. Son langage de programmation est Dart, qui, grâce à la fonctionnalité Hot Reload, permet un développement rapide. Cette fonction permet d'effectuer des modifications sans avoir à arrêter et à redémarrer l'application, ce qui réduit les temps d'attente et rend la programmation plus efficace.Ce cadre vous permet de créer des fonctionnalités rapidement, avec une expérience utilisateur native. C'est sans doute l'un des SDK qui bénéficie de la plus grande projection, puisque tout porte à croire qu'il sera utilisé pour le développement de nouveaux appareils Android.Vous souhaitez développer une application Android ?Dans cet article, nous vous avons donné quelques idées pour créer des applications Android, mais vous avez besoin d'une solide base de connaissances sur le développement d'applications.Source : https://ewm.swiss/fr/expertises/d%C3%A9veloppement-web-mobile/applications-mobiles