Devis développement mobile

Sachez en plus sur le lancement du développement mobile en lisant notre article dédié par l'agence EWM de Genève



Avec la tendance croissante au mobile d'abord, chaque entreprise doit créer une expérience mobile pour mieux communiquer avec ses utilisateurs, quelle que soit l'étape du processus d'achat où ils se trouvent. Pour y parvenir, il est nécessaire de développer des applications commerciales qui vous permettent d'interagir avec les clients à tout moment de la journée et où qu'ils se trouvent.



Avez-vous enfin pris la sage décision de développer votre propre application commerciale et recherchez-vous un devis pour votre application mobile ?



Lisez notre article et découvrez quelles applications nous pouvons développer pour vous, comment nous organisons notre plan de travail et ce que notre service de développement d'applications vous propose. Si vous êtes satisfait, vous pouvez demander un devis en remplissant le formulaire en fin de page.



Commençons tout de suite.

Quelles applications nous pouvons développer pour vous



Nos développeurs conçoivent des applications dans différentes langues, en fonction des besoins du client, et sont responsables de la création d'applications natives, d'applications web et d'applications hybrides.



Le choix du type d'applications mobiles et du langage utilisé pour la programmation se fait en fonction des demandes que le client nous soumet et du type de besoin qu'il doit satisfaire.



Si vous ne savez toujours pas quelle application est la mieux adaptée à votre entreprise, nous vous présentons ci-dessous les caractéristiques de chacune d'entre elles.



Application native



Les applications natives sont toutes les applications développées à l'aide d'un langage de programmation précis pour chaque type de système d'exploitation (Objective-C/Swift pour iOS, Java pour Android, C# pour Windows Phone, etc.)



Contrairement aux applications hybrides, les applications natives se distinguent par leurs excellentes performances, mais cet avantage se traduit par un coût de développement plus élevé. Ils offrent de nombreux avantages, notamment la possibilité d'interagir avec la plupart des fonctionnalités du dispositif dans lequel ils sont installés (carnet d'adresses, messages, notifications, géolocalisation, etc...) et la possibilité d'être publiés sur le magasin.

Application hybride



Les applications hybrides ont une conception très similaire aux applications web, c'est-à-dire qu'elles sont écrites avec des langages de programmation tels que HTML5, CSS3 ou Java Script, de sorte que leur code s'adapte facilement à tout type de système d'exploitation (elles sont également appelées applications multi-plateformes). Les applications hybrides conviennent à ceux qui veulent intégrer une application dans leur stratégie mais qui n'ont pas beaucoup de budget à investir.

Applications web



Les applications web sont des applications qui vous permettent de simuler l'apparence des interfaces de vos applications natives, c'est-à-dire qu'elles sont une sorte de lien vers une application qui n'est pas physiquement installée sur votre appareil (Google Chrome ou Safari) - l'application Facebook est une application web. L'avantage de ce type d'application est qu'elle ne prend pas de place sur l'appareil et n'affecte pas ses capacités de traitement des données.

Développement d'applications : applications web, natives et hybrides.



En ce qui concerne les systèmes d'exploitation pour les appareils mobiles, les deux plus importants sont iOS (Apple) et Android (Google) ; le premier a pour distributeur l'App Store et le second Google Play. Chez EWM, nous développons les deux types d'applications : l'application Android et l'application iOS.



Les phases de développement de l'application



Ces dernières années, nous assistons à une véritable ruée vers l'or dans le développement d'applications, mais quelles sont les principales étapes du développement d'applications ?



Découvrons-le ensemble.

Étude de marché



Avant de commencer le développement proprement dit, Nextre effectue une étude de marché sur vos concurrents et intercepte les caractéristiques qui vous distinguent et sur lesquelles vous devez vous concentrer le plus.

Choix de la plate-forme



Comme nous l'avons vu, les deux systèmes d'exploitation qui dominent le marché sont iOS et Android, la question se pose donc : lequel ?



Tout dépend de votre stratégie de marché : Android est capable de toucher un public plus large, mais ce sont les utilisateurs d'iOS qui sont les plus disposés à acheter. Si l'application ne nécessite aucune caractéristique particulière, vous pouvez envisager de développer une solution hybride multiplateforme comme Ionic Pro ou Xamarin.

Définition des objectifs



C'est la phase la plus critique de tout le cycle de vie du projet, dans laquelle le client joue un rôle crucial. Grâce à une série de réunions, notre équipe s'assure que vous avez une vision claire de vos objectifs : elle crée les besoins avec vous et définit des cas d'utilisation pour chaque besoin.

Expérience des utilisateurs



Pour offrir à l'utilisateur une bonne expérience, il ne suffit pas de développer des graphiques attrayants. C'est pourquoi il est important de s'appuyer sur des programmeurs expérimentés, capables de faire correspondre correctement toute une série d'éléments :



Les couleurs ;

Les polices de caractères ;

Structure du contenu ;

Structure de l'interface.



Dans cette phase, en outre, grâce à l'utilisation de cadres, nous définissons l'aspect et l'interaction entre les différentes fonctionnalités.

Développement



Nous arrivons enfin au cœur du sujet... le développement !



Mais pas sans prototypage.



En fait, avant de commencer à développer votre application, nous créons des prototypes qui simulent l'interaction entre les différentes vues. Une fois cette phase terminée, nos développeurs commencent à créer votre application.

Phase d'essai



Cette phase vise à stabiliser votre application. Nous apportons quelques modifications finales sur la base de vos commentaires et nous nous assurons que l'application est compatible avec les différents appareils sur le marché. Dans cette phase également, nous gardons à l'esprit les objectifs fixés, afin de ne pas risquer d'intervenir de manière erronée sur les changements à apporter.

Communiqué



À ce stade, votre projet sera terminé et notre équipe peut également vous aider à lancer la demande pour les différents magasins.

Analyse



Les outils d'analyse sont un élément clé pour tester le comportement des utilisateurs au sein de votre application. C'est pourquoi, dans la phase de conception et de développement, nous définissons ce que nous voulons suivre et ce qui a le plus de valeur pour votre application.

Les différentes étapes du développement des applications



À ce stade, vous pensez que votre candidature est prête et que notre travail est terminé. Nous vous surprendrons en vous disant qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il y a deux autres étapes essentielles à la survie de votre candidature : le maintien et la promotion.



Découvrons ensemble pourquoi ils sont importants et comment Nextre les prend en compte dans sa citation sur les applications mobiles.

Le coût de la maintenance doit être pris en compte dans le devis de l'application mobile.



La maintenance de votre plate-forme comprend la gestion des mises à jour du système d'exploitation.



Pourquoi dit-on que c'est une phase indispensable dans la vie de votre candidature ?



Parce qu'il peut arriver qu'en raison d'une nouvelle mise à jour du système d'exploitation, par exemple, certaines fonctionnalités ne soient plus disponibles et que vous deviez donc revoir l'application pour vous assurer de son bon fonctionnement.



La maintenance doit être effectuée par la même équipe que celle qui a réalisé le projet, c'est pourquoi vous devez également inclure les postes "coût du serveur" et "maintenance technique" dans le devis de votre application mobile.



Chez EWM Genève, en ce qui concerne cet aspect, nous offrons des billets à très bon prix.

Notre devis pour la création d'une application mobile comprend également la phase de promotion



L'application est un excellent point de contact dans l'interaction entre l'entreprise et l'utilisateur, car elle améliore la relation, rend l'expérience client complète et, en général, soutient tous les objectifs à court, moyen et long terme. Mais cela n'est possible que si les utilisateurs le connaissent et le trouvent dans le magasin.



Pour que ces deux moments se réalisent, il est important d'appliquer des stratégies de marketing.



Développer une application et ne pas la promouvoir est inutile



Voyons donc quelles sont les 4 stratégies que nous utilisons à Nextre pour promouvoir votre application après son lancement.

Exposition et découverte



Il ne suffit pas de considérer uniquement l'optimisation pour le magasin pour déterminer le succès de votre demande. À ce stade, vous devez accroître la notoriété de votre marque et faire connaître votre application aux utilisateurs.



Comment ?



Nous le faisons à travers des activités biologiques et non biologiques, comme le parrainage sur les canaux sociaux, le référencement ou les annonces payantes.

Considération



Plus votre application recevra de commentaires positifs, plus les utilisateurs seront encouragés à la télécharger. C'est pourquoi nous prenons le plus grand soin de l'onglet du magasin, des critiques et des évaluations, ainsi que des facteurs qui peuvent aider les utilisateurs à prendre des décisions (création de contenu accrocheur, marketing d'influence, etc.).

Conversion



Chaque application naît avec un objectif prédéfini, il est donc très important de prêter attention aux mesures et aux résultats de performance afin de pouvoir identifier ses points forts ou ses problèmes sur lesquels il faut intervenir rapidement.

Relation avec les clients



À cet égard, l'erreur la plus facile à commettre est de se concentrer sur la phase d'acquisition de la clientèle en oubliant les clients réguliers. Afin de ne pas négliger cet aspect important, nous activons des notifications "push", créons des contenus à envoyer par e-mail, etc...



