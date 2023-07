Disparition d'Émile : Les interrogations persistantes autour de l'absence d'une alerte enlèvement

Le drame s'est déroulé dans le jardin de la maison familiale située au Vernet, un paisible village de 125 habitants. Le samedi, aux alentours de 18 heures, Émile a subitement disparu dans un secteur aux abords escarpés. Selon les témoignages recueillis, le jeune garçon a quitté la résidence de ses grands-parents et a été vu par deux personnes dans une rue en pente. C'est à ce moment-là que toutes traces de sa présence ont été perdues, a déclaré le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon, lors d'une conférence de presse au Vernet.



Les recherches se sont concentrées dans un rayon de cinq kilomètres autour de la maison des grands-parents, a précisé le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chappuis. À ce stade, aucune hypothèse n'est écartée, aucune n'est privilégiée. Par mesure de sécurité, toutes les possibilités sont envisagées, a souligné le procureur. De plus, aucune indication ne permet de privilégier la piste d'un enlèvement. C'est la raison pour laquelle l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée. En effet, ce dispositif est spécifiquement réservé à des situations précises répondant à quatre critères : il doit s'agir d'un enlèvement avéré, la victime doit être mineure, sa vie ou son intégrité physique doit être en danger, et le procureur doit disposer d'informations permettant de localiser l'enfant et/ou son ravisseur, selon les directives du ministère de l'Intérieur.



Il convient de souligner que même si les quatre critères sont réunis, le procureur de la République peut choisir de ne pas déclencher l'alerte enlèvement s'il estime que sa diffusion pourrait mettre en danger la vie de l'enfant. Des perquisitions ont été effectuées, mais elles n'ont pas apporté d'éléments probants dans un sens ou dans l'autre, a ajouté le procureur.



Dès le dimanche, le maire du Vernet, François Balique, excluait l'hypothèse d'un enlèvement lors d'une interview sur Franceinfo : "Le Haut-Vernet est un cul-de-sac, toutes les voitures qui passent sont visibles. Vous imaginez, nous sommes en Haute-Provence, un petit village avec une vingtaine de maisons, nous voyons tout. Pour ma part, je l'exclus. Peut-être qu'il est passé par un chemin et qu'une personne est passée... On peut imaginer toutes sortes de choses, mais à mon avis, c'est plus qu'improbable. Ici, chaque voiture qui passe est scrutée, c'est comme ça, c'est la vie dans un village."



Un appel à témoins a été lancé par le parquet au cours du week-end, avec la diffusion de la photo et de la description de l'enfant dans tous les médias. Selon l'appel à témoins, Émile mesure 90 cm, a les yeux marron, porte un haut jaune et un short blanc.



La ligne téléphonique dédiée à l'enquête a reçu jusqu'à présent une cinquantaine d'appels, qui sont en cours de traitement, a indiqué le préfet. Une enquête judiciaire pour "recherche des causes de disparition inquiétante" a été ouverte dès dimanche matin par le parquet de Digne-les-Bains.



Sur le terrain, le maire du Vernet, François Balique, a annoncé l'élargissement du périmètre de recherche. Depuis les premières lueurs de l'aube, un hélicoptère survole la zone, soutenu par des équipes cynophiles, des bénévoles ainsi que les forces de secours. Dimanche, pas moins de 120 volontaires étaient présents, accompagnés par une cinquantaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers. Les recherches se poursuivent intensément dans l'espoir de retrouver Émile sain et sauf.



L'absence d'une alerte enlèvement dans cette affaire suscite de nombreuses questions, mais les autorités judiciaires doivent prendre en compte divers facteurs avant de déclencher un tel dispositif. En attendant, la mobilisation se poursuit et tous les efforts sont déployés pour retrouver Émile et éclaircir les circonstances de sa disparition.