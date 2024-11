Donald Trump élu 47e Président des États-Unis : Retour historique à la Maison-Blanche

Le président français Emmanuel Macron a adressé ses félicitations, déclarant être disposé à collaborer avec le président élu pour promouvoir des valeurs communes de paix et de prospérité. Le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont également réagi positivement, soulignant l’importance de la coopération entre les États-Unis et l’Europe. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni ont salué cette élection, réitérant leur engagement pour une alliance forte entre leurs nations et les États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui exprimé son espoir que ce nouveau mandat soutiendra les efforts de l’Ukraine pour une paix durable.



Le parcours de Trump vers cette élection n’a pas été sans obstacles. Ses précédentes inculpations, notamment pour des accusations de conspiration et de manipulation comptable dans l’affaire Stormy Daniels, n’ont pas freiné son ascension. Malgré ces épreuves judiciaires, ses partisans ont continué à le soutenir avec force, considérant ces affaires comme des manœuvres politiques de ses opposants.



Marquée par une rhétorique incendiaire et des slogans populistes, la campagne de Donald Trump a été particulièrement percutante. Parcourant les États décisifs, il n’a cessé de rappeler son opposition aux politiques d’immigration de son adversaire Kamala Harris et de critiquer la gestion économique des démocrates. Lors du seul débat présidentiel avec Harris, les échanges furent tendus et incisifs. L’ancien président a fait campagne sur un discours centré sur la sécurité des frontières et la relance de l’économie américaine, affirmant vouloir expulser les immigrants sans papiers et réinstaurer une politique fiscale favorable aux entreprises américaines.



Avec une majorité républicaine au Sénat, le président élu entend poursuivre son projet d’allégements fiscaux, de soutien à la production énergétique nationale et de contrôle strict de l’immigration. Sa politique protectionniste se manifeste par son intention de taxer davantage les produits étrangers, notamment ceux provenant de Chine. Ce mandat pourrait donc s’orienter vers un renforcement des mesures nationales sur les fronts économiques et sociaux, dessinant un futur axé sur une relance « Made in America ».