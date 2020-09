Drame: il offre son suicide comme cadeau d’anniversaire à sa mère

Le jour de l’anniversaire, il décide de se suicider pour rendre sa mère heureuse, elle qui le traitait comme un déchet. Il a laissé une lettre : « Il a laissé une lettre disant "le jour spécial d'aujourd'hui, je veux que tu sois la plus heureuse à jamais. Chaque jour, tu disais que le bonheur a quitté ta vie le jour de ma naissance. Tu m'as dit que papa était parti à cause de moi. Alors aujourd'hui, je veux changer les choses. Je veux que tu sois très heureuse et que tu vives comme si je n'avais jamais existé. Tu m'as dit que tu ne me regarderais jamais avec amour mais je t'ai toujours aimé et je t'admire comme la meilleure maman du monde. J'espère qu'un jour tu penseras à moi, j'espère qu'au paradis tu me tiendras enfin et m'embrasseras. Le meilleur cadeau que je pourrais te faire est de quitter ta vie comme tu m'as toujours dit que tu aurais aimé ne jamais me mettre au monde. Je t'aime maman. Heureux anniversaire ».

Ne pouvant plus supporter la méchanceté et l’irresponsabilité de sa mère qui à chaque problème mettait tout sur son dos, le jeune enfant de 11 ans a préféré se suicider pour trouver la paix. Les parents doivent penser à bien parler aux enfants car ce sont des êtres très sensibles et vulnérables. Un enfant est un innocent donc on doit l’éduquer avec tout l’amour possible.