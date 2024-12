EDF appelle à la réduction de la consommation électrique lors d'un « jour rouge »

EDF recommande plusieurs stratégies afin d’alléger l’impact financier des jours rouges. Parmi les suggestions figurent le report de certaines activités énergivores, comme l’utilisation du lave-linge ou du lave-vaisselle, aux heures creuses situées entre 22 heures et 6 heures. Il est également préconisé de réduire le chauffage d’un degré Celsius, de prévoir la recharge des appareils électroniques avant les heures pleines, et de débrancher les appareils inutilisés.





Le choix d’activer un « jour rouge » repose sur les besoins du réseau électrique national et est décidé la veille de sa mise en application. Ces périodes peuvent durer jusqu’à cinq jours consécutifs. EDF met un point d’honneur à informer ses abonnés par e-mail ou par SMS, leur permettant ainsi de s’organiser.



Les jours rouges sont conçus pour inciter à une réduction de la consommation pendant les pics d’utilisation. Au-delà de l’aspect financier, cette mesure contribue à réduire la pression sur le réseau électrique et favorise une gestion énergétique plus durable. Les abonnés Tempo, en adaptant leurs habitudes, participent ainsi à cet effort collectif.



Pour de nombreux foyers, cette hausse temporaire des tarifs peut représenter une charge importante. La sensibilisation et les recommandations d’EDF visent donc à minimiser ces impacts. En adoptant des comportements réfléchis, les abonnés peuvent non seulement réduire leur facture, mais aussi contribuer à une consommation énergétique responsable.