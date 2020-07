EM Sculpt Paris

Les thérapies non invasives actuelles de remodelage du corps ciblent la graisse et la peau. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne a moins d'un pouce de graisse, ou qu'elle veut améliorer le tonus et la forme de son ventre ou de ses fesses ?L'EMSCULPT est le seul traitement qui aide à la fois les femmes et les hommes à sculpter leur corps en tonifiant les muscles.L'EMSCULPT est le premier traitement de lifting non invasif au monde. Le traitement EMSCULPT ressemble à un entraînement intense. Pendant que vos muscles travaillent, vous pouvez vous allonger et vous détendre. Traitement de 30 minutes avec un minimum de 4 séances programmées à 2 ou 3 jours d'intervalle. Voici le seul traitement qui, associé à la réduction des graisses localisées, tonifie et "construit" les muscles.Aujourd'hui encore, les procédures les plus mises en œuvre, rapides et efficaces pour le remodelage du profil corporel comprennent, pour la plupart, des techniques chirurgicales. En effet, la liposculpture et la liposuccion garantissent, sans aucun doute, les meilleurs résultats en matière de réduction des graisses localisées, en termes de temps et d'efficacité, mais elles ne peuvent en aucun cas intervenir sur la tonification musculaire, qui reste toujours à l'entière discrétion du travail effectué par le patient après l'opération, en suivant ou non les instructions du chirurgien.De plus, d'excellentes méthodes conservatrices - lipofilling, remodelage à l'aide d'acide hyaluronique macromoléculaire - permettent de combler les zones vides mais, même dans ces cas, la qualité et la quantité du muscle ne sont pas améliorées. Grâce à des études très récentes menées aux États-Unis, il est aujourd'hui possible d'intervenir à 360 degrés sur le remodelage du corps en agissant sur les zones les plus touchées par la graisse localisée, c'est-à-dire le ventre, les hanches et les fesses.En savoir plus :